傳TVB港台合併音樂頒獎禮 江𤒹生期待：可搵MIRROR唱無綫劇主題曲
文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒圖片、ViuTV截圖、[email protected]、LIHKG截圖
頒獎禮認受性
按照慣例，港台的《十大中文金曲》一般會在1月中舉行，而港台不屬商業機構，較不會受商業因素影響，因此有頗高認受性。
另一邊廂，TVB的《勁歌金曲頒獎禮》一般是壓軸舉行，惟自2008年起，TVB與環球、Sony、華納、EMI等四大唱片公司關係破裂，導致環球歌手絕跡TVB，其他唱片公司旗下歌手則偶然在TVB派台，但不參加頒獎禮。加上TVB 2009年起把選秀節目《超級巨聲》的參賽者簽入旗下加盟至星夢娛樂，大肆安排星夢歌手演繹TVB劇集主題曲，並囊括《勁歌金曲頒獎禮》絕大多數獎項，因此認受性愈來愈低，被外界揶揄為關起門自家人開Party分豬肉，直至2021年曾志偉回巢TVB擔任高層才有所改善。
避撞期ViuTV
TVB與港台合併製作頒獎禮，無疑能為人氣低迷、負評不斷的TVB《勁歌金曲頒獎禮》帶來轉機。外界亦曾猜測兩台音樂頒獎禮合併後，TVB會選期4月10日頒獎，與ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介21/22》撞期打對台。然而，如今消息指合併後的《金曲頒獎典禮》定期4月3日舉行，避免撞期ViuTV，相信與TVB和港台不想因聯手對付ViuTV而引人詬病，且《金曲頒獎典禮》主辦方或不想得失各大唱片公司，要他們及眾多歌手被逼二選一靠邊站那麼難做。
MIRROR現身TVB
外間三不五時就有聲音猜測近年人氣紅透半邊天的MIRROR會否有機會現身TVB，今次TVB與港台合併音樂頒獎禮，MIRROR名正言順出現在TVB公仔箱。日前出席《新城勁爆頒獎禮2021》並得9個獎的MIRROR，被問到關於有機會因合併頒獎禮而亮相TVB一事，副隊長江𤒹生Anson Kong即期待表示要練定歌等邀請，更直言ViuTV吉祥物生啤見得多，但未見過TVB吉祥物TVBuddy，好想見對方一面咁話，又坦言TVB可以找MIRROR唱電視劇主題曲。連姜濤都話期待與TVB歌手交流，並好好向對方學習。
寸TVB得主題曲；姜濤上《愛回》扮姜蓉
對於TVB與港台合併音樂頒獎禮，以及MIRROR有機會現身TVB，網民都有獨到見解。有人好奇公營的港台與TVB合作，製作費和廣告收益應如何處理？亦有網民笑指TVB很聰明、數口好精，不用花錢就請到MIRROR表演谷收視。
另有粉絲表示對MIRROR上TVB感到失望，認為MIRROR到時只會被TVB擺在角落，但又有人認為AK「唱TVB主題曲」言論是反話，背後意思是寸TVB只得劇集主題曲可唱。當然，有人則期望香港樂壇重回百家爭鳴盛況，不要再繼續有你無我局面，又明言TVB與MIRROR關係修好，姜濤或有機會上《愛回家之開心速遞》親扮姜蓉。