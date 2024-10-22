陳星妤歐遊大解放身材fit爆 新劇眼鏡娘look引爆話題 顏值不減反升獲讚

TVB與廉政公署聯合製作的台慶劇《廉政行動2024》，昨晚（10月21日）首播，吸引了大量觀眾的目光。這部劇集匯聚了眾多知名演員，包括陳山聰、張曦雯、鄭則仕、羅子溢、羅天宇、徐榮、蔡潔、韋家雄、阮浩棕、鄭俊弘、林凱恩、陳星妤、許俊豪及容天祐等，陣容強大！

