濠玩夏水禮｜朱智賢傅嘉莉扭腰擺臀引爭議 18年前獎門人尺度其實進取好多
事實上，水上遊戲多年來都是TVB的拿手好戲，早於《獎門人》年代經常都會見到一眾男女藝人在鏡頭前濕身玩貼身遊戲，今次引起爭議的畫面其實只是「濕濕碎」！2005年TVB亦曾經推出過同類型的水上節目《水著歡樂獎門人》，姚樂怡、吳文忻、楊秀惠、呂慧儀、張慧儀等女星個個都玩得相當豪放，甚至投入到與男嘉賓身貼身「胸壓」對方。
水上遊戲可謂是TVB的傳統。
綁住雙腿扭腰擺臀
一眾嘉賓分成「喪玩隊」和「好玩隊」玩遊戲，6位女嘉賓黃美棋、黃婉恩、傅嘉莉、阮兒、劉溫馨和朱智賢在玩「美人魚大戰」時，分別分成三組用美人魚尾巴綁住雙腿並躺在泳池中的椅子上晃動身體，限時一分鐘內誰晃動的次數最多就為之勝出。她們玩的時候都非常投入，絞盡腦汁令綁在腿上的計步器數字增加，懶理女星形象瘋狂扭腰擺臀，不但用雙手捉椅背，更反轉身趴在椅子上繼續晃動玩到大叫兼喘氣，最終由人仔細細的黃美棋獲得超驚人高分數。
嘉賓言詞引人遐想
雖然節目做用了「節目效果，請勿模仿」8個字來警告，但以畫面卻有不雅意味，再加上站在身旁的眾人不斷說「快啲」、「嚟喇嚟喇」、「好大水」、「出咗世喇個BB」，難免令人引起遐想，令不少觀眾覺得遊戲的安排不太恰當，根本有意令一眾女藝人為難。
傅嘉莉手快快除多件衫
傅嘉莉手快快除多件衫 「音樂更衣室」同樣過癮，玩法是參賽者先要穿上 10 件衫，之後伴隨音樂逐件脫下兼擺出指定動作，除得最多衣服組別獲勝，對此做過 Model 的傅嘉莉甚有優勢，她不單止除衫除得最快，除到興起更險些連原本穿着的 T-shirt 也除掉，場面搞笑。劉溫馨、朱智賢則於「瞓地運水」齊齊變豬隊友，朱智賢表現遴迍有破壞冇建設，令金剛嬲到想趕她去隔籬隊；劉溫馨同樣雞手鴨雞，被胡亂潑水的 Bob勁勞氣謂：「佢起碼有八次直接倒落我鼻哥窿度！」
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