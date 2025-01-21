盤點TVB頒獎禮7大「爆冷」賽果 呢位靚女視后竟惹全城公憤

在澳門舉行的2024年TVB《萬千星輝頒獎典禮》剛剛落幕，本屆視帝和視后的得主張振朗和龔嘉欣擊敗了眾多熱門候選人，在網上掀起不少對賽果嘅批評。其實過去一直存在爆冷結果不盡如人意，以下為大家盤點7大意想不到賽果！