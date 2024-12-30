吳若希新劇《奔跑吧！勇敢女人們》播出前罕有發聲明！提醒觀眾注意空難情節
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TVB的新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》於今日首播，但在播出前，TVB罕見地發布了一則聲明，提醒觀眾該劇將包含航空事故的情節。這一舉動引起了不少觀眾的關注和討論。
TVB預先聲明航空事故劇情
TVB在聲明中表示：「鑑於韓國濟州航空與阿塞拜疆航空的墜機事件，本台仝人深感悲痛，並向受影響家庭表達深切哀悼。而即將播出的《奔跑吧！勇敢的女人們》，首集將涉及航空事故的劇情，敬請注意。此劇集的拍攝及播出安排均已於早前完成，與近期空難無直接關聯，考慮到相關劇情可能觸動部分觀眾情緒。本台特此提前告知，供觀眾自行決定是否觀看，我們將謹慎處理所有劇情內容，同時希望通過此劇為大家帶來正面能量。」
《奔跑吧！勇敢女人們》劇情撞正韓國空難
在劇中，吳若希與朱敏瀚飾演的角色在飛機上遭遇航空事故，飛機劇烈搖晃，行李從上方跌落，空姐急忙返回座位。此時，吳若希的角色向朱敏瀚表示，她原本希望能回到香港與丈夫蕭正楠一起過節，並想留下遺言。朱敏瀚建議她可以用手機錄下，但吳若希擔心如果飛機爆炸，手機也會一同被毀，因此她想用筆寫下遺言，但因過於害怕而寫不出來。
觀眾反應：「戴頭盔戴得靚」
儘管經歷了驚險的一幕，劇中的主角們最終安全脫險。此外，當蕭正楠和賴慰玲的角色在偷情時，看到了新聞播出吳若希的訪問影片，了解到她在機上的經歷和心情。這一情節讓不少網民稱讚無綫此次「戴頭盔戴得靚」，認為這樣的處理方式確實能讓觀眾有所心理準備。
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圖片來源：TVB