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傳TVB港台合併音樂頒獎禮 江𤒹生期待：可搵MIRROR唱無綫劇主題曲

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撰文：東方新地

香港電台《十大中文金曲頒獎音樂會》，與TVB《勁歌金曲頒獎禮》的合併傳聞愈傳愈真，最新消息指兩個頒獎禮合併後暫名《金曲頒獎典禮》，並於2022年1月5日舉行記者會公布詳情，又於4月3日舉行頒獎典禮。若成事，ViuTV的MIRROR便有機會亮相TVB領獎及獻唱。對此，成員們均坦言期待！

文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒圖片、ViuTV截圖、[email protected]、LIHKG截圖

若《金曲頒獎典禮》，MIRROR有機會現身TVB，AK亦坦言期待與TBVBuddy同台。（圖片來源：IG@mirror.weare）
若《金曲頒獎典禮》，MIRROR有機會現身TVB，AK亦坦言期待與TBVBuddy同台。（圖片來源：[email protected]

頒獎禮認受性

按照慣例，港台的《十大中文金曲》一般會在1月中舉行，而港台不屬商業機構，較不會受商業因素影響，因此有頗高認受性。

另一邊廂，TVB的《勁歌金曲頒獎禮》一般是壓軸舉行，惟自2008年起，TVB與環球、Sony、華納、EMI等四大唱片公司關係破裂，導致環球歌手絕跡TVB，其他唱片公司旗下歌手則偶然在TVB派台，但不參加頒獎禮。加上TVB 2009年起把選秀節目《超級巨聲》的參賽者簽入旗下加盟至星夢娛樂，大肆安排星夢歌手演繹TVB劇集主題曲，並囊括《勁歌金曲頒獎禮》絕大多數獎項，因此認受性愈來愈低，被外界揶揄為關起門自家人開Party分豬肉，直至2021年曾志偉回巢TVB擔任高層才有所改善。

TVB曾因版權問題與各大唱片公司關係破裂，影響了《勁歌金曲頒獎禮》認受性，直到曾志偉上台，與唱片公司的關係才得以破冰。（圖片來源：新傳媒圖片）
TVB曾因版權問題與各大唱片公司關係破裂，影響了《勁歌金曲頒獎禮》認受性，直到曾志偉上台，與唱片公司的關係才得以破冰。（圖片來源：新傳媒圖片）

避撞期ViuTV

TVB與港台合併製作頒獎禮，無疑能為人氣低迷、負評不斷的TVB《勁歌金曲頒獎禮》帶來轉機。外界亦曾猜測兩台音樂頒獎禮合併後，TVB會選期4月10日頒獎，與ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介21/22》撞期打對台。然而，如今消息指合併後的《金曲頒獎典禮》定期4月3日舉行，避免撞期ViuTV，相信與TVB和港台不想因聯手對付ViuTV而引人詬病，且《金曲頒獎典禮》主辦方或不想得失各大唱片公司，要他們及眾多歌手被逼二選一靠邊站那麼難做。

曾有傳TVB為撼低ViuTV，一度打算於4月10日舉行頒獎禮，與《Chill Club推介榜年度推介21/22》撞期。（圖片來源：ViuTV截圖）
曾有傳TVB為撼低ViuTV，一度打算於4月10日舉行頒獎禮，與《Chill Club推介榜年度推介21/22》撞期。（圖片來源：ViuTV截圖）

MIRROR現身TVB

外間三不五時就有聲音猜測近年人氣紅透半邊天的MIRROR會否有機會現身TVB，今次TVB與港台合併音樂頒獎禮，MIRROR名正言順出現在TVB公仔箱。日前出席《新城勁爆頒獎禮2021》並得9個獎的MIRROR，被問到關於有機會因合併頒獎禮而亮相TVB一事，副隊長江𤒹生Anson Kong即期待表示要練定歌等邀請，更直言ViuTV吉祥物生啤見得多，但未見過TVB吉祥物TVBuddy，好想見對方一面咁話，又坦言TVB可以找MIRROR唱電視劇主題曲。連姜濤都話期待與TVB歌手交流，並好好向對方學習。

（圖片來源：IG@multi.metro）
AK表示TVB可找MIRROR唱劇集主題曲；姜濤指希望從TVB歌手身上學習。MIRROR在《新城勁爆頒獎禮2021》得9獎，隊長Lokman說成績不算豐富，因為多了成員出SOLO。（圖片來源：[email protected]

寸TVB得主題曲；姜濤上《愛回》扮姜蓉

對於TVB與港台合併音樂頒獎禮，以及MIRROR有機會現身TVB，網民都有獨到見解。有人好奇公營的港台與TVB合作，製作費和廣告收益應如何處理？亦有網民笑指TVB很聰明、數口好精，不用花錢就請到MIRROR表演谷收視。

另有粉絲表示對MIRROR上TVB感到失望，認為MIRROR到時只會被TVB擺在角落，但又有人認為AK「唱TVB主題曲」言論是反話，背後意思是寸TVB只得劇集主題曲可唱。當然，有人則期望香港樂壇重回百家爭鳴盛況，不要再繼續有你無我局面，又明言TVB與MIRROR關係修好，姜濤或有機會上《愛回家之開心速遞》親扮姜蓉。

對於TVB與港台合併音樂頒獎禮，及MIRROR有機現身TVB，部分網友有上述睇法。（圖片來源：LIHKG截圖）
對於TVB與港台合併音樂頒獎禮，及MIRROR有機現身TVB，部分網友有上述睇法。（圖片來源：LIHKG截圖）

重溫當日TVB被指搵鄧智堅扮「姜蓉」的片段

無綫處境喜劇《愛回家劇之開心速遞》中，丘梓謙飾演的「葱頭」亦被指影射姜濤。（圖片來源：《愛回家》截圖》）
無綫處境喜劇《愛回家劇之開心速遞》中，丘梓謙飾演的「葱頭」亦被指影射姜濤。（圖片來源：《愛回家》截圖》）

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