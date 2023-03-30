TVB要減外判Cut節目 邊套節目、劇集收視最低？
2023年 TVB 最低收視節目係《魔法伽利略》
2023年度僅過去了約3個月，期間最低收視的節目是《魔法伽利略》，共計8集平均收視只得12.77點，相信不會再有開拍第2季的機會。緊隨其後的是飲食節目《健康必殺食》，播出3周平均最高收視為13.9點。外判節目《非洲潮什麼》播出兩周，最高收視則平均有14.4點。
《請1日假去旅行》贏口碑輸收視
此外在過去3個月的綜藝節目中，《中年好聲音》平均跨平台最高收視為21.5點，一向受歡迎的《東張西望》依舊長居榜首，過去一周最高收視24.5點，而口碑不俗的《請1日假去旅行》已播出4周，平均最高收視只有14.75點。
去年《廉政行動2022》收視最低
在剛過去的2022年度中，最低收視的劇集是《廉政行動2022》，全劇只得5集，平均收視為11.9點。而在黃金時段播出的最低收視劇集，則是由馬德鐘主演的《雙生陌生人》，平均收視為13.5點，這部劇集更打破了2021年《刑偵日記》平均13.77點的紀碌，成為TVB歷年最低收視的黃金檔劇集。
《下流上車族》僅居第三
TVB在2022年度播出的29部劇集收視都偏低，最高收視的劇集是平均24.7點的合拍劇《家族榮耀》，其次是平均23點的外購劇《機智女法醫》，第三才是本地製作、由林敏驄主演的《下流上車族》，平均收視為22.5點。
外購劇《飛狐外傳》收視最差
而踏入2023年度，劇集方面最低收視的是外購的內地劇《飛狐外傳》，平均收視為15.46點，緊隨其後的，則是由黎耀祥主演的本地劇《輕·功》，平均收視為16.45點，第三則是薛家燕主演的《黃金萬両》，平均收視為18點。
《廉政狙擊》撼贏《有種好男人》
2023年度最高收視劇集則是剛播出大結局的《廉政狙擊》，平均有超過20點收視，其次為由馬德鐘和李佳芯主演的《有種好男人》，平均有19.9點收視，第三則是《新四十二章》，平均有19.68點收視。TVB現正播出的《隱形戰隊》，平均收視目前更有超過23點，相信全劇播畢後，可以超越《廉政狙擊》。
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