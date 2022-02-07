TVB工作人員確診新冠肺炎 《隱門》拍攝急煞停 陳展鵬除罩開工勁高危

第五波新冠肺炎疫情持續並有惡化的趨勢，2月7日更新增逾600宗確診個案。演藝圈的生態亦因為疫情而大受影響，除了戲院關閉，「賀歲」檔電影上映無期之外，近日更蔓延至TVB，據消息指近日有一名新劇《隱門》劇組的外判女道具工作人員確診，整個TVB一時恐慌。