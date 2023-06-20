10位TVB藝人密謀離巢現逃亡潮 2女神級《流行都市》主持狂推Job等約滿
鄺美璇
26歲的鄺美璇於2020年參加港姐並奪友誼小姐，期後成為TVB的經理人合約藝員，惟一直未獲准拍攝任何劇集，只擔任過三集《姊妹淘》嘉賓，去年已成人妻的她現時專注家庭，決心今年離開TVB。
蔡嘉欣
29歲的蔡嘉欣本為YouTuber，2019年參選港姐入圍最後五強，及後加入TVB成為旗下經理人合約藝員，她在8部劇中演出過小配角，主力擔任節目《姊妹淘》和《流行都市》主持。然而，近日有報道指蔡嘉欣瘋狂推Job，打算等約滿離開TVB，做回老本行拍YouTube。
陳詩欣
30歲的陳詩欣（Eunice）本為模特兒，她於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括《娛樂新聞台》、《姊妹淘》和《流行都市》，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從前年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB。
伍樂怡
30歲的伍樂怡（Kelly）於2017年參選港姐時被視為大熱門，可惜最後三甲不入而被封作「民選港姐」，隨後加入TVB成為旗下藝人備受力捧，2021年獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」。不過，Kelly於本月初在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，並表示未來將擺更多時間在自家生意上：「我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」
黃智雯
40歲的黃智雯（Mandy）於2007年參選港姐入圍最後五強後加入TVB，至今已經入行16年的Mandy參演過的電視作品超過40部，演技備受肯定，不但於2012年奪「飛躍進步女藝員」，2017年更獲頒「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，可惜至今依然未奪視后寶座。早前有消息指，黃智雯有意向舞台劇界發展，快將與TVB約滿的她至今仍未傾續約，亦有消息指TVB以「視后」獎項作利誘亦不為所動。Mandy回應傳媒表示，最近忙於宣傳劇集和舞台劇排練，一切會等待舞台劇結束後再處理，未有正面否認離巢的說法。
陳國峰
40歲的陳國峰於2010年參加歌唱節目《超級巨聲2》後加入TVB，多年來以在主持節目為主，但未有太多的演出機會。據報道指，本月約滿的陳國峰決心離巢往外闖，希望可以看看出面的世界並尋求更多機遇，他坦言自己已經40歲不再年輕，是時候離開作新嘗試和接受新挑戰。
張頴康
41歲的張頴康於2006年加入TVB，浮沉多年的他於2016年獲頒「飛躍進步男藝員」之後獲力捧，但多年來一直徘徊在男二位置無法更上一層樓，據悉只剩1年合約的他眼見有大量小鮮肉迎頭趕上，打算不與TVB續約，預計明年約滿後離巢。張頴康所參演的《妳不是她》還未播出，現時他正為《逆天奇案2》進行拍攝工作。
泰臣
現年47歲的泰臣（本名：翟凱泰）於月初在社交平台宣布離巢，2013年加入TVB的他本為舞台劇演員，曾在TVB參演過不少劇集的演出，並大多擔任配角，令人留下深刻印象。泰臣於2021年憑住《智能愛人》扮演機械保安，入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」，打入最後5強。
譚偉權
54歲的譚偉權於1993年加入TVB，曾擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，1997年約滿後離巢，直到2013年再重返TVB主力拍劇，主要都是飾演小配角，他共演出超過40部劇，現正播映的《隱門》都能見到他的身影。譚偉權在TVB最後一部作品為仍然未播映的《異空感應》。
蔣志光
61歲的蔣志光於TVB效力超過30年，早已是電視台資深綠葉演員之一的他於2014年在《萬千星輝頒獎典禮》上奪「最佳男配角」和「專業演員大獎」兩個獎項。最近有傳出蔣志光早於去年已完成所有合約，現時TVB官網的藝人名單上亦已經沒有蔣志光的名字，似乎已經離巢。蔣志光在TVB的最後一套劇集是《白色強人II》，而《破毒強人》則尚未播出，成為蔣志光在TVB的告別作品。
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