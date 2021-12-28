傳TVB港台合併音樂頒獎禮 江𤒹生期待：可搵MIRROR唱無綫劇主題曲

香港電台《十大中文金曲頒獎音樂會》，與TVB《勁歌金曲頒獎禮》的合併傳聞愈傳愈真，最新消息指兩個頒獎禮合併後暫名《金曲頒獎典禮》，並於2022年1月5日舉行記者會公布詳情，又於4月3日舉行頒獎典禮。若成事，ViuTV的MIRROR便有機會亮相TVB領獎及獻唱。對此，成員們均坦言期待！