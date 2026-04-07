TVB傳強收藝人社交帳號 郭柏妍游嘉欣不入魔音原因曝光 視帝張振朗降呢「失業」?

TVB突然實施辣招，強制旗下藝人交出個人社交平台帳號及密碼實行「中央管轄」，引爆演藝圈版權力遊戲！據媒體消息指張振朗、戴祖儀、郭柏妍、游嘉欣拒絕妥協，寧願冒被雪藏風險都要守護最後私隱。最震撼係原本被睇好嘅郭柏妍同游嘉欣，竟然因為「抗旨」而意外喺《魔音女團》大熱倒灶出局！