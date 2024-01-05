44歲楊怡極兇表情嚇親店員 網民：感覺下一秒要冚佢一巴
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現年44歲的TVB視后楊茜堯（原名楊怡）與羅子溢（原名羅仲謙）結婚後育有一兒一女，並將重心轉移到到家庭，出現在幕前的機會大減。早前楊茜堯宣布將接拍TVB新劇《黑色月光》，令一眾網民大感驚喜！不過最近網上就流傳一張楊茜堯對住店員黑面的相，極兇表情嚇親不少人……
楊茜堯黑面嚇親網民
早前有網民在社交平台上載了一張照片，並表示自己偶遇楊茜堯。不過相中的楊茜堯不但面無表情，微微抬起下巴對住店員的模樣睇落有點不耐煩的感覺，令不少網民留言：「感覺下一秒佢就要冚個店員一巴掌啦」、「下一秒要鬧人咁款」、「好怕她動手一耳光然後還來一句：『打你就打你，還要看日子嗎』」。
楊茜堯黑面真相揭開
其實楊茜堯黑面的真相只係為新劇《黑色月光》進行拍攝，並非為難店員！較早前就有網民在社交平台表示偶遇楊茜堯，並指她與劇組在內地進行拍攝，同場更有黃翠如和姐姐楊卓娜等。
楊茜堯做港版宋慧喬
無綫去年台慶劇《美麗戰場》由葉念琛編劇加執導，最初曾被稱為港版《Penthouse上流戰爭》，今年韓劇《黑暗榮耀》紅遍亞洲，近日就有指TVB監製鍾澍佳拍完《新聞女王》後，計劃開拍港版《黑暗榮耀》，並搵來楊茜堯（前名楊怡）重返娘家，擔演港版宋慧喬，惡鬥另一視后林夏薇！
楊茜堯相隔6年返娘家拍劇
有報道這部港版《黑暗榮耀》已暫名為《黑色月光》，預定將於12月開拍，而楊茜堯角色設定與《黑暗榮耀》中的宋慧喬相似，都是在中學時被欺凌及虐待，長大後處心積累復仇。楊茜堯對上演出的TVB劇是2017年的《再創世紀》，今次將是她相隔6年再返娘家拍劇。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、YouTube@TVB USA Official