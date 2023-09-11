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TVB「聲夢幫」大膽唱鏡仔2首歌 網民建議下次COLLAR唱《真話的清高》

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TVB向來同ViuTV都會鬥嚟鬥去，MIRROR喺大台出現更加係極少發生，早前《TVB娛樂新聞台》在《七月返歸》宣傳只搵譚玉瑛同太保做訪問，刻意剪走AK出現的畫面！隔幾日，最新一集嘅音樂節目《J MUSIC》開場，竟出現鏡仔歌曲播出！

「聲夢幫」何晉樂、侯雋熙大膽唱鏡仔2首歌

最新一集嘅音樂節目《J MUSIC》一開場，已經有鏡仔歌曲打頭陣，大家沒有聽錯！主持人何晉樂 （Rock）同嘉賓陳天翱一齊唱Ian（陳卓賢）嘅《鯨落》，之後嘅兩位嘉賓鄧禮迪同侯雋熙一齊合唱Edan 呂爵安的《 E先生連環不幸事件》。不過他們沒有解釋選唱鏡仔歌曲原因。而何晉樂，侯雋熙是《聲夢傳奇2》參加者，嘉賓身份就是《全民造星》的鄧禮迪、《全民造星II》的陳天翺，這次的合作幾有新鮮感。

tvb 聲夢傳奇 最新一集嘅音樂節目《J MUSIC》一開場，已經有鏡仔歌曲打頭陣，大家沒有聽錯！
最新一集嘅音樂節目《J MUSIC》一開場，已經有鏡仔歌曲打頭陣，大家沒有聽錯！（圖片來源：TVB）
tvb 聲夢傳奇 主持人何晉樂 Rock）同嘉賓陳天翱一齊唱Ian陳卓賢）嘅《鯨落》
主持人何晉樂 （Rock）同嘉賓陳天翱一齊唱Ian（陳卓賢）嘅《鯨落》（圖片來源：TVB）
tvb 聲夢傳奇 主持人何晉樂 Rock）同嘉賓陳天翱一齊唱Ian陳卓賢）嘅《鯨落》
主持人何晉樂 （Rock）同嘉賓陳天翱一齊唱Ian（陳卓賢）嘅《鯨落》（圖片來源：TVB）

網民建議下次COLLAR唱《真話的清高》

對於2位「上弦」鏡仔間接亮相TVB，不少網民紛紛留言︰「竟然唱《E先生》」、「TVB係咪要俾版權費Viu」、「呢兩個……路人甲樣，星味欠奉，好難紅得起。」、「希望隔離台一齊突破，有一日聽到COLLAR唱《真話的清高》」、「唔會啦，唔係肯唔肯唱問題，係佢哋根本唱都唱唔到」等等。

tvb 聲夢傳奇 COLLAR 網民都大讚阿酸企喺七位COLLAR中間，非常搶眼。
網民建議下次COLLAR唱《真話的清高》（圖片來源：IG＠acidwonggg）
tvb 聲夢傳奇 炎明熹 Gigi 炎明熹 演唱會 Gigi的演唱會門票被黃牛黨趁火打劫。
《真話的清高》係炎明熹首支個人單曲！（圖片來源：IG@yiminghay）

《聲夢2》冠軍任暟晴都唱過《鯨落》

其實兩台藝人近日都有唔少間接連繫，除了這次何晉樂唱《鯨落》之外，現年17歲的任暟晴（Jasmine）去年贏得《聲夢傳奇2》的總冠軍後，日前她上載了一段自己翻唱MIRROR成員陳卓賢（Ian）經典作《鯨落》的影片，獲得Ian本尊點讚之後令她興奮到不得了，馬上在限時動態上與大家分享，不過她公然向ViuTV出身的MIRROR成員「示愛」的行為，令網民猜測她是否已經離開TVB。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴榮獲《星夢傳奇2》的總冠軍。
任暟晴去年榮獲《聲夢傳奇2》的總冠軍。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 Mirror成員陳卓賢。
MIRROR成員陳卓賢。（圖片來源：IG@iancychan）

翻唱鏡仔歌曲 獲本尊點讚

TVB與ViuTV向來被視為競爭對手，TVB旗下藝人向來甚少公開評論ViuTV的影視作品，不過任暟晴卻高調翻唱Ian的作品，甚至標註了Ian本人，當見到Ian讚好自己的影片即小粉絲上身，展示雀躍的一面，截圖並分享到限時動態上與粉絲們分享被本尊「點燈」的喜悅，因此馬上引來她是否已經離開TVB的疑團。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴在社交平台上上載了翻唱《鯨落》的影片。
任暟晴在社交平台上上載了翻唱《鯨落》的影片。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴的翻唱獲網民大讚。
任暟晴的翻唱獲網民大讚。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴的翻唱更收穫陳卓賢的點贊。
任暟晴的翻唱更收穫陳卓賢的點贊。（圖片來源：IG@jasmineeyam）

任暟晴IG更新工作聯絡人資料

另一方面，任暟晴的IG更新工作聯絡資料，不少歌迷緊張她是否會離開TVB尋找其他發展？傳媒查證後發現聯絡人Ruby是TVB的新經理人，接手負責任暟晴的工作安排，而任暟晴一直是TVB藝人，至於工作和推出唱片的安排則會陸續有消息。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴參與《星光熠熠耀保良》時大曬好身材。
任暟晴參與《星光熠熠耀保良》時大曬好身材。（圖片來源：網上圖片）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴的服裝十分大膽！
任暟晴的服裝十分大膽！（圖片來源：IG@jasimneeyam）

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴自爆未同TVB簽約

去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，不過節目結束後一直未有作太多演出工作。任暟晴早前接受傳媒訪問時表示，因為不想忽略學業，加上要準備明年的IB國際文憑試，所以會盡量專注於學業。任暟晴更自爆自己只跟TVB簽了藝員約，唱片約方面就要再作考慮。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，不過出道大半年都依然冇乜搞作。
去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，不過出道大半年都依然冇乜搞作。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 Jasmine奪冠後去旅行仲多過出活動，經常上傳去旅行的Vlog上個人Youtube頻道。
Jasmine奪冠後去旅行仲多過出活動，經常上傳去旅行的Vlog上個人Youtube頻道。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 當日出席TVB台慶盛裝打扮！
當日出席TVB台慶盛裝打扮！（圖片來源：IG@jasmineeyam）

揚言不擔心炎明熹分薄資源

雖然炎明熹與任暟晴同為《聲夢傳奇》的冠軍，不過兩人就同人唔同命，炎明熹一奪冠之後就Job接Job，推出多首個人單曲，早前更開始北上發展頻頻吸金。當被問到會否怕公司資源全落於炎明熹身上時，任暟晴就表示不擔心，早前只是因為時間關係而未有詳細討論簽約事宜，並不代表自己會不簽約。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 炎明熹同為《聲夢傳奇》的冠軍，一奪冠之後就Job接Job，新人獎都有好幾個。
炎明熹同為《聲夢傳奇》的冠軍，一奪冠之後就Job接Job，新人獎都有好幾個。（圖片來源：IG@yiminghay）

個人單曲未上串流平台！出道大半年得一首翻唱歌

任暟晴（Jasmine）雖然在《聲夢傳奇2》播出當時人氣高企，但可惜後勁不繼，初登場曾經推出單曲《Breath Away》，但係這首歌並無派台及登陸串流平台，今年有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱《怪你過分美麗》，但依然未能獲得太大迴響。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 任暟晴一出道就有單曲《Breath Away》，由Eric Kwok 同 陳奐仁幫佢度身訂造，作為冠軍的獎勵，不過首歌並無派台、無上串流平台，只能在YouTube點擊過百萬卻無下一步推廣。
任暟晴一出道就有單曲《Breath Away》，由Eric Kwok 同 陳奐仁幫佢度身訂造，作為冠軍的獎勵，不過首歌並無派台、無上串流平台，只能在YouTube點擊過百萬卻無下一步推廣。（圖片來源：TVB）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 相反Jasmine就只得翻唱歌一首，連個人單曲都未出。
相反Jasmine就只得翻唱歌一首，連個人單曲都未出。（圖片來源：Youtube@universalmusichk）

Jasmine任暟晴獲學校頒獎 成績驕人

除了推出出道歌，Jasmine日前更被網民發現，她獲就讀學校赤柱聖士提反書院頒發音樂獎。當日的她一改以往在電視前的歌手形象，以素顏乖巧的形象示人，小清新風格也讓網民耳目一新。

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（圖片來源：Instagram@jasmineeyam）

大台轉捧亞軍黃洛妍

另外，任暟晴奪冠以來一直未有出席過TVB的綜藝節目或大型籌款直播節目；相反亞軍黃洛妍就有份擔任深夜音樂節目《MUSIC BREAK》的主持，早前更與涂毓麟Oscar在籌款節目《明愛暖萬心2023》中以小提琴和鋼琴合奏表演《梁祝》。此外，黃洛妍於年初擔開始任過多個演唱會的嘉賓，包括肥媽個人演唱會和數個群星演唱會，忙過冠軍任暟晴多多聲。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 早前亞軍黃洛妍上《明愛暖萬心》表演小提琴。
早前亞軍黃洛妍上《明愛暖萬心》表演小提琴。（圖片來源：TVB）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 黃洛妍於年初踏上紅館舞台，為肥媽演唱會做嘉賓。
黃洛妍於年初踏上紅館舞台，為肥媽演唱會做嘉賓。（圖片來源：IG@janees_official）

同期學員全失蹤冇搞作 得「佢」有新單曲

《聲夢傳奇》成功捧紅炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等學員，其餘多位學員亦在比賽結束後推出個人原創單曲，成功躋身香港樂壇。不過《聲夢傳奇2》的學員們就冇咁幸運，除了XiX組合前成員劉芷君成功推出個人派台歌《浪漫候群症》之外，其他學員都零搞作，最多就參加吓TVB籌款節目。

tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 《聲夢傳奇2》同期學員全失蹤，大多都冇新搞作。
《聲夢傳奇2》同期學員全失蹤，大多都冇新搞作。（圖片來源：TVB）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 只有XiX組合前成員劉芷君成功推出個人派台歌《浪漫候群症》。
只有XiX組合前成員劉芷君成功推出個人派台歌《浪漫候群症》。（圖片來源：IG@asterlau）
tvb 聲夢傳奇 任暟晴 陳卓賢 任暟晴 去年首播的《中年好聲音》的大叔姨姨們反而更加好撈，又開演唱會又出活動，非常忙碌。
去年首播的《中年好聲音》的大叔姨姨們反而更加好撈，又開演唱會又出活動，非常忙碌。（圖片來源：IG@harryngchunghang）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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