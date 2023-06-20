TVB節目巡禮｜蔡潔急上位大合照企頭排 慘被「東張+」狠Cut樣都見唔到

《2023 TVB 年中節目巡禮》日前在會展舉行，除了TVB宣布即將在下半年推出和製作的超過20部新劇成為活動的亮點之外，出席藝員以為大合照排位亦是不少人的著眼點之一！事關很多時都「被認為」是「得勢」的象徵。而近日憑《一舞傾城》再度備受關注的蔡潔亦明顯極速上位，雖然靠邊位，但捱足十年的她終於企正頭排，氣勢如虹！