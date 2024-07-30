陳約臨Deep V騷fit爆人妻狀態 網民重提張家朗事件留言竟離奇消失
陳約臨Deep V騷身材懶理負評
陳約臨早前在社交平台上晒出身穿Deep V服裝的照片，大騷fit到漏的身材，以及家中的愛寵。不過陳約臨晒出的靚相就並未吸引網民關注，反而引來網民提及最近進行得如火如荼的巴黎奧運，更留言：「奧運就到，又想起你」重提陳約臨之前採訪張家朗時的爭議，不過留言隨後就在未知原因的情況下消失。雖然陳約臨未有在社交平台上緊貼賽事，不過佢就有喺江旻憓以及張家朗獲獎後在限時動態中恭喜2位。
陳約臨採訪「事蹟」再被提起
陳約臨畢業於珠海學院新聞與傳播學系，更於2016年參選國際小姐兼贏得「亞洲皇后」的獎項。陳約臨更於2017年加入TVB成為節目主持，不過在2021年東京奧運代表TVB採訪張家朗時，就多次打斷對方發言，兼且無視場合不停向張家朗示愛，如「你係香港人嘅驕傲」、「我真係好鍾意你，點算啊？」等，被大量網民狠批不專業且缺乏尊重，引來大量網民不滿。
東京奧運｜陳約臨訪問張家朗奪金 示愛送飛吻被轟好失禮 堅稱自己冇問題
東京奧運男子花劍個人賽，香港代表張家朗奪得金牌，為港爭光，香港市民熱切期待睇張家朗奪金後訪問，直播訪問卻出現一把女聲不停講自己「我好鍾意你呀，點算？」又表示代表香港市民向張家朗送飛吻，令氣氛尷尬﹗訪問完結鏡頭轉回記者真身，呢把女聲原來是無綫派去採訪東京奧運的藝員陳約臨﹗被網民洗版鬧爆陳約臨唔專業，好失禮，陳約臨卻有一番解釋﹗
東京奧運張家朗為香港奪金，全城歡呼，無綫派出陳約臨採訪張家朗奪金的歷史性一刻，整個訪問陳約臨表現出極度仰慕張家朗，不停講出個人感受，採訪變成示愛同送飛吻，令睇住電視直播的觀眾愈睇愈火﹗
東京奧運｜陳約臨訪問張家朗：我好鍾意你
陳約臨訪問張家朗近乎失控興奮問：「你係香港人嘅驕傲，有咩想同香港人講，所有人都睇住Live，我我…我我真係好鍾意你，點算呀？」，陳約臨講個人感受多過發問：「 嘩！你呢一刻攞獎牌呀！好激動！我已經流淚，我直頭喺觀眾席流淚，要喊﹗」令張家朗一臉愕然﹗
陳約臨不停插嘴打斷張家朗訪問
對陳約臨的機關槍式發表個人感受，張家朗仍保持禮貌表示多謝：「我唔敢相信，一直打得唔係太好…諗住打好第一場先，全場都係冠軍，我唔係啲咩，所以放開去打…」呢個時候陳約臨插嘴：「你點樣做到㗎？由今朝八點打到依家，中間做過啲乜，食過啲乜，陣間你想做啲乜？」其他記者問問題期間，陳約臨再硬插嘴：「可唔可以喺直播度同屋企人講多謝？」張家朗被突如其來一問，邊抺汗邊婉拒：「吓﹗好尷尬喎﹗」
陳約臨話代表香港市民送飛吻 嚇呆張家朗
記者正在問賽事問題，陳約臨再出擊搶問：「我要改口叫你金家朗呀﹗」張家朗滴晒汗話：「唔好呀﹗」 陳約臨拉高八度話：「唔得呀，唔得呀，你真係香港人嘅驕傲，真係proud of you﹗頭先做直播香港市民叫我送個飛吻畀你，但因為有social distancing呀﹗所以哈哈哈﹗支持你﹗」張家朗不知所措不停抹汗﹗
網民鬧爆陳約臨唔專業
陳約臨被網民洗版鬧爆，指她霸道搶問方式令整個訪問變得不專業，留言「我以為睇緊東張西望」、「冇人想聽你講感受，想聽張家朗講嘢﹗」、「成個東京奧運被佢搞彎晒」、「開電視李麗珊直播訪問張家朗，呢啲先叫專業」、「把聲好煩好討厭」。
陳約臨死撐自己冇問題
陳約臨被洗版鬧爆問題廢又不專業，她接受傳媒訪問時硬撐自己冇問題，更指唔覺得問題唔夠專業，陳約臨指自己由早上一直在現場睇賽事，張家朗由早打到晚，觀眾會想知佢做過乜，食咩去維持體力，強調自己只係問題比較細膩﹗被網民指欠缺體育主持常識，她指自己在17年主持體育節目主持，當時已好留意張家朗，並指自己採訪完仍然覺得自己的問題好重要﹗不過其後陳約臨把採訪東京奧運劍撃的post刪走﹗
選美出身陳約臨新聞系畢業任客席講師
25歲的陳約臨上海出世，在珠海學院新聞與傳播學系畢業，2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項。2017為無綫電視基本藝人合約藝員，曾主持《丁酉年沙田龍舟競渡》、《體育世界》，2018年曾主持《3日2夜》旅遊節目，不時性感出鏡。陳約臨現正在珠海學院修讀「環球傳播」碩士課程，同時為學院兼職講師，教授主持技巧﹗陳約臨一夜成名，被網民起底後指她「教壞細路」。