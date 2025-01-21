《萬千星輝頒獎典禮2024》賽果惹不滿 曾志偉大爆續約換獎內幕
曾志偉強調《萬千星輝頒獎典禮》賽果反映民意
《萬千星輝頒獎典禮2024》結果出乎不少人的預料，網民都就《反黑英雄》張振朗和《企業強人》龔嘉欣爆冷奪得視帝視后感到不滿，怒斥TVB有造馬之嫌！面對網民對於典禮結果的不滿和質疑，曾志偉表示認識沒有一個賽果能夠讓觀眾完全滿意，但就強調結果絕對是公平公正，完全是遵從網民和同事的投票決定。他強調，雖然有少數人可能會對某些結果有所不滿，但這不代表整個過程有問題：
「有一兩個人可能攞出嚟討論，咁我哋又唔想就一兩個人，而令到個賽果突然好似我哋係內定。近乎所有嘅賽果，都係網民嘅投票，佢哋票數高我哋就俾。」
曾志偉大爆續約換獎內幕
曾志偉在訪談中也坦承，TVB過去確實存在藝人續約時「傾獎」的情況，但他強調現在這種情況已經不復存在：「以前一定有。而家冇得傾？咁又唔係冇，我哋話俾你聽都冇用，因為我哋嘅評審制度已經決定觀眾同埋喺同事入面。」他進一步解釋，現在的TVB更加注重公正和透明，希望藝人能夠憑借真正的實力去爭取獎項，而不是通過內部操作。
《婚後事》全晚食白果 陳自瑤五強不入
《婚後事》在昨晚《萬千星輝頒獎典禮2024》中全晚食白果，話題多多收視又好的《婚後事》，不但失落「最佳劇集」，就連事前呼聲甚高的男女主角羅子溢和陳自瑤都分別輸給《反黑英雄》張振朗和《企業強人》的龔嘉欣。其中女主角陳自瑤竟然連視后5強都不入，令不少網民都戥劇組感不值：「個人認為《婚後事》才是最佳劇集」、「《婚後事》一個獎都冇，有冇搞錯」。
網民列3大點替抱不平
1 | 劇情特別 演員演技好
網民都認為一直TVB近年難得有小品成功彈出，《婚後事》不但劇情寫得好又貼地，六位演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕都表現得好好，每個都有特色又有記憶點。
2 | 話題滿滿又有Noise
《婚後事》自從播出以來一直話題滿滿，雖然劇集在去年年初播出，但劇集就由年頭到年尾都依然仲有人記得。剛播出當時《婚後事》甚至Hit到TVB即刻開《香港婚後事》綜藝食住個勢，無論口碑定話題都絕對不輸其他劇集。網民又指羅子溢演技大有進步，假如昨晚同太太楊茜堯一起獲獎，畫面更好更有Noise：「明明兩公婆一齊拎視帝視后，畫面又靚，有noise，大家都gur都想見到佢就兩個最正路既都唔派」。
3 |年度熱搜《婚後事》勝《反黑》
相反《反黑英雄》和《企業強人》就口碑、話題都相對輸蝕，甚至有網民話「根本一集都冇睇過」。有網民就認為兩部零話題的作品之所以成為昨晚大贏家，全因為兩套均有大金主騰訊投資：「實不相瞞，企業強人一集都無睇過」、「因為騰訊是金主，所以冇份」、「那就是優酷給的錢不夠多嗆」、「現在自製劇沒有金主挺很難拿獎了，就像去年的靈戲逼人」等。
在2024年「Google香港年度熱搜劇集」中，香港劇集表現尤為出色，佔據了10大熱搜劇集中的6個位置。《婚後事》排第4位，警匪劇《反黑英雄》只佔第5位。