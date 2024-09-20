明珠台記者陳尚萱直播遇「蝦碌」唔小心講咗中文 網民反應兩極

TVB女記者向來受到不少網民的關注。陳尚萱Celine Chan去年加入TVB擔任實習記者，今年大學畢業後正式成為全職記者。由於英語流利，她更被安排同時為明珠台採訪。明珠檯的新聞通常較少使用廣東話，但陳尚萱的一次直播卻意外地打破了這一慣例。

