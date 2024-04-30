盤點10大TVB最有觀眾緣花旦！有一半已成人妻 1個要點最緊要？
TVB最有觀眾緣花旦盤點
1）37歲麥美恩 傻大姐形象深入民心
麥美恩（Mayanne）可算係無綫最深入民心的「傻大姐」！奪得2011年港姐第四名後，Mayanne加入無綫並向主持工作發展，成為《學是學非》「是非精」之一後，即不時展露其麻甩又開朗的個性，深得觀眾喜愛！Mayanne曾在2017年奪得「飛躍進步女藝員」，今年再獲頒「最佳女主持」獎，被封為「新一代綜藝女王」！
2）26歲劉穎鏇 最強Body取勝
劉穎鏇（Tiffany）是2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐，加入TVB後亦曾經做過《學是學非》的「是非精」，笑容甜美且擁有一對逆天長腿的她，近年憑著《超能使者》和《隱形戰隊》等劇中的性感打女形象，而受到不少觀眾喜愛，獲得「最強Body」的讚譽，早前更攞到「飛躍進步女藝員」獎。
3）36歲湯洛雯 升呢新婚人妻
湯洛雯（Roxanne）是前亞視藝人湯鎮宗的女兒，也是前TVB藝人湯鎮業的姪女，2012年參選香港小姐時已是大熱，可惜最後在六強止步，加入TVB後憑著甜美外貌，令她深得觀眾喜愛，多年來少有負評，去年尾她與馬國明結婚，升呢新婚人妻，更獲得不少粉絲的祝福！
4）40歲鍾嘉欣 網民首位BB
鍾嘉欣於2003年奪得「溫哥華華裔小姐」冠軍，翌年回港參選《國際華裔小姐》，並加入TVB，當年她在參加選美時，已獲陳慧琳點名大讚笑容甜美，之後更因形象正面，深得觀眾喜愛，而被網民封為「嘉欣BB」，是第一位被稱為「BB」的藝人。雖然她現在已升呢做人妻人母，育有三名子女，但之前回港拍《星空下的仁醫》，仍大受觀眾歡迎！
5）41歲李佳芯 仙氣女神
李佳芯（Ali）一向靚女又形象正面，仲充滿仙氣！她自2008年起在有線電視擔任節目主持，當時仲係用自己本名李嘉馨，去到2012年，Ali由有線轉投無綫旗下，早年大家睇《學是學非》時，可以見到Ali具備一種少女的傻氣，令她成功入屋；但其後在劇集《名門暗戰》中Ali扮演情婦，又可以展露成熟女性的嫵媚，令觀眾喜愛有加。
到《BB來了》，Ali雖然表情誇張搞到女神形象崩壞（連Ali都形容為自毁形象），但就獲網友讚佢演技大躍進，演活女強人、準媽媽及新手媽媽的角色！
6）35歲朱千雪 民選港姐冠軍
朱千雪（Tracy）由出道至今一直是觀眾寵兒，在娛樂圈人氣高企之餘，更修得法律博士學位，正式轉行做大律師，完全是美貌與智慧並重的表表者！千雪BB在2019年嫁給了青梅竹馬的圈外男友，並今年元旦宣布成功陀B，她是2012年香港小姐季軍，參選時已深得網民支持，但當年因網上投票系統伺服器發生問題，三甲依舊按評判評分選出，單是這件事已經叫觀眾大感可惜，並封千雪BB為「民選港姐冠軍」。
千雪BB加入無綫後參演過不少劇集，但說到其代表作一定係2016年《EU超時任務》！千雪飾演的Madam Ling凌晨風令人留下深刻印象，與渠頭（王浩信飾）的一段情更是讓觀眾心酸落淚。
7）26歲郭柏妍 A0女神
郭柏妍（Rosita）是2020年港姐季軍，參選以來就憑著充滿仙氣的甜美笑容，而深得網民喜愛，2022年就奪得「飛躍進步女藝員」獎，她在《下流上車族》中飾演「芊芊」一角，而大受觀眾讚賞，由於她曾在訪問中表示從未拍過拖，因此更被封為「A0女神」。
8）52歲樊亦敏 第二代陽光妹
樊亦敏曾在1991年以20歲之齡參選香港小姐，並奪得最上鏡小姐獎，又曾於1989年與鄭伊健拍攝的陽光檸檬茶廣告，成為第二代陽光妹，令網民留下深刻印象，此外她曾出錢出力幫助中風癱瘓的前輩劉家輝，亦令網民覺得她十分有情有義。近年她更憑藉在《愛回家》飾演「三太」白天娥，而深得觀眾喜愛，在2022年奪得「最受歡迎電視女角色」獎！
9）47歲林淑敏 巴辣女強人
林淑敏於2000年參加《香港小姐》並獲得「網上最奪目小姐」獎項，但是她當年沒有入行發展而到日本電視台做幕後，直至2002年才加入TVB，近年她憑著在《愛回家》飾演「大小姐」龍力蓮一角人氣急升，2018年更奪得「最佳女配角」獎，劇中的她巴辣加毒舌，卻擁有超班的應變能力和處事能力，成為近年最深入民心的女強人角色，深得網民喜愛。私下她是個思想積極正面的生命鬥士，2011年她公開自己不幸患上乳癌的經歷，其後她努力抗癌並成功康復，在2013年嫁給拍拖多年的男友，升呢做人妻。
10）32歲王敏奕最靚家嫂
王敏奕自中學已開始做模特兒及參演電影，入行已超過17年，早期曾被稱為「翻版李麗珍」，到2019年她與曾志偉的兒子曾國祥結婚，翌年簽入TVB，先後拍攝多部劇集，被網民戲稱為「大台家嫂」，雖然她已升呢做人妻，但由於相貌甜美，獲網民大讚樣靚身材正，封她為新一代女神。