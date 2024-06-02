TVB兩大魔音受特訓學唱歌 其中馮盈盈早在2年前已拜師
廣告
《2024 TVB年中節目巡禮》活動中公佈了下半年綜藝節目。除了兩大皇牌選秀節目《聲夢傳奇》以及《中年好聲音》會舉辦第三季，更將會播出新節目《魔音天團》，請來2大魔音女神受特訓學唱歌。
TVB兩大魔音受特訓學唱歌
兩大魔音女神馮盈盈和郭柏妍在TVB新綜藝節目《魔音天團》中接受特訓，並且將由譚嘉儀出任節目導師。郭柏妍在接受訪問時笑指只是二人沒有時間練習唱歌：「我哋可以俾大家睇吓我哋成長過程，點樣慢慢變好」；而馮盈盈就指「魔音」給予二人獨特的記憶，並認為唱功變得越來越好，再練習耐啲可以出道做歌手。
馮盈盈早在2年前已拜師
其實「魔音」馮盈盈早在兩年前已經向好友譚嘉儀拜師學藝，當時二人已經約定要學唱歌，譚嘉儀當時大讚馮盈盈唔難教，並且對對方有信心。馮盈盈聽到譚嘉儀的鼓勵，表示非常感動，又充滿信心，仲話雖然對方唔收自己學費，但都要請返譚嘉儀是下午茶補數！
郭柏妍《東華》獻唱走曬音
郭柏妍近日憑劇集《下流上車族》中「芊芊」一角人氣急升，日前她和林敏驄等《下流上車族》演員，一同在《歡樂滿東華2022》中獻唱《下流上車族》的主題曲《一家人》籌款。林敏驄與郭柏妍在彩排時曾一同接受訪問，當時郭柏妍話自己是浴室高手，搞到林敏驄都搞笑回覆道：「咁一定失禮啦，到時應該失敗告終喇！」結果郭柏妍就真係唱到走曬音，仲要唱得最大聲！
郭柏妍辯稱食完辣辣壽司搞到走音
事後郭柏妍接受傳媒訪問時，對網民封她的歌喉為「魔音」表示驚訝，指自己今次都只係第一次唱，之前幾日已在家中瘋狂練習，叫大家包容一下，畀個機會佢，仲話下次一定會畀足200分努力，唱番好啲畀大家聽！最後她表示今次唱得唔好，係因為啱啱食完辣辣壽司，辣到佢不停咳，跟住把聲就開始走音！
馮盈盈直播唱《流星雨》趕走300人
馮盈盈曾在社交網開Live獻唱F4的《流星雨》，結果係「趕走」了約300個直播觀看人數，更有網友「曲到圓」地留言笑指：「樂壇欠你一個交代」、「最受歡迎女歌手，係你啦」等，又大讚她「勇氣可嘉」，不過馮盈盈毫不介意，仍不時公開大騷其「魔音」唱功。
兩大TVB魔音上節目學唱歌！
圖片來源：TVB、IG@crystalfyy資料或影片來源：TVB