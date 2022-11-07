鋪鋪Poker｜陳曉東曾因一事險變盲治療過程超恐怖
陳曉東體質敏感玩手機差啲盲？
因逢玩必輸所以被郭偉亮Eric戲稱為「慈善賭王」的陳曉東，剛完成香港演唱會，他表示自己體質比較敏感，臨近開演唱會的日子，聲線就會開始沙啞，要到醫院打開聲針。又指試過有次險盲同玩手機有關，他忠告玩手機時一定要開燈︰「嗰次喺橫店拍戲休息，冇開燈情況下睇手機，睇完手機，個人暈暈哋即刻去廁所嘔，上網睇懷疑係急性青光眼，仲話唔及時醫治，兩日內可以失明。」之後視力越來越模糊，有如在水入面看東西一樣。完成最後一場戲後，一行人即刻出發到上海，去到醫院已經凌晨時份。幾小時的車程內陳曉東自言想了很多事，最擔心是失明。
直言醫治過程超恐怖
去到醫院二話不說，醫生先替他打了支類固醇，即時反應是現場開了燈一樣「光晒」︰「眼壓即刻低返，照完CT Scan仲嚇死你，隻眼角膜壓彎到超出屏幕顯示範圍。」要徹底醫治惟一方法，是直接將藥打入眼，才一勞永逸。聽見都痛，在沒有選擇下，由麻醉到在雙眼注射藥物，陳曉東形容都非常恐怖，特別是看著支針打向隻眼那一刻，整個人繃緊。若果不是雙手被扣着，他笑言擔心自己會打醫生一搥。
師兄自爆搞笑扮喊執生
三位唱家班主力吹水，poker只是其次。他們講到台上「蝦碌」執生事件，師兄話最難忘有趟，在一個過萬人大騷出場，唱到中途忘記歌詞︰「好大段，作都作唔到，已經尷尬到低頭𦧲都唔得，好在有現場fans喊，我咪扮感動喊埋一份，先過到關。」他們笑言「扮喊」好使好用，另一招歌手慣用技倆就是「對咪一齊唱」︰「遇到個音太高唱唔到，最簡單咪『對』個咪向住現場觀眾，叫佢哋一齊唱囉。」
陳曉東一行為令Eric大感無奈
陳曉東最後無負「慈善賭王」美譽，被Eric一鋪清袋。最後大贏家落在Nicole身上，今次大懲罰非常簡單，不過重點是陳曉東原來不曉規距，自己摸完後，直接將懲罰物從箱中拿出，其他輸家變相不用罰，搞到主持Eric很無奈。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》