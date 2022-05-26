TVB男團Super Tiger重組變七人組合 「女神收割機」羅天宇已退團

為了食住因《全民造星》而誕生的MIRROR、ERROR等男團、女團的熱潮，TVB繼去年推出女團After Class後，再於今年賀歲節目組了一個10人限定男團Super Tiger，壓軸跳唱了兩首歌曲登場，引起網民熱討，但後來男團Super Tiger一直未見有新動靜及推新歌，近日更傳出TVB決定重組Super Tiger，Foul走6人，再加入3人，令原本的10人男團變7人！