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盤點8位TVB來年重點藝人 22歲游嘉欣上位在望！點解套套都有周嘉洛？

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Poyan

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《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》日前播放了許多劇集、綜藝的預告，其中包括一些被力捧中的演員出現在名單當中，有些是一線藝人，下年有多套劇集在身，目標是在年尾爭奪視帝、視后。而有些是較年輕的藝人，工作量雖然不算最多，以年資來說，公司給予的機會很多。

盤點TVB來年重點藝人：

1.周嘉洛（27歲）重點力捧 3劇在手

以《愛回家》成功上位的27歲周嘉洛近一兩年被力捧，在節目巡禮上，周嘉洛出現在三套電視劇，成為了眾藝人之中最多。分別是《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》和《痞子殿下2》。

藝人 下年有3套劇集播出，成眾藝人最多。
周嘉洛下年有3套劇集播出。（圖片來源：[email protected]_）

2.游嘉欣（22歲）孭兩劇重要角色

游嘉欣雖然只有22歲，但已經是TVB的新寵兒，前年憑電視劇《香港愛情故事》成功上位。在節目巡禮上，《羅密歐與祝英台》和《你好，我的大夫》兩套劇集她都有參與，而且都是重要角色。

藝人 游嘉欣是tvb新寵兒
游嘉欣是tvb新寵兒（圖片來源：[email protected]_yau）
藝人 有兩套劇下年播放，都是擔任重要角色。
有兩套劇下年播放，都是擔任重要角色。（圖片來源：[email protected]_yau）

3.陳嘉慧（26歲）上位做女一

陳嘉慧現年26歲，上年在《愛上我的衰神》中首次擔任第一女主角，成功證明地位。在節目巡禮上有一套劇集《你好，我的大夫》，亦有一套已拍畢的《本尊就位》更是她第二次擔任第一女主角。

藝人 《本尊就位》是她第二次擔任第一女主角。
《本尊就位》是她第二次擔任第一女主角。（圖片來源：[email protected]

4.孔德賢（25歲）首次做男一

25歲的孔德賢上年與TVB簽下親生仔約，同年更入圍「飛躍進步男藝員」最後十強。他和陳嘉慧一樣，在節目巡禮上有一套劇集《你好，我的大夫》，還有一套已拍畢的《本尊就位》，而該劇是孔德賢第一次擔任第一男主角。

藝人 參演《法證先鋒5》一劇。
孔德賢有份演出《法證先鋒5》。（圖片來源：[email protected]_hung）

5.陳聖瑜（27歲）港姐大熱倒灶多機會

現年27歲的陳聖瑜本名陳詩琪，上年在港姐大熱倒灶已令人感到十分奇怪，不過得到TVB簽約的她已經獲得許多機會。在節目巡禮上有《一舞傾城》和《香港人在北京》兩套劇集，綜藝亦有《吃貨橫掃曼谷》。還有一套劇集《法言人》有參與演出，不過戲份較少。

藝人 簽約一年已獲多個機會。
陳聖瑜簽約一年已獲多個機會。（圖片來源：[email protected]

6.林夏薇（35歲）封視后4劇在手

現年35歲的林夏薇出道13年，上年憑電視劇《七公主》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」。奪獎後工作大增，下年除了有節目巡禮的《寵愛Pet Pet》，還有已拍完的《法言人》和《廉政狙擊．黑幕》，更有籌備中的《逆天奇案2》。

藝人 林夏薇參演《寵愛Pet Pet》一劇。
林夏薇參演《寵愛Pet Pet》一劇。（圖片來源：[email protected]
藝人 林夏薇為拍劇保持好身型。
林夏薇為拍劇保持好身型。（圖片來源：[email protected]

7.陳展鵬（45歲）劇接劇有排撈

《萬千星輝頒獎典禮2016》獲得「最佳男主角」的陳展鵬現年45歲，他在節目巡禮雖然只有《香港人在北京》一套劇，但他還有一套電視劇《隱門》未播。尚未播映的劇集《隱形戰隊》，陳展鵬雖然不是主角，但戲份也不少。《逆天奇案》將會開拍第二輯。

藝人 陳展鵬參演的《超能使者》大受歡迎。
陳展鵬參演的《超能使者》大受歡迎。（圖片來源：[email protected]

8.陳自瑤（41歲）綜藝劇集齊上

現年41歲的陳自瑤自從在第一季《好聲好戲》奪冠後，成為了公司重點力捧對象。在節目巡禮上與好姊妹黃翠如和連詩雅拍綜藝《CP旅行團》。而下年她更有兩套劇集等待播出《有種好男人》和《婚後事》等待播出，其中《婚後事》更是擔任第一女主角。

藝人 陳自瑤孖兩位好姐妹拍節目。
陳自瑤孖兩位好姐妹拍節目。（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《新四十二章》劇照、[email protected][email protected]ses_chan_、[email protected][email protected][email protected]_yau、[email protected][email protected]_hung、[email protected]_、[email protected]

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