梁思浩爆有男一拒續約遭雪藏 網民鎖定3大嫌疑人

炎明熹自從在《聲夢傳奇》中奪冠後迅速成為樂壇新星，但最近有消息指她將不再與TVB續約，並有可能被雪藏，引起網民熱議。早前梁思浩和吳家樂在節目《娛樂好好玩》中討論此事時透露，TVB曾經冷處理不少藝人，更曾經有男一因為拒絕續約，而被調去處境劇做侍應！

