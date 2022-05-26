曾志偉

TVB節目巡禮｜曾志偉翻生《獎門人》 馬國明等錢使唔介意情侶檔拍廣告

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TVB為賀今年55周年台慶，今日（5月26日）特別舉行《周年慶典節目巡禮2022》，招待近600客戶到將軍澳電視地參與活動，TVB晒馬近百名藝人。電視廣播有限公司總經理曾志偉、總經理蕭世和，以及「元老級」藝人鄭裕玲等人坐鎮。

69歲曾志偉玩唔厭翻生《獎門人》 再請劉華學友？

TVB為賀55周年台慶舉行《周年慶典節目巡禮2022》，晒馬率近百名藝人出席，包括：陳豪、馬國明、陳展鵬、郭晉安、陳山聰、袁偉豪、唐詩詠、馮盈盈、陳瀅、劉佩玥、蔡思貝、龔嘉欣、林夏薇、黃翠如，以及《聲夢傳奇 2》學員等，還有總經理曾志偉與DoDo姐兩位重量級人馬坐鎮

曾志偉
（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

《獎門人系列》遊戲節目25周年，69歲曾志偉宣布翻生節目，命名為《獎門人開心萬歲》，一共63集將於7月初錄第一集。獎門人更表示，當然希望再請好友劉德華、張學友等人再上節目，話改玩一相對輕巧的遊戲喎！另一經典節目《殘酷一叮》亦都會翻生叫《全城一叮》，TVB藝人圍內互相競技。 另外還有《2022香港小姐競選》、《思家大戰》及《好聲好戲》等

劇集方面，下半年包括6套重頭劇集《痞子殿下》、《超能使者》、《法言人》、《新四十二章》、《法證先鋒V》、《白色強人II》及慶祝香港回歸25周年單元劇《我的驕傲》、 《究竟天有幾高》、《神奇的燈泡》、《曙光》、《母親的乒乓球》，及由郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪等主演的劇集《回歸》。

曾志偉 經典遊戲節目《獎門人》原來已經25年，曾志偉決定今年再翻生節目。
經典遊戲節目《獎門人》原來已經25年，曾志偉決定今年再翻生節目。（圖片來源：新傳媒資料庫）

再提ViuTV買獎門人商標 曾志偉：佢哋無條件放棄咗

ViuTV去年底被發現註冊「獎門人」商標，如今曾志偉決定重啟節目，唔通商標問題解決咗？今日曾志偉接受訪問時被問到「獎門人」商標一事時，他回應時表示同可能對方打算請自己去主持節目，不過ViuTV已經無條件放棄，TVB亦將獎門人商標買回來。不過曾志偉與ViuTV合作亦不是什麼新鮮事！2018年，有傳曾志偉當年被余詠珊攬樣搞到意興闌珊，7月世盃仲亮相ViuTV講波添，當時都真係傳過ViuTV有意邀請獎門人過檔添！

曾志偉 去年有網民發現ViuTV註冊了「獎門人」商標。
去年有網民發現ViuTV註冊了「獎門人」商標。（圖片來源：連登網民截圖）
曾志偉 曾志偉表示ViuTV已無條件放棄獎門人商標，TVB現已將商標買回。
曾志偉表示ViuTV已無條件放棄獎門人商標，TVB現已將商標買回。（圖片來源：新傳媒資料庫）
曾志偉亮相ViuTV節目，呢個畫面絕無僅有呀！
曾志偉亮相ViuTV節目，呢個畫面絕無僅有呀！（圖片來源：ViuTV截圖）

唐詩詠IG呻攰上台仆親

唐詩詠身穿長裙踩住4吋高踭鞋，在台上不小心仆親，原來有跡可尋，她在IG story post相，見她攰到踎喺地下扁晒嘴，寫道：「當企到好攰時，冇儀態可言。」

曾志偉
（圖片來源：唐詩詠IG截圖）

馬明等錢使恨情侶檔拍廣告 洪永城帶囡囡吸金

今次台慶招待600客戶到場，藝人趁機會吸金，馬明不介意情侶拍廣告，他直言：「想呀，等錢使呀！（有幾等呀？）好等錢使呀！拍咩都得啦！」他笑指陳豪已率先接了廣告，阿Mo就話：「依家興組合，《白色強人》搞個『白色天使』，唔好理佢係咩，有廣告算係咁。」洪永城就將囡囡轉做電話wallpaper，出力搲銀。

曾志偉 馬國明表示等錢使，唔介同湯洛情侶檔拍廣告。
馬國明表示等錢使，唔介同湯洛情侶檔拍廣告。（圖片來源：《東張西望》截圖）
曾志偉 洪永城將電話wallpaper轉做囡囡相吸引廣告客戶。
洪永城將電話wallpaper轉做囡囡相吸引廣告客戶。（圖片來源：《東張西望》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《東張西望》截圖、唐詩詠IG截圖資料或影片來源：娛樂新聞台

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