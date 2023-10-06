盤點7位未離巢視后 佘詩曼強勢回巢再爭獎 呢位被雪藏好可惜！

TVB每年的《萬千星輝頒獎典禮》都會受到廣泛關注，而當中討論度最高的，就係視帝視后莫屬。可惜近年不少藝員離巢，以視后為例，歷屆26位視后現時只剩下7位仍然效忠TVB，令不少網民感嘆人材流失！本文就來盤點7位未離巢視后，其中更有3位更已經二度封后！