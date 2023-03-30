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TVB要減外判Cut節目 邊套節目、劇集收視最低？

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TVB近日宣布為優化成本管理，將會Cut走未能達到預期收視及經濟效益的節目，同時將轉型舊有的節目製作模式，降低對外判工作的依賴，目標是節省多達2.6億元的年度營運支出。

TVB TVB日前宣布「未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止」。
TVB日前宣布「未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止」。（圖片來源：TVB）

2023年 TVB 最低收視節目係《魔法伽利略》

2023年度僅過去了約3個月，期間最低收視的節目是《魔法伽利略》，共計8集平均收視只得12.77點，相信不會再有開拍第2季的機會。緊隨其後的是飲食節目《健康必殺食》，播出3周平均最高收視為13.9點。外判節目《非洲潮什麼》播出兩周，最高收視則平均有14.4點。

TVB 魔法伽利略 雖然這個節目是以魔術師Louis做主角，但網民都指馮盈盈和何依婷一定會「喧賓奪主」！
《魔法伽利略》由魔術師Louis做主角，但網民都指馮盈盈和何依婷太嘈「喧賓奪主」！（圖片來源：TVB提供）

《請1日假去旅行》贏口碑輸收視

此外在過去3個月的綜藝節目中，《中年好聲音》平均跨平台最高收視為21.5點，一向受歡迎的《東張西望》依舊長居榜首，過去一周最高收視24.5點，而口碑不俗的《請1日假去旅行》已播出4周，平均最高收視只有14.75點。

TVB 《請1日假去旅行》雖然重玩《3日2夜》模式，搵來不同小花狂晒水著Look，但收視仍偏低。
《請1日假去旅行》雖然重玩《3日2夜》模式，搵來不同小花狂晒水著Look，但收視仍偏低。（圖片來源：TVB提供）

去年《廉政行動2022》收視最低

在剛過去的2022年度中，最低收視的劇集是《廉政行動2022》，全劇只得5集，平均收視為11.9點。而在黃金時段播出的最低收視劇集，則是由馬德鐘主演的《雙生陌生人》，平均收視為13.5點，這部劇集更打破了2021年《刑偵日記》平均13.77點的紀碌，成為TVB歷年最低收視的黃金檔劇集。

TVB 廉政行動2022 林超賢擔任總監製的《廉政行動 2022》，由袁偉豪及蔡思貝領銜主演。
林超賢監製、袁偉豪及蔡思貝等主演的《廉政行動2022》，在周日時段播出，成為2022年收視最低的劇集。（圖片來源：TVB提供）
TVB 雙生陌生人
2022年播出的《雙生陌生人》由馬德鐘一人分飾兩角主演，其收視打破了TVB歷年黃金檔劇集的最低收視紀碌。（圖片來源：TVB《雙生陌生人》截圖）

《下流上車族》僅居第三

TVB在2022年度播出的29部劇集收視都偏低，最高收視的劇集是平均24.7點的合拍劇《家族榮耀》，其次是平均23點的外購劇《機智女法醫》，第三才是本地製作、由林敏驄主演的《下流上車族》，平均收視為22.5點。

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與內地合拍的《家族榮耀》，是去年TVB收視之冠。（圖片來源：《家族榮耀》海報）
TVB 下流上車族 林敏聰與江美儀演一對夫妻，育有兩女兒郭柏妍和羅毓儀
《下流上車族》奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》多個獎項，但原來收視只得第三。（圖片來源：[email protected]

外購劇《飛狐外傳》收視最差

而踏入2023年度，劇集方面最低收視的是外購的內地劇《飛狐外傳》，平均收視為15.46點，緊隨其後的，則是由黎耀祥主演的本地劇《輕·功》，平均收視為16.45點，第三則是薛家燕主演的《黃金萬両》，平均收視為18點。

TVB 飛狐外傳 內地劇《飛狐外傳》改編自金庸同名小説，由連奕名執導，秦俊傑、梁潔、邢菲領銜主演，林雨申特邀領銜主演，何潤東特別出演
內地劇《飛狐外傳》改編自金庸同名小説，由連奕名執導，秦俊傑、梁潔、邢菲領銜主演，林雨申特邀領銜主演，何潤東特別出演，但收視包尾。（圖片來源：騰訊視頻）

《廉政狙擊》撼贏《有種好男人》

2023年度最高收視劇集則是剛播出大結局的《廉政狙擊》，平均有超過20點收視，其次為由馬德鐘和李佳芯主演的《有種好男人》，平均有19.9點收視，第三則是《新四十二章》，平均有19.68點收視。TVB現正播出的《隱形戰隊》，平均收視目前更有超過23點，相信全劇播畢後，可以超越《廉政狙擊》。

TVB 隱形戰隊 劉佩玥身高1米74，劉穎鏇身高1米76，但因為劉佩玥著了一對超高踭鞋，令劉佩玥看起比劉穎鏇高出一截。
正在TVB播出的《隱形戰隊》大受觀眾喜愛，全劇平均收視有望超越《廉政狙擊》。（圖片來源：[email protected]無綫娛樂新聞台影片截圖）
TVB 廉政狙擊 圖為劇集最新版本的宣傳海報，已加回胡定欣。
TVB《廉政狙擊》（圖片來源：《廉政狙擊》海報）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、TVB《雙生陌生人》截圖、《家族榮耀》海報、[email protected]、騰訊視頻、《廉政狙擊》海報

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