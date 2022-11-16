盤點8位TVB來年重點藝人 22歲游嘉欣上位在望！點解套套都有周嘉洛？

《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》日前播放了許多劇集、綜藝的預告，其中包括一些被力捧中的演員出現在名單當中，有些是一線藝人，下年有多套劇集在身，目標是在年尾爭奪視帝、視后。而有些是較年輕的藝人，工作量雖然不算最多，以年資來說，公司給予的機會很多。