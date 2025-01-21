《萬千星輝頒獎典禮2024》賽果惹不滿 曾志偉大爆續約換獎內幕

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》在澳門熱鬧落幕。不少網民對結果表示不滿，甚至在TVB的官方社交平台上留下了超過兩千條負面評論。總經理曾志偉日前對於網民的不滿和賽果爭議做出了回應，並大爆續約換獎內幕。