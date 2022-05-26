TVB男團Super Tiger重組變七人組合 「女神收割機」羅天宇已退團
TVB男團Super Tiger大地震 網民：未有歌就重組？
Super Tiger原本由10人組成，成員分別包括有羅天宇、許俊豪（Lincoln）、「蔥頭」丘梓謙、「賈明昇」鄒兆霆、曾展望（GM）、林俊其、魏柏豪、劉展霆（Eden）、李紹堅及宋懿芳。近日重組後，當中被力捧企開C位嘅羅天宇離團、鄒兆霆、曾展望、林俊其﹑魏柏豪及李紹堅等6人齊齊離團，簡直係大地震式重組！再添加的3名新成員包括有前天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon）、林子超及邵展鵬。重組後的Super Tiger將會與袁偉豪於慈善籌款節目《萬眾同心公益金》獻唱張學友嘅名曲，重新出發！
Eden 回應與鍾柔美緋聞
而另一方面，Eden劉展霆亦回應了與鐘柔美的緋聞：「我哋喺跳舞方面就係好好嘅朋友，但其實平時私下都冇乜點聯絡」，又表示現時只想專注在自己的事業上，生怕影響鍾柔美的學業表現，以及名譽受損。
相關文章：15歲鍾柔美被爆戀28歲Eden 網友列舉5大證據 Yumi親自開腔回應
網民對Super Tiger重組唔睇好
由於Super Tiger首次出現於賀歲節目的表演，批評多於讚美，而且加上後來不斷傳出抄襲Mirror的消息，加上一首出道代表作都未有，Super Tiger就宣布重組，搞到網民都唔睇好，紛紛留言表示「未有出道作就重組」、「重組？組咗有幾耐，咁快cut人？」、「可加可減機制」、「啲衣著老土到呢」、「TVB正式成為亞視」等等。
重溫Super Tiger賀歲節目跳唱登埸被指「好尷尬」
Super Tiger當日在賀歲節目《恭喜發財好運來》壓軸登場，排舞時間只有4日半，分別唱跳表演了《青春有你》的主題曲《青春有你》以及《喜氣洋洋》。Super Tiger舞步到底能否稱得上賞心悅目，就要睇個人喜好，不過好明顯舞步不齊整，加上全程咪嘴演出，場面的確有點尷尬。Super Tiger事後獲得不少討論，網民的留言尤其激烈，當中不乏帶點取笑及嘲諷意味，例如「你不覺得尷尬，尷尬的就是別人」、「心情唔好，有朋友介紹我入嚟睇，佢話我睇完包笑到反艇」等等，當然亦都有唔少網民表示支持，認為很有新意、顏值夠高等等十分正面。
重溫精彩影片：
讀者留言