蔡潔

TVB節目巡禮｜蔡潔急上位大合照企頭排 慘被「東張+」狠Cut樣都見唔到

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《2023 TVB 年中節目巡禮》日前在會展舉行，除了TVB宣布即將在下半年推出和製作的超過20部新劇成為活動的亮點之外，出席藝員以為大合照排位亦是不少人的著眼點之一！事關很多時都「被認為」是「得勢」的象徵。而近日憑《一舞傾城》再度備受關注的蔡潔亦明顯極速上位，雖然靠邊位，但捱足十年的她終於企正頭排，氣勢如虹！

蔡潔有份主演新劇《香港人在北京》
蔡潔有份主演新劇《香港人在北京》（圖片來源：TVB圖片）
蔡潔 同劇的還有陳展鵬、吳若布以及洪永城等，均有出席節目巡禮。
同劇的還有陳展鵬、吳若布以及洪永城等，均有出席節目巡禮。（圖片來源：TVB提供）

蔡潔急上位企頭排

現時34歲的蔡潔在香港娛樂圈打滾10年，近日可謂徹底戰勝「A貨李佳芯」以及「《香港仔》肉搏曾志偉」的根深蒂固印象，憑劇集《一舞傾城》成就個人代表作，而且觀眾及傳媒對她的關注度亦極速提升，終於在日前的「節目巡禮」中，於40多名出席藝人之中脫穎而出企頭排。雖然蔡潔的企位未及企第二排C位的何依婷及郭柏妍亮眼，但在2018年才加入邵氏，5年間地位大躍升認真值得恭喜！

蔡潔 台上全部都是TVB重點栽培的小生花旦。
台上全部都是TVB重點栽培的小生花旦。（圖片來源：TVB提供）
全體大合照，身穿粉紅色連身裙的蔡潔亦相當亮眼。
全體大合照，身穿粉紅色連身裙的蔡潔亦相當亮眼。（圖片來源：TVB提供）

蔡潔慘被「東張＋」狠Cut

然而，TVB的YouTube頻道「東張＋」卻出現奇怪現象，在經剪接的採訪片段當中，只見攝影師拍攝台上的大合照時，鏡頭往往在靠邊站的蔡潔身旁停低，剛剛好只見到蔡潔的粉紅連身裙邊，又剛好看不見蔡潔的樣子。最弔詭的是鏡頭不止一次影到蔡潔即停，相當尷尬！

蔡潔 啱啱好睇唔到！
啱啱好睇唔到！（圖片來源：「東張＋」截圖）
蔡潔 近鏡少少的鏡頭都出現同樣情況！
近鏡少少的鏡頭都出現同樣情況！（圖片來源：「東張＋」截圖）

睇邊原片，蔡潔被消失：

「娛樂新聞台」好啲，起碼見到成個人：

《香港人在北京》陳展鵬艷福無邊

主演：陳展鵬、洪永城、吳若希、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉、吳業坤、陳聖瑜、彭懷安、季蘋蘋、王　菲

集數：20集

故事大綱：

徐港仁任職物業管理公司高層，自大學畢業一直扶搖直上，步步高升，除靠小聰明和圓滑的交際手腕外，最重要是擁有異於常人的能力 – 運氣！堪稱「人生勝利組」的仁奉行「佛系主義」，不求有功但求輕鬆，卻未料因投資失利而令身家暴跌，影響他的退休計劃。沮喪之際，運氣又彷彿再次降臨他身上！仁獲委派到北京分公司出任CEO，此乃他絕地翻身的好機會，仁與老婆Helen懷著嘆世界的心情毅然北上！

仁初任CEO首天收到噩耗，公司剛被北京一間物業管理公司收購，昔日的同事丁志強空降成為其上司。強把仁左遷到四環一間荒廢工廠，要求他一年內把荒地重新規劃開發，為公司帶來可觀的經濟效益。仁遭明升暗降，只好忍辱負重留守北京……

仁兩名弟妹從未踏足北京，對北京有一套刻板印象。二弟阿喱是美食網紅，三妹寶怡是街頭歌手，兩兄妹因為各自的原因暫留北京，投靠大哥大嫂。四人集思廣益，決定把荒廢工廠打造成文創園區，Helen提出首月免租，吸引自稱懷才不遇的編劇、專畫贗品的畫家、夢想開咖啡店的「傻白甜」、環保物料藝術家、沒錢交租的時裝網紅等等。

為了帶動園區的發展，各人出謀獻計，而在過程中，他們認識了不少北京本地人及「北漂」，令他們對愛情、生活，甚至人生都有新的體會和感悟。

蔡潔 無綫節目巡禮 2023 《香港人在北京》上月中正式殺青。
《香港人在北京》中陳展鵬和吳若希演夫妻，會用腳挑逗他，蔡潔則演他的前度，會和他有嘴戲，非常有艷福。。（圖片來源：[email protected]
蔡潔 節目巡禮 劇集在香港、 寧波及北京實地取景拍攝，在去年10月已煞科。
劇集在香港、 寧波及北京實地取景拍攝，在去年10月已煞科。（圖片來源：tvb.com）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、「東張＋」截圖資料或影片來源：[email protected]東張＋、[email protected]娛樂新聞台

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