梁思浩爆有男一拒續約遭雪藏 網民鎖定3大嫌疑人
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炎明熹自從在《聲夢傳奇》中奪冠後迅速成為樂壇新星，但最近有消息指她將不再與TVB續約，並有可能被雪藏，引起網民熱議。早前梁思浩和吳家樂在節目《娛樂好好玩》中討論此事時透露，TVB曾經冷處理不少藝人，更曾經有男一因為拒絕續約，而被調去處境劇做侍應！
梁思浩揭露男一被雪藏內幕
梁思浩在節目中大爆他第一次離開TVB時也曾被冷處理：「我第一次離開TVB時係有被雪過嘅，但雪其實都唔夠叫你去做嘢慘（做一啲完全唔係你做嘅嘢？）磨滅意志嘅仲慘。」梁思浩更提到一位男主角曾在接受訪問時透漏自己被雪藏的經歷：「我都做到電視台男一啦，我唔續約啫，都唔使叫我去處境劇做侍應幫人落單。」
網民鎖定三大嫌疑人
梁思浩續指該位男一是90年代巨星：「90年代男星，真係好紅，依家仲喺呢行，（黎耀祥？陶大宇？）類似呢種，真係男一，後期去電影，又有返電視界。」。此言一出，即刻惹來大批網民熱議。
歐陽震華疑似最大嫌疑
黎耀祥在90年代離巢時最多作品，在離開TVB後亦的確有踏入電影圈，但翻查記錄，黎耀祥在1998年離巢前並未登上男主之位。而陶大宇則以《壹號皇庭》和《刑事偵緝檔案》系列著稱，後來因合約問題與TVB決裂，不過在離巢前就從未參演過處境劇。至於歐陽震華，雖然看似未曾離開過TVB，但當年拍完《壹號皇庭》後曾經想轉合約，但未獲TVB批准，最後在同年參演處境劇《愛生事家庭》飾演閒角，令他成為梁思浩口中男一的最大嫌疑人！
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@娛樂好好玩、TVB