TVB麥詩晴50萬飯局兼上房價曝光 連阿儀都中招？仲有位學霸港姐貴一倍
廣告
現年27歲的麥詩晴（Ceci）是《2020年度香港小姐競選》的十強佳麗，落選後加入了TVB成為演員，參演過多部劇集如《新聞女王》、《隱形戰隊》等。最近她公開了一則邀請她出席飯局兼上房的私訊，再次引起大家關於女星「飯局價」的熱議！
麥詩晴收「飯局上房開價」堅定回應工作不包括
在娛樂圈中「飯局」一詞經常被視為一個敏感話題，因為這些聚會往往都被認為涉及不道德的交易，過往曾有不少TVB花旦都收到過出價，例如蔡思貝曾在一個節目中透露，有人出價200萬邀請她參加飯局。莊思敏也曾經被開出高達1,200萬的飯局價格。
2020年落選港姐麥詩晴（Ceci）早前因在IG玩你問我答，大爆TVB不為人知的內幕，而引起網民關注，近日她在threads上公開了一則私訊截圖，顯示一位自稱是娛樂公司經理人的網民詢問她是否有興趣參加一個飯局，並直接開出「飯局上房50萬」的價格。對此，Ceci堅定回應：「女演員的工作不包括這些範疇，call 218五個0應該能夠解決你的問題。」
港姐梁雯蔚都收到仲多一倍！笑言30萬升到100萬
而最誇張的是，那位娛樂公司的經理人除了麥詩晴外，還DM了另一位港姐梁雯蔚，現年29歲的梁雯蔚在2017年落選後也加入了TVB，並演出過多部劇集，她同樣在threads上公開了一則私訊截圖，圖中顯示開價還比麥詩晴高一倍，開出100萬！梁雯蔚表示「唔好以為個個做娛樂圈都係為咗錢先。呢啲再嚟，我真係見一個post一個。原來我飯局價由30萬升到100萬」
原來勁多人中招 前亞視一姐阿儀都有收過？
不少網民以及女藝人留言原來也曾收到這位娛樂公司的經理人的開價，而且這位經理人已在十年前已經開始，有網民更大爆原來亞視一姐「亞儀」都有收過：「呢個人十年前已經pm過我 lol 仲係到？」、「同一個人，一模一樣嘅說話，好多年前已經比佢問過！我諗佢都扯左有十年皮條」、「呢個人係不斷周圍搵人 連我呢啲普通人都俾佢關過幾十萬價 就知佢係呃人身邊唔少人俾佢問過」、「亞視一姐都俾呢條友問過」等
撰文：東方新地（原文取自New Monday）圖片來源：threads＠szeching124、ig＠szeching124、threads＠sandyleungmw、ig＠sandyleungmw、ig＠ching_yee0205資料或影片來源：原文刊於NewMonday