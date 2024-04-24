盤點6位甘草藝人踢爆TVB不公平待遇 呢位老戲骨力數監製惡習

香港電視圈一直以來都有其獨特的生態，而當中的甘草藝人更是這個生態中不可或缺的一環。然而，近年來不少資深甘草藝人紛紛對外披露了他們在TVB的工作經歷，其中不乏對於待遇和工作環境的不滿。以下是幾位甘草藝人對TVB的指控和感受。

