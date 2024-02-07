tvb 莊鍶敏

43歲TVB失婚女星餐廳怒摑公仔 全靠小鮮肉一秒回春

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現年43歲的莊鍶敏近年將發展重心移到內地，並已於杭州定居兼做帶貨直播吸金。日前莊鍶敏在社交平台分享了一段影片，不過片頭就見到她嬲爆怒摑餐廳公仔，最後要靠小鮮肉出場先重拾笑容……

tvb 莊鍶敏 莊鍶敏近年轉戰內地市場。
莊鍶敏近年轉戰內地市場。（圖片來源：IG@jacquelinchng）

莊鍶敏不滿要等1個鐘怒摑公仔

莊鍶敏在影片開頭便稱：「坐咗成個鐘頭車先嚟到呢間餐廳，千祈唔好令我失望！」點知進入餐廳後先知原來未到營業時間，要再等多一個鐘先開門！莊鍶敏更表示：「5點鐘先翻工？有冇搞錯！」嬲到爆粗兼怒摑餐廳公仔！

tvb 莊鍶敏 莊鍶敏特登坐1個鐘車去呢間餐廳打卡！
莊鍶敏特登坐1個鐘車去呢間餐廳打卡！（圖片來源：IG@jacquelinchng）
tvb 莊鍶敏 不過當聽到要等多1嘅鐘時，莊鍶敏就嬲到爆粗兼怒刮餐廳公仔！
不過當聽到要等多1嘅鐘時，莊鍶敏就嬲到爆粗兼怒摑餐廳公仔！（圖片來源：IG@jacquelinchng）

莊鍶敏見到小鮮肉即一秒回春

雖然莊鍶敏在片頭嬲爆表示唔想等，但係為了拍片她還是乖乖等足1個鐘。原來餐廳有提供小鮮肉餵飯同騷肌的環節，而當小鮮肉親自上手餵莊鍶敏時，佢就即刻sweet到爆表示：「賺咗！」、「好抵！」仲喺片尾表示：「頭先有一刻我真係著咗火，依家我涼透心。」她之後更揚言：「每個週末都會喺呢到打躉！」

tvb 莊鍶敏 原來莊鍶敏係為咗小鮮肉餵飯服務而來！
原來莊鍶敏係為咗小鮮肉餵飯服務而來！（圖片來源：IG@jacquelinchng）
tvb 莊鍶敏 莊鍶敏畀小鮮肉抹嘴個樣sweet到漏！
莊鍶敏畀小鮮肉抹嘴個樣sweet到漏！（圖片來源：IG@jacquelinchng）
tvb 莊鍶敏 莊鍶敏仲親自上手驗證肌肉！
莊鍶敏仲親自上手驗證肌肉！（圖片來源：IG@jacquelinchng）
tvb 莊鍶敏 莊鍶敏之後更揚言要喺呢間餐廳「打躉」！
莊鍶敏之後更揚言要喺呢間餐廳「打躉」！（圖片來源：IG@jacquelinchng）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@jacquelinchng

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