TVB 賽馬日｜主席許濤率逾50藝員晒冷！汪明荃胡楓坐鎮 場面墟冚迎馬年！

今日（2月14日）丙午馬年大年初三，TVB與香港賽馬會攜手舉辦的「TVB 賽馬日」於沙田馬場盛大舉行，場面極度墟冚！電視廣播有限公司行政主席許濤親自率領逾五十位藝員及應屆港姐盛裝出席，星光熠熠，究竟現場有幾震撼？一眾藝人又點樣喜迎馬年？