盤點8位TVB來年重點藝人 22歲游嘉欣上位在望！點解套套都有周嘉洛？
盤點TVB來年重點藝人：
1.周嘉洛（27歲）重點力捧 3劇在手
以《愛回家》成功上位的27歲周嘉洛近一兩年被力捧，在節目巡禮上，周嘉洛出現在三套電視劇，成為了眾藝人之中最多。分別是《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》和《痞子殿下2》。
2.游嘉欣（22歲）孭兩劇重要角色
游嘉欣雖然只有22歲，但已經是TVB的新寵兒，前年憑電視劇《香港愛情故事》成功上位。在節目巡禮上，《羅密歐與祝英台》和《你好，我的大夫》兩套劇集她都有參與，而且都是重要角色。
3.陳嘉慧（26歲）上位做女一
陳嘉慧現年26歲，上年在《愛上我的衰神》中首次擔任第一女主角，成功證明地位。在節目巡禮上有一套劇集《你好，我的大夫》，亦有一套已拍畢的《本尊就位》更是她第二次擔任第一女主角。
4.孔德賢（25歲）首次做男一
25歲的孔德賢上年與TVB簽下親生仔約，同年更入圍「飛躍進步男藝員」最後十強。他和陳嘉慧一樣，在節目巡禮上有一套劇集《你好，我的大夫》，還有一套已拍畢的《本尊就位》，而該劇是孔德賢第一次擔任第一男主角。
5.陳聖瑜（27歲）港姐大熱倒灶多機會
現年27歲的陳聖瑜本名陳詩琪，上年在港姐大熱倒灶已令人感到十分奇怪，不過得到TVB簽約的她已經獲得許多機會。在節目巡禮上有《一舞傾城》和《香港人在北京》兩套劇集，綜藝亦有《吃貨橫掃曼谷》。還有一套劇集《法言人》有參與演出，不過戲份較少。
6.林夏薇（35歲）封視后4劇在手
現年35歲的林夏薇出道13年，上年憑電視劇《七公主》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」。奪獎後工作大增，下年除了有節目巡禮的《寵愛Pet Pet》，還有已拍完的《法言人》和《廉政狙擊．黑幕》，更有籌備中的《逆天奇案2》。
7.陳展鵬（45歲）劇接劇有排撈
《萬千星輝頒獎典禮2016》獲得「最佳男主角」的陳展鵬現年45歲，他在節目巡禮雖然只有《香港人在北京》一套劇，但他還有一套電視劇《隱門》未播。尚未播映的劇集《隱形戰隊》，陳展鵬雖然不是主角，但戲份也不少。《逆天奇案》將會開拍第二輯。
8.陳自瑤（41歲）綜藝劇集齊上
現年41歲的陳自瑤自從在第一季《好聲好戲》奪冠後，成為了公司重點力捧對象。在節目巡禮上與好姊妹黃翠如和連詩雅拍綜藝《CP旅行團》。而下年她更有兩套劇集等待播出《有種好男人》和《婚後事》等待播出，其中《婚後事》更是擔任第一女主角。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言