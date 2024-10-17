古佩玲25歲生日合照人緣極佳 屢被網友質疑同劇組不融洽 大方29字回應
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TVB小花古佩玲（Kelly）自2019年榮獲香港小姐季軍後加入演藝圈，並在TVB劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演素素一角，戲份極重。在她剛過去的25歲生日，進行一系列「慶生馬拉松」活動，並在社交媒體上分享了慶祝的點滴，可見佢喺圈中的極佳人緣，間接反擊被網友寸人緣差嘅指控！
古佩玲25歲生日合照人緣極佳
古佩玲在社交平台上分享了自己的25歲生日慶祝活動，首先是《愛回家》的劇組為她準備了多個蛋糕來慶祝這特別的日子。除此之外，她還與劇中的幾位演員，包括單立文、滕麗名、呂慧儀、張景淳等人一起舉行了生日飯局。照片中可以看到滕麗名和呂慧儀與古佩玲親密自拍，展現了彼此之間意想不到的好感情。
與港姐同慶生日
除了劇組的慶祝之外，古佩玲還與2019年同屆的港姐一起慶祝生日，包括冠軍黃嘉雯、亞軍王菲、友誼小姐陳熙蕊以及參選2020年港姐的黃婉恩。在慶生的照片中，Kelly戴著皇冠坐在中間，周圍的港姐們送上飛吻，五位香港小姐的同框合照格外吸引人眼球。這一系列的慶生活動，不僅展示了古佩玲在娛樂圈的好人緣，也顯示了她與同行之間的深厚友誼。
緋聞男友風少陳浚霆缺席飯局
古佩玲上月度過25歲，獲劇組秘密慶生，但係螢幕情侶兼緋聞男友嘅風少陳浚霆就缺席飯局，原來當日風少因為水土不服，不過佢話一定會後補請食生日飯！
古佩玲被網友質疑人緣差 大方29字回應
古佩玲最近在IG晒出性感緊身look大玩射槍的靚相，然而，被指僅一位已離開劇組的蘇韻姿畀like，網友質疑人際關係不融洽。針對這個事件，古佩玲在接受傳媒訪問強調和劇組成員之間的良好關係：「其實我沒有留意到誰畀like，但我和大家的關係是沒有問題的。」她又說像上個月生日，私下吃了5、6餐飯，在社交平台上也有發過照片。另外，《愛回家》的劇組我們每天都在一起工作，變得每一天都會見面。
圖片來源：IG@kellyyygu_