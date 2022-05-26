TVB節目巡禮｜曾志偉翻生《獎門人》 馬國明等錢使唔介意情侶檔拍廣告

TVB為賀今年55周年台慶，今日（5月26日）特別舉行《周年慶典節目巡禮2022》，招待近600客戶到將軍澳電視地參與活動，TVB晒馬近百名藝人。電視廣播有限公司總經理曾志偉、總經理蕭世和，以及「元老級」藝人鄭裕玲等人坐鎮。