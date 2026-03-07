魔音女團｜盤點面試7大重點！港姐冠軍驚艷評判 陳潔靈轟郭柏妍表現大失望

TVB全新選秀節目《魔音女團》今日（7日）進行面試，現場可謂「災難現場」！一眾參賽者貫徹「魔音」主題，大多數都五音不全兼走音甩beat，表現震撼網民直呼「耳朵流產」！不過當中不乏港姐冠軍及「東張女神」參戰，其中一位港姐冠軍更獲讚入圍機會極高！