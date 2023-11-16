TVB派三大視帝出征搵真銀 輪住出海外騷 「呢位視帝」最多撈
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TVB近年為了開源節流，在年初宣佈裁員5%之後，近日又頻頻為旗下藝人進擊海外市場，派多位視帝視后級的藝人到外地登台吸金。不但派三大視帝到馬來西亞開演唱會，馬國明和陳展鵬等人亦已經接定來年工作，齊齊為TVB出征海外吸金！
無綫搵錢趕進度 今年台慶人丁單薄
無綫56週年台慶將會在週日（19日）在電視廣播城舉行。往年台慶，全台上下都隆重其事，全台停廠並會要求藝人總動員出席。不過今年多套重頭劇如《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》和《反黑英雄》都在內地趕進度，一班一線主角黎耀祥、胡定欣、陳山聰、蕭正楠和袁偉豪等人都將會缺席台慶。
袁偉豪伙拍陳山聰、譚俊彥開爸爸騷
為了開源節流轉真銀，影帝陳山聰、譚俊彥與袁偉豪將擔任先頭部隊，率先在明年1月6日於馬來西亞開《好男人馬來西亞演唱會2024》演唱會。據知場館可以容納3千名觀眾，賣飛情況亦不俗。三位都出名為圈中好老公、好爸爸，對於三人即將能夠合作開演唱會，陳山聰接受訪問時演唱會已籌備多時，好開心能夠與其餘兩位開爸爸騷。而袁偉豪就表示將會在演唱會彈吉他，並會在演唱會上唱自己的音樂。
陳展鵬最多撈 將與方力申開音樂會
至於近日憑《香港人在北京》一劇人氣急升的陳展鵬，原定來年1月將遠赴美國開騷，但由於製作時間不足，所以將會延遲舉行。向來有觀眾緣、深受海外觀眾歡迎的陳展鵬，之後更會與蕭正楠、方力申等人開音樂會，並且將會與《香港人在北京》的演員們登台出節目，係所有視帝中最多撈的其中一位！
馬國明恨登台：美加、星馬我都OK
即將迎娶「靚湯」湯洛雯的馬國明就暫時未有落實登台計劃。馬國明在接受傳媒訪問時指公司正在安排工作，但就為清楚幾時會登台。馬國明指想快啲登台、唱歌，仲話無論美加定星馬等地都冇所謂。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：IG@benontheroad、IG@joelshanchung、IG@tammerz、IG@rucochan、IG@kennethmkm、IG@roxannetong