盤點6位甘草藝人踢爆TVB不公平待遇 呢位老戲骨力數監製惡習
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香港電視圈一直以來都有其獨特的生態，而當中的甘草藝人更是這個生態中不可或缺的一環。然而，近年來不少資深甘草藝人紛紛對外披露了他們在TVB的工作經歷，其中不乏對於待遇和工作環境的不滿。以下是幾位甘草藝人對TVB的指控和感受。
1. 《愛回家》「頌姐」劉佳芳公開TVB不公平待遇
資深甘草劉佳芳在TVB服務了36年，她的經歷可謂是見證了香港電視劇變遷的一部分。從1988年開始，劉佳芳與TVB簽約，參演了逾200套劇集，但大多數時間她都只能擔任配角。她曾在社交平臺上透露，自己被要求從合約員工變成兼職員工，並大幅減薪。「我減了百份之95%人工，好多人係咁，大概這是公司的計劃。」這番話引起了公眾的同情和對TVB的批評。劉佳芳在接受媒體訪問時，以「我被公司鬧緊！」來回應，顯示她對於公司的不滿。
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2. 黎彼得大爆與曾勵珍關係水火不容
另一位資深藝人黎彼得，在半退休狀態下，對於是否會重返TVB劇組持開放態度。然而，當被問及與負責劇組的珍姐曾勵珍的關係時，黎彼得表示「不見也罷」，透露出他對TVB的心灰意冷。
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3. 余子明轉投ViuTV稱讚新環境
資深演員余子明因病離世終年78歲，生前在TVB效力了33年後，選擇離巢並加入ViuTV。他在訪問中表示，ViuTV的工作環境和待遇都令他感到滿意。「每次都有專車接送，大家又好客氣又準時，通告幾點就幾點拍，唔使等！」這與他在TVB時的經歷形成了鮮明的對比。
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4. 馮素波被要求台慶表演Hip Hop
資深藝人馮素波回憶起在TVB的一次台慶表演經歷，她被要求表演Hip Hop，但因考慮到自己的年紀和身體狀況，她堅決拒絕了這個要求。她還目睹了一位年長同事因為表演而受傷，這讓她對TVB的節目安排感到不滿。
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5.劉江直斥TVB「老千監製」惡習 拍攝過程有問題
劉江在訪問中坦言，自己之所以決定離開TVB，除了薪酬問題外，還有對拍攝過程中遇到的種種問題感到不滿。他指出，有些監製的工作態度和行為，對整個行業的規範造成了負面影響。
6.盧宛茵對後輩睇唔過眼 遭導演針對
盧宛茵在訪問中提到，她認為現在的電視圈存在青黃不接的問題，並透露曾經有後輩不懂演戲卻指導她如何表演，這讓她感到不滿。她也對現在一些年輕演員身邊總是有大班工作人員陪伴的現象表示不解。
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圖片來源：新假期周刊