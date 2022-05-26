TVB節目巡禮｜曾志偉翻生《獎門人》 馬國明等錢使唔介意情侶檔拍廣告
69歲曾志偉玩唔厭翻生《獎門人》 再請劉華學友？
TVB為賀55周年台慶舉行《周年慶典節目巡禮2022》，晒馬率近百名藝人出席，包括：陳豪、馬國明、陳展鵬、郭晉安、陳山聰、袁偉豪、唐詩詠、馮盈盈、陳瀅、劉佩玥、蔡思貝、龔嘉欣、林夏薇、黃翠如，以及《聲夢傳奇 2》學員等，還有總經理曾志偉與DoDo姐兩位重量級人馬坐鎮
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《獎門人系列》遊戲節目25周年，69歲曾志偉宣布翻生節目，命名為《獎門人開心萬歲》，一共63集將於7月初錄第一集。獎門人更表示，當然希望再請好友劉德華、張學友等人再上節目，話改玩一相對輕巧的遊戲喎！另一經典節目《殘酷一叮》亦都會翻生叫《全城一叮》，TVB藝人圍內互相競技。 另外還有《2022香港小姐競選》、《思家大戰》及《好聲好戲》等
劇集方面，下半年包括6套重頭劇集《痞子殿下》、《超能使者》、《法言人》、《新四十二章》、《法證先鋒V》、《白色強人II》及慶祝香港回歸25周年單元劇《我的驕傲》、 《究竟天有幾高》、《神奇的燈泡》、《曙光》、《母親的乒乓球》，及由郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪等主演的劇集《回歸》。
再提ViuTV買獎門人商標 曾志偉：佢哋無條件放棄咗
ViuTV去年底被發現註冊「獎門人」商標，如今曾志偉決定重啟節目，唔通商標問題解決咗？今日曾志偉接受訪問時被問到「獎門人」商標一事時，他回應時表示同可能對方打算請自己去主持節目，不過ViuTV已經無條件放棄，TVB亦將獎門人商標買回來。不過曾志偉與ViuTV合作亦不是什麼新鮮事！2018年，有傳曾志偉當年被余詠珊攬樣搞到意興闌珊，7月世盃仲亮相ViuTV講波添，當時都真係傳過ViuTV有意邀請獎門人過檔添！
唐詩詠IG呻攰上台仆親
唐詩詠身穿長裙踩住4吋高踭鞋，在台上不小心仆親，原來有跡可尋，她在IG story post相，見她攰到踎喺地下扁晒嘴，寫道：「當企到好攰時，冇儀態可言。」
馬明等錢使恨情侶檔拍廣告 洪永城帶囡囡吸金
今次台慶招待600客戶到場，藝人趁機會吸金，馬明不介意情侶拍廣告，他直言：「想呀，等錢使呀！（有幾等呀？）好等錢使呀！拍咩都得啦！」他笑指陳豪已率先接了廣告，阿Mo就話：「依家興組合，《白色強人》搞個『白色天使』，唔好理佢係咩，有廣告算係咁。」洪永城就將囡囡轉做電話wallpaper，出力搲銀。