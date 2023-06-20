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10位TVB藝人密謀離巢現逃亡潮 2女神級《流行都市》主持狂推Job等約滿

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TVB近年不斷流失人才，有不少當紅小生花旦和效力多年的資深綠葉演員都陸續拒絕續約，令不少觀眾都覺得相當不捨。單單是2023年的上半年已經有10位藝人有意往外發展離巢，驚現大規模逃亡潮！

鄺美璇

26歲的鄺美璇於2020年參加港姐並奪友誼小姐，期後成為TVB的經理人合約藝員，惟一直未獲准拍攝任何劇集，只擔任過三集《姊妹淘》嘉賓，去年已成人妻的她現時專注家庭，決心今年離開TVB。

tvb 離巢 鄺美璇於2020年參加港姐並奪友誼小姐。
鄺美璇於2020年參加港姐並奪友誼小姐。（圖片來源：[email protected]
tvb 離巢 去年已成人妻的她現時專注家庭，決心今年離開TVB。
去年已成人妻的她現時專注家庭，決心今年離開TVB。（圖片來源：[email protected]

蔡嘉欣

29歲的蔡嘉欣本為YouTuber，2019年參選港姐入圍最後五強，及後加入TVB成為旗下經理人合約藝員，她在8部劇中演出過小配角，主力擔任節目《姊妹淘》和《流行都市》主持。然而，近日有報道指蔡嘉欣瘋狂推Job，打算等約滿離開TVB，做回老本行拍YouTube。

tvb 離巢 蔡嘉欣2019年參選港姐入圍最後五強，及後加入TVB。
蔡嘉欣2019年參選港姐入圍最後五強，及後加入TVB。（圖片來源：[email protected]
tvb 離巢 有報道指蔡嘉欣瘋狂推Job，打算等約滿離開TVB，做回老本行拍YouTube。
有報道指蔡嘉欣瘋狂推Job，打算等約滿離開TVB，做回老本行拍YouTube。（圖片來源：[email protected]

陳詩欣

30歲的陳詩欣（Eunice）本為模特兒，她於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括《娛樂新聞台》、《姊妹淘》和《流行都市》，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從前年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB。

tvb 離巢 陳詩欣於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人。
陳詩欣於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人。（圖片來源：[email protected]
tvb 離巢 她的多數以擔任主持為主，包括《娛樂新聞台》、《姊妹淘》和《流行都市》。
她的多數以擔任主持為主，包括《娛樂新聞台》、《姊妹淘》和《流行都市》。（圖片來源：[email protected]

伍樂怡

30歲的伍樂怡（Kelly）於2017年參選港姐時被視為大熱門，可惜最後三甲不入而被封作「民選港姐」，隨後加入TVB成為旗下藝人備受力捧，2021年獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」。不過，Kelly於本月初在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，並表示未來將擺更多時間在自家生意上：「我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」

tvb 離巢 伍樂怡於本月初在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作。
伍樂怡於本月初在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作。（圖片來源：[email protected]_）
tvb 離巢 伍樂怡透露會專注做生意。
伍樂怡透露會專注做生意。（圖片來源：[email protected]_）

黃智雯

40歲的黃智雯（Mandy）於2007年參選港姐入圍最後五強後加入TVB，至今已經入行16年的Mandy參演過的電視作品超過40部，演技備受肯定，不但於2012年奪「飛躍進步女藝員」，2017年更獲頒「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，可惜至今依然未奪視后寶座。早前有消息指，黃智雯有意向舞台劇界發展，快將與TVB約滿的她至今仍未傾續約，亦有消息指TVB以「視后」獎項作利誘亦不為所動。Mandy回應傳媒表示，最近忙於宣傳劇集和舞台劇排練，一切會等待舞台劇結束後再處理，未有正面否認離巢的說法。

tvb 離巢 黃智雯 tvb 黃智雯仍然未有表態。
現年40歲的黃智雯入行已經16年。（圖片來源：[email protected]_manman）
tvb 離巢 黃智雯 tvb 黃智雯於2018年獲得「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，成為「星馬雙料視后」。
黃智雯於2018年獲得「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，成為「星馬雙料視后」。（圖片來源：[email protected]_manman）

陳國峰

40歲的陳國峰於2010年參加歌唱節目《超級巨聲2》後加入TVB，多年來以在主持節目為主，但未有太多的演出機會。據報道指，本月約滿的陳國峰決心離巢往外闖，希望可以看看出面的世界並尋求更多機遇，他坦言自己已經40歲不再年輕，是時候離開作新嘗試和接受新挑戰。

tvb 離巢 陳國峰現年40歲。
陳國峰現年40歲。（圖片來源：[email protected]
tvb 離巢 他表示希望可以看看出面的世界，並尋求更多機遇。
他表示希望可以看看出面的世界，並尋求更多機遇。（圖片來源：[email protected]

張頴康

41歲的張頴康於2006年加入TVB，浮沉多年的他於2016年獲頒「飛躍進步男藝員」之後獲力捧，但多年來一直徘徊在男二位置無法更上一層樓，據悉只剩1年合約的他眼見有大量小鮮肉迎頭趕上，打算不與TVB續約，預計明年約滿後離巢。張頴康所參演的《妳不是她》還未播出，現時他正為《逆天奇案2》進行拍攝工作。

tvb 離巢 張頴康2006年加入TVB，據悉他打算在明年約滿後離巢。
張頴康2006年加入TVB，據悉他打算在明年約滿後離巢。（圖片來源：[email protected]
tvb 離巢 張頴康於2016年獲頒「飛躍進步男藝員」，去年與周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒和朱敏瀚一同奪得「最受歡迎電視搭檔」。
張頴康於2016年獲頒「飛躍進步男藝員」，去年與周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒和朱敏瀚一同奪得「最受歡迎電視搭檔」。（圖片來源：[email protected]

泰臣

現年47歲的泰臣（本名：翟凱泰）於月初在社交平台宣布離巢，2013年加入TVB的他本為舞台劇演員，曾在TVB參演過不少劇集的演出，並大多擔任配角，令人留下深刻印象。泰臣於2021年憑住《智能愛人》扮演機械保安，入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」，打入最後5強。

tvb 離巢 泰臣曾在TVB參演過不少劇集的演出，並大多擔任配角，令人留下深刻印象。
泰臣曾在TVB參演過不少劇集的演出，並大多擔任配角，令人留下深刻印象。（圖片來源：[email protected]
tvb 離巢 泰臣同時是舞台劇演員。
泰臣同時是舞台劇演員。（圖片來源：[email protected]

譚偉權

54歲的譚偉權於1993年加入TVB，曾擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，1997年約滿後離巢，直到2013年再重返TVB主力拍劇，主要都是飾演小配角，他共演出超過40部劇，現正播映的《隱門》都能見到他的身影。譚偉權在TVB最後一部作品為仍然未播映的《異空感應》。

tvb 離巢 譚偉權在TVB共演出超過40部劇集。
譚偉權在TVB共演出超過40部劇集。（圖片來源：[email protected]
tvb 離巢 他上月在Instagram宣布離巢消息。
他上月在Instagram宣布離巢消息。（圖片來源：[email protected]

蔣志光

61歲的蔣志光於TVB效力超過30年，早已是電視台資深綠葉演員之一的他於2014年在《萬千星輝頒獎典禮》上奪「最佳男配角」和「專業演員大獎」兩個獎項。最近有傳出蔣志光早於去年已完成所有合約，現時TVB官網的藝人名單上亦已經沒有蔣志光的名字，似乎已經離巢。蔣志光在TVB的最後一套劇集是《白色強人II》，而《破毒強人》則尚未播出，成為蔣志光在TVB的告別作品。

tvb 離巢 蔣志光是TVB的資深綠葉演員，效力超過30年。
蔣志光是TVB的資深綠葉演員，效力超過30年。（圖片來源：TVB劇照）
tvb 離巢 他於2014年在《萬千星輝頒獎典禮》上奪「最佳男配角」和「專業演員大獎」兩個獎項。
他於2014年在《萬千星輝頒獎典禮》上奪「最佳男配角」和「專業演員大獎」兩個獎項。（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]_、[email protected]_manman、[email protected][email protected][email protected][email protected]、TVB劇照、TVB《萬千星輝頒獎典禮》截圖

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