古佩玲25歲生日合照人緣極佳 屢被網友質疑同劇組不融洽 大方29字回應

TVB小花古佩玲（Kelly）自2019年榮獲香港小姐季軍後加入演藝圈，並在TVB劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演素素一角，戲份極重。在她剛過去的25歲生日，進行一系列「慶生馬拉松」活動，並在社交媒體上分享了慶祝的點滴，可見佢喺圈中的極佳人緣，間接反擊被網友寸人緣差嘅指控！

