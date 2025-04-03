TVB首席主播黃珊離巢 新動向疑曝光 45歲凍齡美貌令觀眾不捨
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TVB新聞部向來不乏亮眼的美女主播，被封為「現實版新聞女王」首席主播黃珊以45歲之齡依然保養得宜，網友紛紛讚歎其美貌令人難以猜測真實年紀。早前傳出她已於年初離開TVB新聞部的消息，近日（1日）她在社交平台發表長文宣布離巢，並感性表示：「最後一天報道沒有道別」。
凍齡美魔女形象深入民心 離巢後動向疑曝光
黃珊憑藉凍齡容顏與專業形象，長期被譽為「美魔女」，在觀眾心中留下深刻印象。踏入2025年，她的身影在TVB新聞中漸少，外界早有揣測她已離開新聞部，但直至昨日她親自發文證實，坦言「如今暫別鎂光燈下」。有傳言指她離巢後或轉投公關行業，未來動向備受關注。
回顧近20年傳媒生涯 感悟人生多彩片段
黃珊在文中回顧自己的職業生涯，引用早年寫下的話：「理想的工作就是能帶我看世界，令人生更多姿多彩。」她坦言，這句話彷彿冥冥中的指引，伴隨她近20年的傳媒路。這些年來，她遇見的人與事雖來不及細味，卻潛移默化地塑造了她對世界的理解。從訪談筆記中拼湊出的故事，或美好、或荒誕、或殘酷、或感傷，皆為她的人生增添了獨特色彩。
她接著寫道：「如今暫別鎂光燈下，未來的日子裡，我會懷著好奇與謙卑的心，繼續發掘那些尚未被訴說的故事，並好好細味沿途風光。」黃珊坦言，離開雖有不捨，但也必須放下，並感謝一路相伴的觀眾與同事。她透露，這段時間讓她找回些許鬆弛感：「讓子彈飛了好幾回」，如今已準備好迎接新的起點。
短髮造型展知性美 45歲保養有術
作為新聞主播，黃珊在鏡頭前總展現專業形象，髮型、服裝與妝容皆有規範，而她標誌性的短髮造型在主播中較為少見，搭配大眼與清麗氣質，贏得不少粉絲喜愛。43歲生日時，她與幾位女友共進晚餐慶祝，身著一件開胸旗袍，展現健美身材，散發知性與優雅兼備的魅力，令人讚歎不已。
圖片來源：IG@toniwongshan資料或影片來源：原文刊於新假期