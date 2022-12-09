TVB一連上傳多條經典片段上抖音 農夫惡搞前輩獲內地網民大讚！
50周年農夫陸永惡搞扮DO姐
TVB為了慶祝第55週年台慶，一連串上傳了多個經典場面上抖音，其中農夫在50週年台慶惡搞扮Do姐和曾志偉一幕獲網民大讚。陸永在片中穿上白色套裝裙，本身就身形瘦削的他，帶上一頭曲髮假髮，同Do姐在《男親女愛》的造型一模一樣。兩人走出來扮應徵做司儀，但陸永一出來就扮Do姐發脾氣咁話：「快啲啦好眼瞓呀﹗你咁多部機我望邊一邊呀？好鬼低級啊你幾隻嘢﹗」，激到Do姐嬲到扎扎跳。
C君扮曾志偉 激到曾志偉衝落台
C君在一旁亦唔輸洩，穿得跟曾志偉一模一樣。兩人開始惡搞曾志偉，C君更大膽扮曾志偉用米奇老鼠聲線係咁講：「打和！」激到第一時間衝落台的曾志偉動手打C君：「我都敢玩，你走啊！」，令場面十分爆笑！
內地網友表示睇一次笑一次
該段抖音一上傳，即刻引來內地網民紛紛留言大讚。網民表示大讚農夫扮得入神，將Do姐和曾志偉的神韻都模范出來，每睇一次笑一次：「看一次笑一次，真的模仿到Do姐的神韻」、「好親切，綜藝，TVB的演員未失望過」、「笑到我好痛，笑到收唔到聲」等等。
四大天王同台 劉華狂拍心口
同場加映的還有四大天王同台大唱經典金曲的罕有場面，郭富城、劉德華、張學友和黎明四人輪住唱《狂野之城》、《獨自去偷歡》、《暗戀你》和《夏日燒著了》等名曲。四大天王難得同場，唱功就不用多說，劉德華在短短一分鐘的視頻中瘋狂拍打自己的心口，笑死一班網民。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！