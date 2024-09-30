TVB財經台主持「翻版何依婷」曾曉婷升呢做人妻 神秘未婚夫身份公開
廣告
被網民封為「翻版何依婷」TVB財經台主持曾曉婷，近日在社交平台上宣佈了一則令人心動的消息，晒出多張靚相表示答應了男友的求婚，場面甜到爆！
曾曉婷赴泰國布吉享受浪漫求婚之旅神秘未婚夫外貌公開
曾曉婷在其社交媒體上分享了多張在泰國布吉的求婚照片，場景如同童話般夢幻。「“Yes I do”從來沒想過有一個人願意為我做這麼多，默默記著一切我喜歡的，純白色的花，在只有我倆的沙灘上吃燭光晚餐，謝謝你為我放屬於我們的煙花。這場煙花，永遠是我看過最美的，在最好的時間遇到你，不遲也不早。林先生，餘生請多多指教。」這段文字充滿了感激和愛意，讓無數網友感動不已。
曾曉婷職業生涯
曾曉婷於2015年從香港浸會大學傳理系畢業，專攻廣播新聞，並在有線電視新聞部完成了實習。她目前在TVB財經台主持多個節目，包括《看出個未來》和《家居．築則》。，早前有網民覺得她酷似2017年港姐亞軍何依婷婷而備受關注。曾曉婷非常識玩，經營IG已過萬followers，加上不時大方分享生活照，與電視上的她相比更加活潑。
曾曉婷浸大傳理系畢業 靚樣純天然
曾曉婷2015年畢業於浸大傳理系的廣播新聞專業，翻看她求學時的照片可以靚樣純天然。曾曉婷及後曾到有線電視新聞部實習，拍攝過不同專題有大頭，後來到TVB擔任職主持和記者，入行接近5年，表現專業淡定即使是仍在實習時「拍扒」都已經有功架，有樣貌有實力是財經台的上位小花之一。
曾曉婷現主持《家局築則》
曾曉婷post泳衣相網民激動
曾曉婷咁識做深得網民鍾意，泳衣相一出網民紛紛留言，除了大批心心眼之外，更有人話：「看見你的靚相就有晴天啦」、「為夏天帶來美女」⋯⋯
圖片來源：[email protected]、《家居築則》截圖、IG@reginahyt、IG@manlyn0c、IG圖片