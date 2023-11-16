TVB派三大視帝出征搵真銀 輪住出海外騷 「呢位視帝」最多撈

TVB近年為了開源節流，在年初宣佈裁員5%之後，近日又頻頻為旗下藝人進擊海外市場，派多位視帝視后級的藝人到外地登台吸金。不但派三大視帝到馬來西亞開演唱會，馬國明和陳展鵬等人亦已經接定來年工作，齊齊為TVB出征海外吸金！