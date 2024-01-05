44歲楊怡極兇表情嚇親店員 網民：感覺下一秒要冚佢一巴

現年44歲的TVB視后楊茜堯（原名楊怡）與羅子溢（原名羅仲謙）結婚後育有一兒一女，並將重心轉移到到家庭，出現在幕前的機會大減。早前楊茜堯宣布將接拍TVB新劇《黑色月光》，令一眾網民大感驚喜！不過最近網上就流傳一張楊茜堯對住店員黑面的相，極兇表情嚇親不少人……