TVB

TVB男團Super Tiger重組變七人組合 「女神收割機」羅天宇已退團

最新娛聞
東方新地

為了食住因《全民造星》而誕生的MIRROR、ERROR等男團、女團的熱潮，TVB繼去年推出女團After Class後，再於今年賀歲節目組了一個10人限定男團Super Tiger，壓軸跳唱了兩首歌曲登場，引起網民熱討，但後來男團Super Tiger一直未見有新動靜及推新歌，近日更傳出TVB決定重組Super Tiger，Foul走6人，再加入3人，令原本的10人男團變7人！

TVB 原本Super Tiger的成員包括有左起：林俊其、李紹堅、「賈明昇」鄒兆霆、「蔥頭」丘梓謙、羅天宇、許俊豪Lincoln）、曾展望GM）、魏柏豪、劉展霆Eden）及宋懿芳。
原本Super Tiger的成員包括有左起：林俊其、李紹堅、「賈明昇」鄒兆霆、「蔥頭」丘梓謙、羅天宇、許俊豪（Lincoln）、曾展望（GM）、魏柏豪、劉展霆（Eden）及宋懿芳。（圖片來源：[email protected]__sung）

TVB男團Super Tiger大地震 網民：未有歌就重組？

Super Tiger原本由10人組成，成員分別包括有羅天宇、許俊豪（Lincoln）、「蔥頭」丘梓謙、「賈明昇」鄒兆霆、曾展望（GM）、林俊其、魏柏豪、劉展霆（Eden）、李紹堅及宋懿芳。近日重組後，當中被力捧企開C位嘅羅天宇離團、鄒兆霆、曾展望、林俊其﹑魏柏豪及李紹堅等6人齊齊離團，簡直係大地震式重組！再添加的3名新成員包括有前天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon）、林子超及邵展鵬。重組後的Super Tiger將會與袁偉豪於慈善籌款節目《萬眾同心公益金》獻唱張學友嘅名曲，重新出發！

tvb 男團 羅天宇企正C位。
素有「女神收割機」的羅天宇被受力捧企正C位，當時佢話好想入男團，結果相隔僅3個月已被Foul走。（圖片來源：youtube＠TVB (official)）
TVB 重組後的Super Tiger與袁偉豪一齊接受採訪，訪問時因為一講Super Tiger大家就笑，袁偉豪就提議佢哋改名！
重組後的Super Tiger與袁偉豪一齊接受採訪，訪問時因為一講Super Tiger大家就笑，袁偉豪就提議佢哋改名！（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

Eden 回應與鍾柔美緋聞

而另一方面，Eden劉展霆亦回應了與鐘柔美的緋聞：「我哋喺跳舞方面就係好好嘅朋友，但其實平時私下都冇乜點聯絡」，又表示現時只想專注在自己的事業上，生怕影響鍾柔美的學業表現，以及名譽受損。

相關文章：15歲鍾柔美被爆戀28歲Eden 網友列舉5大證據 Yumi親自開腔回應

網民對Super Tiger重組唔睇好

由於Super Tiger首次出現於賀歲節目的表演，批評多於讚美，而且加上後來不斷傳出抄襲Mirror的消息，加上一首出道代表作都未有，Super Tiger就宣布重組，搞到網民都唔睇好，紛紛留言表示「未有出道作就重組」、「重組？組咗有幾耐，咁快cut人？」、「可加可減機制」、「啲衣著老土到呢」、「TVB正式成為亞視」等等。

tvb 男團 gordon表示好開心入咗super tiger
Gordon（右）表示好開心入咗Super Tiger，許俊豪Lincoln對天堂鳥舊隊友Gordon加入Super Tiger表現歡迎﹗（圖片來源：youtube＠TVB (official)）
TVB BOP天堂鳥去年已解散，組合中的3人除了Tyrese歐鎮源右）外，Gordon葉灝基中）及Lincoln許俊豪左）都一齊加入了新組合Super Tiger。
BOP天堂鳥去年已解散，組合中的3人除了Tyrese歐鎮源（右）外，Gordon葉灝基（中）及Lincoln許俊豪（左）都一齊加入了新組合Super Tiger。（圖片來源：[email protected]

重溫Super Tiger賀歲節目跳唱登埸被指「好尷尬」

Super Tiger當日在賀歲節目《恭喜發財好運來》壓軸登場，排舞時間只有4日半，分別唱跳表演了《青春有你》的主題曲《青春有你》以及《喜氣洋洋》。Super Tiger舞步到底能否稱得上賞心悅目，就要睇個人喜好，不過好明顯舞步不齊整，加上全程咪嘴演出，場面的確有點尷尬。Super Tiger事後獲得不少討論，網民的留言尤其激烈，當中不乏帶點取笑及嘲諷意味，例如「你不覺得尷尬，尷尬的就是別人」、「心情唔好，有朋友介紹我入嚟睇，佢話我睇完包笑到反艇」等等，當然亦都有唔少網民表示支持，認為很有新意、顏值夠高等等十分正面。

重溫精彩影片：

tvb 男團 佢哋一齊講：「大家好，我哋係Super Tiger」嘅時候，幾有氣勢，連團隊專屬嘅手勢都有埋！
佢哋曾經一齊講：「大家好，我哋係Super Tiger」嘅時候，幾有氣勢，連團隊專屬嘅手勢都有埋！（圖片來源：youtube＠TVB (official)）
tvb 男團 Super Tiger 成員包括：
（圖片來源：tvb截圖）

撰文：東方新地 圖片來源：youtube＠TVB (official)、tvb截圖資料或影片來源：youtube＠TVB (official)

讀者留言

熱門文章

 