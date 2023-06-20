TVB節目巡禮｜蔡潔急上位大合照企頭排 慘被「東張+」狠Cut樣都見唔到
蔡潔急上位企頭排
現時34歲的蔡潔在香港娛樂圈打滾10年，近日可謂徹底戰勝「A貨李佳芯」以及「《香港仔》肉搏曾志偉」的根深蒂固印象，憑劇集《一舞傾城》成就個人代表作，而且觀眾及傳媒對她的關注度亦極速提升，終於在日前的「節目巡禮」中，於40多名出席藝人之中脫穎而出企頭排。雖然蔡潔的企位未及企第二排C位的何依婷及郭柏妍亮眼，但在2018年才加入邵氏，5年間地位大躍升認真值得恭喜！
蔡潔慘被「東張＋」狠Cut
然而，TVB的YouTube頻道「東張＋」卻出現奇怪現象，在經剪接的採訪片段當中，只見攝影師拍攝台上的大合照時，鏡頭往往在靠邊站的蔡潔身旁停低，剛剛好只見到蔡潔的粉紅連身裙邊，又剛好看不見蔡潔的樣子。最弔詭的是鏡頭不止一次影到蔡潔即停，相當尷尬！
睇邊原片，蔡潔被消失：
「娛樂新聞台」好啲，起碼見到成個人：
《香港人在北京》陳展鵬艷福無邊
主演：陳展鵬、洪永城、吳若希、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉、吳業坤、陳聖瑜、彭懷安、季蘋蘋、王 菲
集數：20集
故事大綱：
徐港仁任職物業管理公司高層，自大學畢業一直扶搖直上，步步高升，除靠小聰明和圓滑的交際手腕外，最重要是擁有異於常人的能力 – 運氣！堪稱「人生勝利組」的仁奉行「佛系主義」，不求有功但求輕鬆，卻未料因投資失利而令身家暴跌，影響他的退休計劃。沮喪之際，運氣又彷彿再次降臨他身上！仁獲委派到北京分公司出任CEO，此乃他絕地翻身的好機會，仁與老婆Helen懷著嘆世界的心情毅然北上！
仁初任CEO首天收到噩耗，公司剛被北京一間物業管理公司收購，昔日的同事丁志強空降成為其上司。強把仁左遷到四環一間荒廢工廠，要求他一年內把荒地重新規劃開發，為公司帶來可觀的經濟效益。仁遭明升暗降，只好忍辱負重留守北京……
仁兩名弟妹從未踏足北京，對北京有一套刻板印象。二弟阿喱是美食網紅，三妹寶怡是街頭歌手，兩兄妹因為各自的原因暫留北京，投靠大哥大嫂。四人集思廣益，決定把荒廢工廠打造成文創園區，Helen提出首月免租，吸引自稱懷才不遇的編劇、專畫贗品的畫家、夢想開咖啡店的「傻白甜」、環保物料藝術家、沒錢交租的時裝網紅等等。
為了帶動園區的發展，各人出謀獻計，而在過程中，他們認識了不少北京本地人及「北漂」，令他們對愛情、生活，甚至人生都有新的體會和感悟。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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