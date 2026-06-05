TVB黃金時段大調動！終於放棄二線劇集引熱議 近40年黃金傳統一夜改寫

TVB黃金時段近年出現重大變化，傳統「1套處境劇＋2套長劇」的播放模式維持了接近40年後，電視台終於決定放棄九點半時段的二線劇集安排。自2021年開始，自家劇集製作逐漸萎縮，九點半時段已大幅改為外購內地配音劇集，多數更非首播內容，直接削弱觀眾收看意欲，促成逢九點半轉台熄電視的習慣。