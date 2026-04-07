TVB傳強收藝人社交帳號 郭柏妍游嘉欣不入魔音原因曝光 視帝張振朗降呢「失業」?
郭柏妍游嘉欣《魔音女團》出局真相曝光
TVB最新綜藝選秀節目《魔音女團》成為推行「新規例」嘅首個節目，入圍嘅16位女藝人全部都要交出社交平台帳號。本來被視為熱門嘅郭柏妍同游嘉欣，外界一致睇好佢哋能夠藉此機會組團出道，點知結果一出令人嘖嘖稱奇，兩位竟然雙雙大熱倒灶被foul出局。知情者爆料指出真正主因係郭柏妍與游嘉欣一齊「抗旨」，拒絕交出社交帳號密碼，28歲嘅郭柏妍貴為2020年港姐季軍兼「A0女神」，IG粉絲有25.8萬，近年憑大熱劇《下流上車族》人氣急升，廣告代言接踵而來，保健產品、醫美療程、精品首飾等大品牌都曾搵上門。另一位26歲嘅游嘉欣憑着鄰家女孩清新形象，吸納大批年輕粉絲，IG粉絲有14.4萬。兩人都知道自己擁有唔少人氣，所以敢於企硬對抗公司條款。
戴祖儀成唯一生還者 劇集綜藝雙線爆發
喺4大「反抗軍」當中，31歲嘅戴祖儀雖然同樣對公司新政策反應極大，但佢竟然成為唯一「生還者」，最近仍然備受力捧！被稱為「多棲藝人」嘅戴祖儀，除咗參演熱播劇《正義女神》，最近更有機會參與旅遊節目《他們的澳洲駕期》，劇集綜藝雙線齊開，資源可謂逆市爆發。戴祖儀嘅Instagram坐擁29萬粉絲，由於粉絲眾多，故佢不時獲品牌邀請合作，亦經常孖住不同YouTuber合作拍鬼馬片段，仲有相當多嘅收看數次。不過點解佢可以喺「抗旨」同時仍然獲得公司力捧？有業內人士猜測可能係因為佢嘅後台夠硬，又或者係公司需要佢作為談判籌碼，總之佢嘅處境明顯比其他「反抗軍」優勝。
視帝張振朗陷僵局內地商演被叫停
最慘嘅要數38歲視帝張振朗，雖然最近喺公開活動中總係掛住招牌笑容，又活躍於社交平台，不時與女友楊偲泳「放閃」互動，更分享操肌成果。不過，據報張振朗認為社交平台係自己與粉絲直接溝通嘅橋樑，亦係多年來用心經營嘅私產，因此他擔心日後發文要經過審批，甚至同女友嘅互動都要被監控。
張振朗嘅IG粉絲高達37萬，並且喺內地人氣持續攀升，社交平台嘅商業價值極高。縱然佢最近仍然有機會亮相大型活動，但據知因為佢一直未首肯，故手頭上嘅幾個內地商演洽談已被暫時擱置。
TVB辣招背後藏多重商業考量
TVB今次嘅「辣招」背後其實藏住多重商業考量，更係一場難以避免嘅風險管理，並非單純嘅管制藝人措施。據悉，除咗配合TVB新成立嘅「藝人創作者網絡」（ACN），仲因為近年社交媒體「手滑」事件屢見不鮮，不少藝人因一時疏忽，點讚咗爭議性帖文、發布咗敏感言論，甚至洩露劇集造型，最終釀成公關危機，輕則刪帖道歉，重則影響內地市場。另外，完約後帳號歸公司管理一年嘅條款，主要係防止藝人帶走由公司資源建立嘅成果。
網民批TVB霸王條款太離譜
網民紛紛批評TVB嘅做法太過霸道。有網友批評：「咁自己D dm private msg咪被公司睇曬」，另有網友猜測：「tvb怕有第二個yumi不停大話冚大話」，認為公司係因為之前有藝人出事而矯枉過正。仲有網友指出：「未紅易搞好多，唔係個個入行前有社交帳號」，認為對於新人嚟講可能冇咁大影響，但對於已經有一定知名度嘅藝人就好不公平。最尖銳嘅評論係：「呢個年代做KOL易咁多，TVB擺明係唔想比佢哋留後路」。