盤點7位未離巢視后 佘詩曼強勢回巢再爭獎 呢位被雪藏好可惜！
盤點7位未離巢視后
1.汪明荃二度封后 阿姐地位無人能撼動
現年76歲的汪明荃分別於2001年憑劇集《婚前昏後》，及2005年的《我的野蠻奶奶》兩度獲得「最佳女主角」的獎項。而《我的野蠻奶奶》更是2005年最高收視率的劇集，平均34點，只僅次於外購劇《大長今》！不過汪明荃近年主要專注於音樂事業上，並未有參與太多劇集的拍攝，她最新出演2022年劇集《回歸》。
2.佘詩曼二度封后 強勢回巢再爭做視后
現年48歲的佘詩曼分別於2006年憑《鳳凰四重奏》，及2014年的《使徒行者》兩度獲得「最佳女主角」的獎項。而《使徒行者》亦憑平均28點成為2014年最高收視率的劇集，更同時奪得「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，成為雙料視后！勢如破竹的她也於《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》中奪得「大馬視后」的稱號！近年發展重心在內地的佘詩曼今年更將以劇集《新聞女王》強勢回歸，與已榮升視后的胡定欣、蔡思貝及林夏薇等爭奪再次封后！
3.胡定欣二度封后 演技被觀眾大讚
現年42歲的胡定欣分別於2015年憑《鬼同你OT》，及2016年的《城寨英雄》連續兩年獲得「最佳女主角」的獎項。胡定欣兩套封后的劇集均成為該年最高收視率的劇集，同樣錄得平均27點收視。而《鬼同你OT》中胡定欣和田蕊妮的「神同步」令觀眾印象深刻，更齊齊於《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》中獲封「大馬視后」！《城寨英雄》中胡定欣亦化身重義氣「打女」刁蘭一角，深受歡迎，更憑此角色成功「冧莊」！演技備受肯定的胡定欣亦將接替同是兩屆視后的鄧萃雯棒開拍《巾幗梟雄4》，作為TVB的重點劇之一，公司選胡定欣接棒也看得出對她的器重，十分有望做3屆視后！
4.李佳芯人氣高企 可惜屢傳被雪冇劇出
現年40歲的李佳芯於2018年憑《BB來了》奪得「最佳女主角」的獎項。雖然《BB來了》令李佳芯獲得視后的封號，但是劇集在該年的收視率只排第四，綜合收視點有28點。而李佳芯亦於2021年在《觀眾在民間電視大獎》中被選為「民選最佳女主角」，也是15個獎項中唯一一個由TVB藝人奪得的獎項！可惜近年屢傳李佳芯被雪藏的消息，而她最新的劇集已經是2022的《有種好男人》。
5.蔡思貝由負評王捱到最佳女主角
現年32歲的蔡思貝於2020年憑《踩過界II》奪得「最佳女主角」的獎項。而劇集的收視卻沒有預期中好，綜合收視點只有22.8點。出道初期的蔡思貝飽受負評，即使於2017年獲得「最受歡迎電視女角色」仍未能令觀眾改觀。在獲獎到封后的三年間蔡思貝亦持續鍛鍊演技，最後憑《踩過界II》趙正妹一角榮升視后！而蔡思貝今年出演的《你好，我的大夫》亦大獲好評，有望再爭奪視后的寶座！
6.林夏薇力壓鍾嘉欣稱后受盡質疑
現年36歲的林夏薇於2021年憑《七公主》奪得「最佳女主角」的獎項。而劇集的收視表現平平，綜合收視點為23.5點。林夏薇更力壓復出拍攝《星空下的仁醫》的鍾嘉欣奪得視后的稱號，因此受到不少負評，網民亦稱該年的賽果超「爆冷」。而林夏薇最近憑《法言人》於《2023亞洲影藝創意大獎》中，獲得「最佳女主角」的獎項！今年《寵愛PET PET》的演出亦被稱有望再挑戰視后之位！
7.江美儀重新出發 急起直追
現年52歲的江美儀於2022年憑《下流上車族》奪得「最佳女主角」的獎項。排除外購劇，劇集在該年為收視之冠，綜合收視點有25.5點。而江美儀也是繼惠英紅、米雪、李司棋及汪明荃後，第五位50歲以上獲得視后封號的女演員！江美儀得獎時更激動表示以為不是「親生女」就不會得獎！而她也在2022年的《觀眾在民間電視大獎》中被選為「民選最佳女主角」。江美儀今年亦有份出演《隱形戰隊》，只是戲份並不算多，比起爭奪「最佳女主角」的獎項，她今年爭「最佳女配角」的機會更高！
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