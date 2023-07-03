TVB新聞及資訊部最快今日裁員 前新聞小花袁沅玉主持的《無耆不有》會停播
TVB裁員5%最快今日派信 曾志偉不認為是大裁員
TVB今年3月曾宣布將裁員5%，日前有消息指最快今日會派信，料主要涉新聞及資訊部人員，部分資訊節目包括《無耆不有》、《藝文誌》等將停播，受影響的員工可選擇轉到無綫新聞部其他崗位，節目組部分記者將調至港聞或國際新聞部。TVB回覆傳媒查詢時表示，今次安排是3月公布的「成本與資源管理優化計劃」一部分，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出。電視廣播總經理曾志偉曾稱：「我不認為是大裁員動作，只不過是自動流失。」
袁沅玉曾主持《無耆不有》探討黃昏戀
曾經主持《無耆不有》的有早前宣布離巢的前新聞小花袁沅玉（Yuki），她於節目中探討黃昏戀並訪問魯振順及陳榮峻吳香倫夫婦。至於文化節目《藝文誌》，開頭由彭慧中、阮政峰、莊思明、李芷晴、邵展鵬擔任主持，之後加入黃穎君做主持。
袁沅玉 轉減齡新Look變身美少女
現年28歲的袁沅玉自5月宣布離巢後，至今尚未公布新去向，不過她近日就在社交網公布了她的新形象，原來她轉了一個擁有空氣瀏海的新髮型，令她看起來減齡了不少，她也笑言：「爸媽都說我變小朋友了！」
網民大讚似未成年中學生
袁沅玉的新Look引來不少網民留言大讚又cute又靚女：「變咗美少女」、「巧打意」、「青春咗」、「好似中學生」、「成個小妹妹咁，好似初初出來社會打拼」、「妹妹，夠16歲未呀」、「妹妹影完相好去換身份證啦」等。
趁父親節出po澄清：其實我爸爸不是電視台高層
除了出po公開自己的新形象外，袁沅玉日前趁著父親節，又曬出與父親的合照，分享自己有一個偉大的爸爸之餘，又澄清：「被人問咗好多年，其實我爸爸不是電視台高層，又不是誰誰達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」並Hashtag講明雖然同樣係「袁家」，但自己「不是姪女」！
網民柯南上身：同花哥全完唔同樣
網民對此紛紛柯南上身，表示：「謎底終於解開啦！」、「一路都覺得佢唔係花爺（指袁志偉）啲親戚」、「我一直都深信沅玉同花爺喺冇關係」、「（袁父）同花哥（袁生）全完唔同樣」、「沅玉係靠實力，因為佢做主播同主持都好受歡迎」、「之後會唔會傳妳係袁紹、袁術、袁崇煥、袁枚、袁世凱其中一位嘅後代」等等。
入TVB五年極速上位曾被傳係袁志偉姪女
袁沅玉於2017年曾在有線新聞做實習記者，2018年浸會大學傳理系畢業後，她便加入無綫新聞台做主播，由報天氣開始，未夠一年已有個人節目《武測天》與香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，更迅速升職至高級主播，曾被指上位速度快過火箭。有指現年28歲的Yuki能如此快速上位，全因是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，不過消息從未能證實，如今更被袁沅玉親自出po澄清。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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