TVB工作人員確診新冠肺炎 《隱門》拍攝急煞停 陳展鵬除罩開工勁高危
第五波新冠肺炎疫情持續並有惡化的趨勢，2月7日更新增逾600宗確診個案。演藝圈的生態亦因為疫情而大受影響，除了戲院關閉，「賀歲」檔電影上映無期之外，近日更蔓延至TVB，據消息指近日有一名新劇《隱門》劇組的外判女道具工作人員確診，整個TVB一時恐慌。
文：東方新地 ｜圖：TVB娛樂新聞台截圖、[email protected]
《隱門》外判女道具工作人員確診
據消息指，繼日前《隱門》外判女道具工作人員確診之後，整個電視城曾出現一度恐慌，事關藝員在劇集拍攝過程中被迫除罩出鏡，可以話係零防禦，TVB已安排《隱門》台前幕後所有工作人員即時進行檢測，無綫高層亦急開會謀對策，一切安全行先。
陳展鵬：「每日都會做檢測」
男主角陳展鵬接受傳媒訪問時表示已到私家醫院做檢測，幸好結果並沒中招。然而拍攝時需要除罩，展鵬都認為要更加小心，例如未正式拍攝一定唔除口罩、出外景被要求簽名亦都會立即戴口罩以策安全。然而工作仍需繼續，展鵬笑言仍要賺奶粉錢，所以惟有每日都做一次檢測求安心。
新劇《隱門》嘅拜神儀式於2021年11月舉行。
馬國明同湯洛雯都做咗檢測
由於湯洛雯都係《隱門》的演員之一，所以她亦都已經進行檢測，連帶男友馬國明都驚埋一份，好在兩位嘅檢測結果都係沒有確診。正在拍攝《法言人》馬國明透露，有時拍外景拍成隊攝影團隊聚在一起，即使有戴口罩都有危險，所以希望大家都可以冇事，「萬一如果再有人中招，公司要等拍損失會更加大」。
新劇《法言人》嘅拜神儀式於2021年12月舉行。