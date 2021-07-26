TVB小生身價大公開！「柴九哥」年薪不敵王浩信 袁偉豪薪酬直逼視帝 最高薪原來係佢？
編輯：東方新地｜圖片來源：各藝人IG｜原文：新Monday
TVB小生身價大公開！
袁偉豪
「億萬駙馬」袁偉豪近年可謂極受無綫力捧，先後參演《鐵探》、《刑偵日記》、《使徒行者3》等劇集，2016年袁偉豪憑劇集《城寨英雄》「牙佬」一角，獲得TVB「最受歡迎電視男角色」獎，並在2018年憑主演劇集《棟仁的時光》，成為新加坡及馬來西亞的雙料視帝得主，雖他仍未取得「TVB視帝」，但勝在肯搏肯捱，年薪估算約有300萬元。
陳展鵬
現年44歲陳展鵬入行已有28年，2008年他由亞視轉投TVB，早在2014年時憑著劇集《城寨英雄》奪得視帝後，身價可謂幾級跳，之不過，他對於其他小生或男藝人來說，就較少接洽廣告和賺取外快的機會，年薪估算約有500萬元。
黎耀祥
黎耀祥早在1986年就已開始在無綫參與劇集拍攝，多年來都是飾演配角為主，直至2008年時，他才有機會擔正成為男一，及後再憑2009年劇集《巾幗梟雄》「柴九」一角，令他一躍奪得視帝寶座，之後再以《巾幗梟雄之義海豪情》、《大太監》奪多兩屆，令他曾三度奪得「視帝」，在2011年時，外界就有傳他出席活動的收費是5萬元；近年黎耀祥更轉戰到內地發展頻頻出席各種商演活動搵真銀，年薪保守估算約有逾500萬元。
王浩信
同是視帝級人馬的王浩信去年再憑《踩過界II》奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳男主角」，雖然新劇《刑偵日記》收視失利，但他亦開始逐漸轉戰到內地發展，年薪保守估算約有600萬元。
馬國明
現年47歲的馬國明，由於形象正面而深受不少廣告客戶歡迎，後來又再在2019年憑劇集《白色強人》奪得視帝後，他的身價及人氣也一併大幅上漲，甚至有不少海外及內地的商演活動，年薪估算約有800萬元。
陳豪
在芸芸無綫小生當中，今年50歲的陳豪可謂薪酬最高，早在2007年時陳豪就已憑劇集《溏心風暴》成為TVB雙料視帝，多年來更以「顧家好男人」的形象成功擄獲一眾觀眾、網友心，同時亦贏得不少廣告商的支持；而在2019年時，外界就已傳他以3,000萬包薪制續約TVB，相當厲害。
當然，以上的年薪都是綜合各方消息，從而估算出來，因此不能完全作準，但起碼都有個簡單的概念。