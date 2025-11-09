應屆港姐冠軍陳詠詩｜節目巡禮「後空翻」技驚四座！十大潛力小花爭位戰一觸即發？

無綫《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》昨晚（8日）場面墟冚，全晚焦點無疑落在應屆港姐冠軍陳詠詩（Stacey）身上，她在台上施展「前手翻」接「踢腳過頭」再接「後空翻」的超高難度動作，技驚四座，完美展現其香港藝術體操代表隊的功底！同場更有十位潛力小花組成啦啦隊勁歌熱舞，為新節目《創造．星援團》揭開序幕，青春活力爆燈，究竟這場上位之戰誰能脫穎而出？