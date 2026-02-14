TVB 賽馬日｜胡楓驚喜扮愛神派玫瑰！譚輝智劉威煌獻唱情歌 氣氛勁浪漫！

今日（2月14日）既是年初三，亦是情人節！「TVB 賽馬日」現場除了賽事緊張，更充滿甜蜜氣氛！現年94歲的胡楓（修哥）竟驚喜化身愛神「修」比特，向嘉賓大派「愛的玫瑰」，造型可愛引爆全場笑聲！究竟修哥的愛神Look有幾搶鏡？現場還有哪些浪漫驚喜？