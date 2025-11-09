應屆港姐冠軍陳詠詩｜節目巡禮「後空翻」技驚四座！十大潛力小花爭位戰一觸即發？
無綫《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》昨晚（8日）場面墟冚，全晚焦點無疑落在應屆港姐冠軍陳詠詩（Stacey）身上，她在台上施展「前手翻」接「踢腳過頭」再接「後空翻」的超高難度動作，技驚四座，完美展現其香港藝術體操代表隊的功底！同場更有十位潛力小花組成啦啦隊勁歌熱舞，為新節目《創造．星援團》揭開序幕，青春活力爆燈，究竟這場上位之戰誰能脫穎而出？
港姐冠軍陳詠詩驚艷後空翻 十大潛力小花晒舞技
昨晚節目巡禮上，為發掘青春潛質女藝人的新節目《創造．星援團》打頭陣，安排了十位潛力小花，包括黃嘉雯、陳詠詩、王菲、鄧伊婷、鍾翠詩、謝淑怡、盧凱怡、曾閱遙、蔡華英及許苡琳，組成「巡禮星援團」大跳啦啦隊舞。十位小花扭腰躍動，活力四射，當中以前香港藝術體操代表隊成員、應屆港姐冠軍陳詠詩的表演最為搶鏡。她一連串流暢的體操動作，由兩個前空翻，到緊接一個「踢腿過頭」，最後再以一個完美的後空翻作結，動作極具觀賞性，加上其甜美笑容，完全俘虜現場觀眾目光，盡顯冠軍級實力。
《女神配對》CP合體放閃 葉蒨文GM甜笑閃爆全場
戀愛真人騷《女神配對計劃 2》亦是全晚焦點之一，節目組請來第一季三對成功配對的CP，包括曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）、羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris），以及梁敏巧（Maggie）與暖男律師Matt，齊齊上台大晒恩愛。當被問到會否開拍旅行篇時，葉蒨文即甜絲絲表示：「我覺得可以同心愛嘅人一齊去旅行，係好浪漫、好正嘅。」語畢更與GM展現「情侶招牌甜笑」，默契十足，閃爆全場！同場的單身代表關嘉敏（Carman）及李芷晴，則在主持林盛斌（Bob）安排下即場「相睇」，更與被拉上台的嘉賓開心自拍，成功炒熱氣氛。
袁文傑衛志豪爭做型佬 楊證樺爆金句：型係要靠實力
除了青春與愛情，全新節目《「型」戰 50＋》則主打發掘熟男魅力，考驗參加者的「男人魅指數」。節目率先公布四位已報名的「型佬」參加者，包括袁文傑、衛志豪、楊證樺及海俊傑。四位型男在台上輪流行Catwalk，各自發表「參戰宣言」為自己拉票。當中，金牌綠葉楊證樺的發言最為搶耳，他自信地表示：「我一直默默堅持，努力做出好成績，型係要靠實力。」一句話道出實力派的堅持與魅力，贏得不少掌聲，令人期待這個專為50歲以上男士而設的戰場將會如何激鬥。
