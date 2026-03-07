魔音女團｜盤點面試7大重點！港姐冠軍驚艷評判 陳潔靈轟郭柏妍表現大失望
1. 24歲港姐倪樂琳驚艷監製 獲讚入圍機會極高
2024年港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）在參選港姐前，曾加入本地女團Morii Girls，跳唱自然都難不倒她！現場她跳得有板有眼，而且鏡頭感十足，最後除帽展示靚樣更成功加分，令評判眼前一亮。網民紛紛讚賞她的表現專業，認為她有實力「企C位」，入圍機會極高。
2. 28歲郭柏妍被陳潔靈直指「好失望」
萬眾矚目的「魔音芊芊」郭柏妍（Rosita）被視為今次《魔音女團》的熱門人選，但陳潔靈聽完後第一反應竟然是「好失望」！她直言：「因為個個都講畀我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實ok，咁就叫魔音？It’s a little bit disappointed, right? 你話我係咪好失望？我成晚就諗住呢個係堅㗎喇，最堅係呢個啦，不外如是。」結果令人意想不到，原來陳潔靈是因為郭柏妍唔夠「魔音」而失望，與網民預期完全相反！
3. 31歲「東張女神」黎寬怡提被奚落往事激動爆喊
「東張女神」之一黎寬怡（貓仔）稱是經理人叫她參加，現場她重提中學時期被老師同學奚落不宜唱歌的往事，獲評審鼓勵後激動爆喊，場面感人。
4. 27歲波波造型搶眼 陳奐仁自爆有睇《沖遊泰國》
波波黃婧靈以皮褸配短褲及長靴亮相，內裡穿上一件泳衣剪裁的服裝，造型相當搶眼。她選唱Twins的《下一站天后》作表演曲目，但唱功卻被不少網民狠批「耳朵流產」。不過評審陳奐仁則自爆曾看過波波主持的《沖遊泰國》，即場引起話題。
5. 26歲游嘉欣顏值到位 可惜表現不濟 評審句句有骨
游嘉欣雖然有顏值，但表現緊張，自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴，跳舞更是跳得不知所謂，指定歌《終身美麗》兩次都音準大炒車。陳奐仁問佢會唔會爭取C位，佢表示唔喜歡爭，但自己有好高學習能力，陳潔靈對佢獲提名「飛躍進步」及曾奪得「最具潛質新人獎」表示疑惑，句句有骨表示佢會有好大進步空間。網民對她的表現也感到失望，認為光有外表是不夠的，還需要實力配合。
6. 26歲鄧凱文落力表演期望擺脫魔咒
自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足，更揚言「希望成為家族榮耀，撇除魔音嘅魔咒！」不過表現似乎就未如理想，依然「魔音」，但她自創的一段《東張西望》版Rap就成功獲得評判的青睞！她在台上落力表演，希望能夠擺脫家族的「魔音」標籤，雖然唱功仍有待改善，但創意和努力獲得認同。
7. 28歲俞可程提及為港姐減肥 陳奐仁神救場
俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹，網民紛紛留言「耳朵流產」。她在台上更提到當年參選港姐時曾經為減肥付出不少努力，坦言過程相當辛苦。事實上，港姐選美一直以身形管理要求嚴格見稱，過去亦曾有參賽者公開提及被要求減肥的經歷。見現場氣氛一度變得尷尬，評審陳奐仁亦即時轉話題，與俞可程碰拳相約日後一起練操肌，成功化解場面。