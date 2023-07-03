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TVB新聞及資訊部最快今日裁員 前新聞小花袁沅玉主持的《無耆不有》會停播

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有傳媒引述消息指電視廣播有限公司（TVB）將於今日（3日）展開裁員行動，據悉，今次主要涉及新聞及資訊部人員，而部分資訊節目包括《無耆不有》、《藝文誌》等亦會停播。

tvb 裁員 電視廣播總經理曾志偉不認為今次是大裁員。
電視廣播總經理曾志偉不認為今次是大裁員。（圖片來源：TVB截圖）

TVB裁員5%最快今日派信 曾志偉不認為是大裁員

TVB今年3月曾宣布將裁員5%，日前有消息指最快今日會派信，料主要涉新聞及資訊部人員，部分資訊節目包括《無耆不有》、《藝文誌》等將停播，受影響的員工可選擇轉到無綫新聞部其他崗位，節目組部分記者將調至港聞或國際新聞部。TVB回覆傳媒查詢時表示，今次安排是3月公布的「成本與資源管理優化計劃」一部分，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出。電視廣播總經理曾志偉曾稱：「我不認為是大裁員動作，只不過是自動流失。」

tvb 裁員 袁沅玉曾主持《無耆不有》探討黃昏戀並訪問魯振順。
袁沅玉曾主持《無耆不有》探討黃昏戀並訪問魯振順。（圖片來源：[email protected]

袁沅玉曾主持《無耆不有》探討黃昏戀

曾經主持《無耆不有》的有早前宣布離巢的前新聞小花袁沅玉（Yuki），她於節目中探討黃昏戀並訪問魯振順及陳榮峻吳香倫夫婦。至於文化節目《藝文誌》，開頭由彭慧中、阮政峰、莊思明、李芷晴、邵展鵬擔任主持，之後加入黃穎君做主持。

tvb 裁員 還有「譚道德」 陳榮峻與「譚何容儀」吳香倫夫婦。
還有「譚道德」 陳榮峻與「譚何容儀」吳香倫夫婦。（圖片來源：[email protected]

袁沅玉 轉減齡新Look變身美少女

現年28歲的袁沅玉自5月宣布離巢後，至今尚未公布新去向，不過她近日就在社交網公布了她的新形象，原來她轉了一個擁有空氣瀏海的新髮型，令她看起來減齡了不少，她也笑言：「爸媽都說我變小朋友了！」

tvb 裁員 袁沅玉 Keep住三七分界的「專業」Look多年，袁沅玉離巢後終於轉轉新形象。
Keep住三七分界的「專業」Look多年，袁沅玉離巢後終於轉轉新形象。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 空氣瀏海＋扁嘴表情，袁沅玉笑指連她爸媽都笑她變成小朋友。
空氣瀏海＋扁嘴表情，袁沅玉笑指連她爸媽都笑她變成小朋友。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 網民亦大讚她充滿青春感。
網民亦大讚她充滿青春感。（圖片來源：[email protected]

網民大讚似未成年中學生

袁沅玉的新Look引來不少網民留言大讚又cute又靚女：「變咗美少女」、「巧打意」、「青春咗」、「好似中學生」、「成個小妹妹咁，好似初初出來社會打拼」、「妹妹，夠16歲未呀」、「妹妹影完相好去換身份證啦」等。

tvb 裁員 袁沅玉 睇返袁沅玉另一個造型，雖然係同樣的髮型，但因為妝太濃，就少了減齡的效果。
睇返袁沅玉另一個造型，雖然係同樣的髮型，但因為妝太濃，就少了減齡的效果。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 但仍獲網民大讚她的新造型充滿仙氣。
但仍獲網民大讚她的新造型充滿仙氣。（圖片來源：[email protected]

趁父親節出po澄清：其實我爸爸不是電視台高層

除了出po公開自己的新形象外，袁沅玉日前趁著父親節，又曬出與父親的合照，分享自己有一個偉大的爸爸之餘，又澄清：「被人問咗好多年，其實我爸爸不是電視台高層，又不是誰誰達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」並Hashtag講明雖然同樣係「袁家」，但自己「不是姪女」！

tvb 裁員 袁沅玉 袁沅玉同父親感情勁好，仲一齊食榴槤。
袁沅玉同父親感情勁好，仲一齊食榴槤。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 袁沅玉趁住父親節澄清自己「不是姪女」，父親也非電視台高層。
袁沅玉趁住父親節澄清自己「不是姪女」，父親也非電視台高層。（圖片來源：[email protected]

網民柯南上身：同花哥全完唔同樣

網民對此紛紛柯南上身，表示：「謎底終於解開啦！」、「一路都覺得佢唔係花爺（指袁志偉）啲親戚」、「我一直都深信沅玉同花爺喺冇關係」、「（袁父）同花哥（袁生）全完唔同樣」、「沅玉係靠實力，因為佢做主播同主持都好受歡迎」、「之後會唔會傳妳係袁紹、袁術、袁崇煥、袁枚、袁世凱其中一位嘅後代」等等。

tvb 裁員 袁沅玉 袁沅玉又曬出童年與父親及弟弟的合照。
袁沅玉又曬出童年與父親及弟弟的合照。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 TVB新聞部記者高玉婷去年尾曾拍下袁志偉右）和曾志偉兩位高層出席TVB盆菜宴時嘅照片，不過未見有袁志偉同袁沅玉嘅合照。
網民話袁父同TVB高層袁志偉（右）全完唔同樣。（圖片來源：[email protected]

入TVB五年極速上位曾被傳係袁志偉姪女

袁沅玉於2017年曾在有線新聞做實習記者，2018年浸會大學傳理系畢業後，她便加入無綫新聞台做主播，由報天氣開始，未夠一年已有個人節目《武測天》與香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，更迅速升職至高級主播，曾被指上位速度快過火箭。有指現年28歲的Yuki能如此快速上位，全因是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，不過消息從未能證實，如今更被袁沅玉親自出po澄清。

tvb 裁員 袁沅玉 讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者。
讀大學期間，袁沅玉曾於有線新聞做實習記者。（圖片來源：有線新聞截圖）
tvb 裁員 袁沅玉 加入無綫後，袁沅玉由天氣女郎做起。
加入無綫後，袁沅玉由天氣女郎做起。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 入職無綫未夠一年，袁沅玉已孖香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，因此被指上位快過火箭。
入職無綫未夠一年，袁沅玉已孖香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，因此被指上位快過火箭。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 袁沅玉話要多謝台前幕後所有工作人員。
臨離巢前，袁沅玉憑主持《財經透視》獲得香港恒生大學的「最佳商業新聞報道」金獎，她表示要多謝台前幕後所有工作人員。（圖片來源：[email protected]
tvb 裁員 袁沅玉 有網民猜測袁沅玉離巢後會先去進修，之後再回巢TVB做高層。
曾有網民猜測袁沅玉離巢後會先去進修，之後再回巢TVB做高層。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB截圖，[email protected][email protected]、有線新聞截圖

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