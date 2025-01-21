盤點TVB頒獎禮7大「爆冷」賽果 呢位靚女視后竟惹全城公憤
2004年黎姿打敗頂頭大熱鄧萃雯全城公憤
黎姿演技係《金枝慾孽》4個（鄧萃雯/佘詩曼/張可頤）入面最差，翻查當年報導，「我最喜愛的女主角」大獎揭盅前，黎姿毫不緊張，全晚掛著信心十足的笑容，更不時追問林保怡完騷後的慶祝活動，一副「攞硬獎」模樣，在台上領獎時就十分感觸。
由於深得觀眾歡心的「如妃」鄧萃雯大熱倒灶敗給黎姿，結果惹來不少觀眾及網友不滿，狂轟無綫「造馬」、「漠視民意」，影視處更接獲一百零五宗投訴，內容全是投訴無綫女主角獎造馬，有網友指她不是實至名歸而獲獎，亦有報導指她與無線簽合約換獎等等，雖然如此，GiGi仍有她的支持者， 當時黎姿亦有再回應得獎感受：「可能我個樣生得好公仔，身材又突出，好多時自己都好想做得好，但係冇機會，依家遇到一個咁好o既劇本，而且又得獎，自己都好驚訝。」
2012年黎耀祥第三次攞視帝 林峯大熱倒灶
2012年的台慶首次進行全民100%投票，備受期待的《雷霆掃毒》林峯本來有很大機會首次獲得視帝，但最終卻敗給了《大太監》的黎耀祥。無綫電視共收到63宗投訴，與此同時，通訊管理局也收到了110宗投訴，其中包括對賽果不公正、未公開所有投票結果等方面的投訴。
2017年唐詩詠爆冷攞視后 宣萱大熱倒灶
入行多年嘅唐詩詠，在《萬千星輝頒獎典禮2017》中，憑《不懂撒嬌的女人》中飾演Cherry一角，成功擊敗宣萱、李佳芯等勁敵，首封視后！對於外界質疑勁敵宣萱因缺席頒獎禮，機會才落在唐詩穎身上；也有報道指詩詠續約換獎，亦有好多網民評論《不懂撒嬌》她未算是女主角。
2019年最受歡迎電視女角色有兩個淪為豬肉獎
TVB親生女鬥影后級外援，結果又係點？《萬千星輝頒獎典禮2019》的最受歡迎電視女角色由楊千嬅與李施嬅瓜分，網友鬧爆好似淪為豬肉獎咁！
2020年蔡思貝爆冷攞視后 封視后未夠班
蔡思貝2013年獲港姐亞軍，入行短短7年，於2020年憑《踩過界2》奪視后，論資排輩仍未夠班，不少有實力藝人入行10年都未試過入圍，連好戲之人陳煒都未攞過，被指有造馬之嫌。
2021年林夏薇爆冷攞視后 鍾嘉欣11度競逐視后失敗
憑主演劇集《星空下的仁醫》、由加拿大「專程」返港爭視后的鍾嘉欣，再一次慘敗，僅獲頒「馬來西亞最喜愛TVB女主角」呢個安慰獎，第11度競逐視后失敗，林夏薇就憑《七公主》首度榮登視后，亦令觀眾跌晒眼鏡！當中包括曾志偉日前現身《2022北京冬季奧運會》表示是自己心水的黃智雯。
2022年傅嘉莉《香港人在北京》恨獎恨到出面
39歲傅嘉莉入行21年，前年曾以《凶宅清潔師》入圍視后，在2023年她先後演出《廉政狙擊》、《一舞傾城》和《香港人在北京》，演技都備受網民讚賞，更憑《香港人在北京》「芬妮」一角打入「最佳女配角」最後5強，她在賽前曾表示恨攞獎恨到出面，但最後仍輸給了《新聞女王》高海寧，令不少支持她的網民都大跌眼鏡。
網民：都幾肯定楊怡唔會再幫tvb拍劇
對於龔嘉欣爆冷封后，網民在社交平台發文，「都幾肯定楊怡唔會再幫tvb拍劇，人哋上年頒獎都打曬開口牌想攞多次視后，你哋都唔識做，仲要走去頒俾龔嘉欣」，亦有唔少網民回應指：「當知道視帝係張振朗之後，就知道視后唔會係楊怡」、「我都記得佢上年好有信心」、「浪費我幾粒鐘睇，最後竟然係龔嘉欣，完全唔掂同埋無觀眾緣」。
楊怡夥拍林峯驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮2023》，擔任「最佳女主角」的頒獎嘉賓。林峯一上台就為自己明天派台的新歌賣廣告，同時又客氣為楊怡宣傳新劇《黑色月光》，點知向來口直心快的楊怡又真係卻之不恭，直言「合指一算都覺得自己有機會」。