TVB 2026劇集巡禮｜高海寧4劇在手稱霸視后 周嘉洛吳偉豪當街裸跑搶鏡 網民：畫面太震撼！
《TVB節目巡禮2026》8大劇集預告片震撼曝光
在昨日公布的8大王牌劇集預告片中，以周嘉洛及吳偉豪主演的《武林》最具玩味兼最吸睛。預告片中二人竟然為劇情「裸跑狂奔」，雖然未知劇情細節，但單憑畫面已成功製造話題，令人期待值爆燈！而同劇的高海寧與鄺潔楹亦有大量動作場面，「打到飛起」的模樣型爆全場。另外，在《飛常日誌 II》中，上季憑黑絲空姐Look贏盡焦點的劉穎鏇，今次繼續大晒招牌長腿及甜美笑容，同劇更加入周嘉洛、鍾柔美、張馳豪等六大上位小生花旦，大晒青春活力。至於視后佘詩曼在《正義女神 Themis》中則以紮髻金絲眼鏡Look示人，全程未發一言，單靠沉穩霸氣的眼神已戲味十足。
高海寧4劇在手稱霸2026 孖馬國明周嘉洛膺劇王劇后
要數2026年TVB最多產的藝人，必定是近年備受力捧的高海寧！在巡禮公布的8部王牌劇集中，高海寧一人獨佔4部主演劇，包括《飛常日誌 II》、《武林》、《夫妻的博弈》及《璀璨之城》，劇種涵蓋專業劇、武打喜劇、復仇爽劇及豪門恩怨，盡顯其多元戲路，成為來年當之無愧的「劇后」。而男藝人方面，則由馬國明與周嘉洛平分秋色，二人同樣手握3部劇集，成為巡禮中的「劇王」。馬國明主演的劇集有《飛常日誌 II》、《夫妻的博弈》及《玫瑰戰爭》，而周嘉洛則參演了《飛常日誌 II》、《武林》及《正義女神 Themis》，曝光率極高。
佘詩曼《正義女神》再演女強人 袁詠儀《模仿人生》整容復仇
除了卡士強勁，來年劇集的故事亦相當有追看性。視后佘詩曼繼《新聞女王》後，在《正義女神 Themis》再度挑戰專業人士角色，飾演一名為尋求真相不惜放棄前途、由高等法院降職到少年法庭的法官，與譚耀文、陳煒等人鬥戲。而久未在TVB露面的袁詠儀，則會夥拍江美儀、張曦雯主演《模仿人生》，劇情講述其角色父母雙亡後，不惜整容改頭換面，化身國際設計師向仇人展開復仇大計，故事充滿詭魅氣氛。另外，高海寧與馬國明主演的《夫妻的博弈》大玩重生復仇，講述女主角被丈夫和閨蜜害死後，意外重生回到五年前，向二人展開報復，劇情極具張力。
網民洗版熱議周嘉洛裸跑 「期待值爆燈！」
巡禮預告片曝光後，隨即引起網民洗版式熱烈討論，輿論普遍對來年的劇集表示期待。當中最多人討論的，必定是周嘉洛與吳偉豪在《武林》中的裸跑場面，不少網民都表示極度震驚：「周嘉洛同吳偉豪玩到咁大？」、「為咗套劇真係去到好盡！」、「畫面太震撼，一定要睇！」。而高海寧成為「劇后」亦是焦點之一，網民紛紛力撐：「高Ling終於上位做一姐！」、「一年四套劇，TVB要力捧佢啦！」、「睇好佢下年攞視后！」。此外，佘詩曼的新劇亦備受期待，不少粉絲留言：「阿佘個look好有型！」、「《新聞女王》之後再追阿佘！」。