TVB 賽馬日｜胡楓驚喜扮愛神派玫瑰！譚輝智劉威煌獻唱情歌 氣氛勁浪漫！
今日（2月14日）既是年初三，亦是情人節！「TVB 賽馬日」現場除了賽事緊張，更充滿甜蜜氣氛！現年94歲的胡楓（修哥）竟驚喜化身愛神「修」比特，向嘉賓大派「愛的玫瑰」，造型可愛引爆全場笑聲！究竟修哥的愛神Look有幾搶鏡？現場還有哪些浪漫驚喜？
胡楓驚喜化身「修」比特 全場派玫瑰冧爆嘉賓
今日「TVB 賽馬日」活動撞正情人節，大會特意安排連串應節環節，當中最大驚喜莫過於由胡楓（修哥）壓軸登場！現年已94歲的修哥活力十足，竟驚喜化身愛神「修」比特，手持玫瑰花束現身，向在場一眾嘉賓及藝人送上「愛的玫瑰」，大派情人節祝福。修哥可愛又精靈的造型一出場即引來全場起哄，不少藝人爭相與「修」比特合照，場面溫馨又搞笑，成功為緊張的賽馬日注入滿滿的甜蜜氣氛。
譚輝智劉威煌獻唱情歌 葉蒨文羅毓儀大玩配對遊戲
除了有修哥驚喜派花，大會亦安排了多位《中年好聲音》唱將為情人節獻聲！人氣高企的譚輝智、張與辰及劉威煌現場獻唱多首經典浪漫情歌，悅耳歌聲令現場氣氛再添甜蜜。另一邊廂，公眾席亦舉行了「女神配對計劃」，邀得一眾新生代藝人葉蒨文、曾展望、林俊其、羅毓儀、關嘉敏、李芷晴等，與現場觀眾大玩「一投傾心」互動遊戲，實行與眾同樂，齊齊歡度這個特別的情人節，將現場氣氛推至高峰。
近300嘉賓盛裝出席 方駿暉贈貼士氣氛熾熱
今年的「TVB 賽馬日」可謂盛況空前，現場星光閃耀，吸引近300位社會賢達、馬圈名人及藝員歌手盛裝出席見證賽事，衣香鬢影。為了讓入場人士更能投入賽事，大會更特別邀請了專業馬評名嘴方駿暉，在現場為大家分析贏馬貼士，令投注區氣氛即時變得緊張熾熱。一邊是緊張刺激的賽馬，另一邊是輕鬆浪漫的情人節活動，兩種截然不同的氣氛交織，令整個活動更多元化，讓所有來賓都盡興而歸。
網民激讚修哥好精靈 大讚活動安排有心思
胡楓化身愛神「修」比特的可愛造型在網上火速傳開，引來大批網民洗版式激讚！不少網民留言大讚：「修哥真係好可愛！94歲仲咁精靈，好佩服！」、「『修』比特呢個名邊個諗㗎？太有創意！」、「全場最搶鏡一定係修哥，respect！」此外，亦有許多網民稱讚今次活動安排充滿心思：「估唔到賽馬日都可以咁浪漫！」、「情人節搞呢啲活動好sweet，TVB有心！」、「又有得聽輝智唱歌，又有得睇修哥，好滿足！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期