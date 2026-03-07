魔音女團｜盤點面試7大重點！港姐冠軍驚艷評判 陳潔靈轟郭柏妍表現大失望

TVB全新選秀節目《魔音女團》今日（7日）進行面試，現場可謂「災難現場」！一眾參賽者貫徹「魔音」主題，大多數都五音不全兼走音甩beat，表現震撼網民直呼「耳朵流產」！不過當中不乏港姐冠軍及「東張女神」參戰，其中一位港姐冠軍更獲讚入圍機會極高！

1. 24歲港姐倪樂琳驚艷監製 獲讚入圍機會極高

2024年港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）在參選港姐前，曾加入本地女團Morii Girls，跳唱自然都難不倒她！現場她跳得有板有眼，而且鏡頭感十足，最後除帽展示靚樣更成功加分，令評判眼前一亮。網民紛紛讚賞她的表現專業，認為她有實力「企C位」，入圍機會極高。

tvb 魔音女團 倪樂琳除帽展示靚樣成功加分（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 跳舞都跳得有紋有路，絕對有機會入圍企C位（圖片來源：TVB）
2. 28歲郭柏妍被陳潔靈直指「好失望」

萬眾矚目的「魔音芊芊」郭柏妍（Rosita）被視為今次《魔音女團》的熱門人選，但陳潔靈聽完後第一反應竟然是「好失望」！她直言：「因為個個都講畀我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實ok，咁就叫魔音？It’s a little bit disappointed, right? 你話我係咪好失望？我成晚就諗住呢個係堅㗎喇，最堅係呢個啦，不外如是。」結果令人意想不到，原來陳潔靈是因為郭柏妍唔夠「魔音」而失望，與網民預期完全相反！

tvb 魔音女團 郭柏妍一開口唱《喜歡你》就炒車（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 仲要以超低Key唱（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 唱完都好害羞（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 陳潔靈即場幫忙調音，令郭柏妍執返啱個音！（圖片來源：TVB）
3. 31歲「東張女神」黎寬怡提被奚落往事激動爆喊

「東張女神」之一黎寬怡（貓仔）稱是經理人叫她參加，現場她重提中學時期被老師同學奚落不宜唱歌的往事，獲評審鼓勵後激動爆喊，場面感人。

tvb 魔音女團 「東張女神」之一黎寬怡（貓仔）稱是經理人叫她參加（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 東張貓仔激動爆喊（圖片來源：TVB）
4. 27歲波波造型搶眼 陳奐仁自爆有睇《沖遊泰國》

波波黃婧靈以皮褸配短褲及長靴亮相，內裡穿上一件泳衣剪裁的服裝，造型相當搶眼。她選唱Twins的《下一站天后》作表演曲目，但唱功卻被不少網民狠批「耳朵流產」。不過評審陳奐仁則自爆曾看過波波主持的《沖遊泰國》，即場引起話題。

tvb 魔音女團 波波黃婧靈造型搶眼（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 波濤洶湧！（圖片來源：TVB）
5. 26歲游嘉欣顏值到位 可惜表現不濟 評審句句有骨

游嘉欣雖然有顏值，但表現緊張，自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴，跳舞更是跳得不知所謂，指定歌《終身美麗》兩次都音準大炒車。陳奐仁問佢會唔會爭取C位，佢表示唔喜歡爭，但自己有好高學習能力，陳潔靈對佢獲提名「飛躍進步」及曾奪得「最具潛質新人獎」表示疑惑，句句有骨表示佢會有好大進步空間。網民對她的表現也感到失望，認為光有外表是不夠的，還需要實力配合。

tvb 魔音女團 游嘉欣表現緊張（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 跳舞更是跳得不知所謂（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 睇到全場都好尷尬！（圖片來源：TVB）
6. 26歲鄧凱文落力表演期望擺脫魔咒

自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足，更揚言「希望成為家族榮耀，撇除魔音嘅魔咒！」不過表現似乎就未如理想，依然「魔音」，但她自創的一段《東張西望》版Rap就成功獲得評判的青睞！她在台上落力表演，希望能夠擺脫家族的「魔音」標籤，雖然唱功仍有待改善，但創意和努力獲得認同。

tvb 魔音女團 自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 不過依然魔音上身，跳舞都好搞笑！（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 鄧凱文自創東張西望版Rap（圖片來源：TVB）
7. 28歲俞可程提及為港姐減肥 陳奐仁神救場

俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹，網民紛紛留言「耳朵流產」。她在台上更提到當年參選港姐時曾經為減肥付出不少努力，坦言過程相當辛苦。事實上，港姐選美一直以身形管理要求嚴格見稱，過去亦曾有參賽者公開提及被要求減肥的經歷。見現場氣氛一度變得尷尬，評審陳奐仁亦即時轉話題，與俞可程碰拳相約日後一起練操肌，成功化解場面。

tvb 魔音女團 俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹（圖片來源：TVB）
tvb 魔音女團 更提及為港姐減肥的辛酸，陳奐仁見狀轉話題碰拳相約練操肌，化解尷尬。（圖片來源：TVB）
