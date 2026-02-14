TVB 賽馬日｜主席許濤率逾50藝員晒冷！汪明荃胡楓坐鎮 場面墟冚迎馬年！
今日（2月14日）丙午馬年大年初三，TVB與香港賽馬會攜手舉辦的「TVB 賽馬日」於沙田馬場盛大舉行，場面極度墟冚！電視廣播有限公司行政主席許濤親自率領逾五十位藝員及應屆港姐盛裝出席，星光熠熠，究竟現場有幾震撼？一眾藝人又點樣喜迎馬年？
TVB盃成焦點 許濤率眾星晒冷場面墟冚
今日沙田馬場人頭湧湧，全因一年一度的「TVB 賽馬日」隆重舉行，全日共設10場緊張刺激的賽事，當中焦點落在第7場的「TVB 盃」。為隆重其事，電視廣播有限公司行政主席許濤率領總經理(商務營運)蕭世和先生，聯同香港賽馬會署理行政總裁唐德誠先生等多位高層一同主禮，逾五十位藝員及港姐亦盛裝出席，齊齊為賽事打氣，場面星光熠熠，喜氣洋洋迎接丙午馬年。
汪明荃胡楓壓陣 譚俊彥陳煒張振朗龔嘉欣列陣
今次TVB可謂精英盡出，出席藝員陣容鼎盛，由鎮台之寶汪明荃、胡楓壓陣，視帝譚俊彥、視后陳煒，聯同當家小生花旦張振朗、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、何廣沛、劉穎鏇等超過五十人列陣，星光閃爆馬場！同場更有2025年香港小姐冠軍陳詠詩、季軍袁文靜、最上鏡小姐李尹嫣，以及《中年好聲音》唱將譚輝智、劉威煌等，陣容強大，吸引大批馬迷及粉絲圍觀。
TVB賽馬會多年合作 慈善客戶雲集支持
「TVB 賽馬日」作為每年新春的盛事，多年來均由電視廣播有限公司及香港賽馬會攜手舉辦，已成為馬圈與娛樂圈的年度盛會。活動不僅是賽馬界的焦點，更獲多個慈善機構及商業客戶鼎力支持，今年亦不例外。現場可見多個慈善團體代表出席，包括樂善堂、仁愛堂、仁濟醫院、博愛醫院；同時亦有多個客戶代表親臨支持，如健絡通藥業有限公司、K Cash Corporation Limited等，可見活動備受各界重視，共同見證這場賽馬盛事。
網民期待直播畫面 留言大讚藝員陣容強大
活動消息一出，大批網民已表示非常期待，尤其對強大的藝員陣容反應熱烈，紛紛留言洗版！有網民大讚：「TVB今年好有誠意，陣容好強大！」、「汪阿姐同修哥都出動，一定要睇！」、「新年見到咁多明星好有氣氛！」亦有網民表示：「好想睇現場直播，睇下啲衫靚唔靚！」、「期待一陣嘅賽事，唔知邊個藝人最有運氣！」整個討論區都充滿期待的聲音，認為今次活動為馬年開了一個好頭。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期