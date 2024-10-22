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陳星妤歐遊大解放身材fit爆 新劇眼鏡娘look引爆話題 顏值不減反升獲讚

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TVB與廉政公署聯合製作的台慶劇《廉政行動2024》，昨晚（10月21日）首播，吸引了大量觀眾的目光。這部劇集匯聚了眾多知名演員，包括陳山聰、張曦雯、鄭則仕、羅子溢、羅天宇、徐榮、蔡潔、韋家雄、阮浩棕、鄭俊弘、林凱恩、陳星妤、許俊豪及容天祐等，陣容強大！

陳星妤新造型引發熱議

星妤接受TVB訪問，對於剪了短髮新髮型的她，指監製和導演提議其剪短，對演執法人員予人較清爽的感覺，不過她直認初時感不捨，但覺得令觀眾有新鮮感也是好事。她又指近日去了意大利和西班牙旅行，談到她身材弗爆，有何KeepFit心得？星妤說：「夜晚會減少吃澱粉質，平時也會做Gym鍛練身形，而且，一旦開工我就會變瘦，又不會周街吃飯，所以亦當KeepFit。」

歐遊照片展現健康美

陳星妤近日前往歐洲旅行，並在社交網站上分享了多張旅行照片。照片中的她穿著小背心，展示瞭亮眼的事業線，並在多個景點打卡，顯示出她旅行時的快樂與自在。此外，她還在船上大方展示了穿著水著的照片，雖然看似保守，但側面的開窿和不同的姿勢，完美展現了她的白滑美背和修長的雙腿！

TVB 不論在《一舞傾城》的純情舞女或「眼鏡娘」Look同樣迷人！（圖片來源：IG@yvette.cc）
不論在《一舞傾城》的純情舞女或「眼鏡娘」Look同樣迷人！（圖片來源：[email protected]
TVB 近日去了歐遊的星妤，在社交網分享多張旅行照（圖片來源：IG@yvette.cc）
近日去了歐遊的星妤，在社交網分享多張旅行照（圖片來源：[email protected]
TVB 看似密實，但其實側面開窿，又大擺不同甫士，展現白滑美背兼長腿，養眼十足！（圖片來源：IG@yvette.cc）
看似密實，但其實側面開窿，又大擺不同甫士，展現白滑美背兼長腿，養眼十足！（圖片來源：[email protected]
TVB 靚女！（圖片來源：IG@yvette.cc）
靚女！（圖片來源：[email protected]
TVB 陳瀅呢件「扎肉衫」好經典。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
陳瀅呢件「扎肉衫」好經典。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
TVB （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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