TVB一連上傳多條經典片段上抖音 農夫惡搞前輩獲內地網民大讚！

距離TVB第55週年台慶還有12日，近年一直進攻內地市場的TVB，為了慶祝今年台慶，TVB一連幾日在內地社交平台抖音上傳多條影片。其中農夫在50週年台慶惡搞扮Do姐和曾志偉一幕獲網民大讚，內地網民紛紛表示看一次笑一次，又大讚「TVB藝人果然不會令人失望」！