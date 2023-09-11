TVB「聲夢幫」大膽唱鏡仔2首歌 網民建議下次COLLAR唱《真話的清高》

TVB向來同ViuTV都會鬥嚟鬥去，MIRROR喺大台出現更加係極少發生，早前《TVB娛樂新聞台》在《七月返歸》宣傳只搵譚玉瑛同太保做訪問，刻意剪走AK出現的畫面！隔幾日，最新一集嘅音樂節目《J MUSIC》開場，竟出現鏡仔歌曲播出！