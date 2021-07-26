TVB小生身價大公開！「柴九哥」年薪不敵王浩信 袁偉豪薪酬直逼視帝 最高薪原來係佢？

TVB多年來曾培育出不少人材，但眾所周知，無綫的薪酬可謂低得可憐，有不少藝人都寧願冒險離巢外闖，以提高其身價；而近日，就有消息傳出視帝陳展鵬將於今年底正式約滿無綫，並有指他傾談續約時要求加人工，還望與曾三度奪得視帝的黎耀祥同價，從而激怒TVB，令不少網友都十分好奇TVB一眾小生的身價！

編輯：東方新地｜圖片來源：各藝人IG｜原文：新Monday