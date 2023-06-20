濠玩夏水禮｜朱智賢傅嘉莉扭腰擺臀引爭議 18年前獎門人尺度其實進取好多

TVB遊戲節目《濠玩夏水禮》近日話題度十足，皆因早前朱智賢、劉溫馨和傅嘉莉等女嘉賓在玩水上遊戲時的扭腰擺臀畫面，被指有惹人遐想之嫌在網上極速瘋傳兼引起網民熱烈討論。雖然事件引起極大爭議，但都有不少人護航表示，女嘉賓們都有穿上T恤未算過份露肉稱不上大尺度，質疑覺得不雅的人根本就是「想太多」，更指出以前的女藝人在玩水時更加進取，輕鬆贏朱智賢和傅嘉莉等女星幾條街！