TVB黃金時段大調動！終於放棄二線劇集引熱議 近40年黃金傳統一夜改寫

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TVB黃金時段近年出現重大變化，傳統「1套處境劇＋2套長劇」的播放模式維持了接近40年後，電視台終於決定放棄九點半時段的二線劇集安排。自2021年開始，自家劇集製作逐漸萎縮，九點半時段已大幅改為外購內地配音劇集，多數更非首播內容，直接削弱觀眾收看意欲，促成逢九點半轉台熄電視的習慣。

TVB正式確認黃金時段大調動

電視台剛於6月4日正式發布宣傳，確認洪永城和黃翠如這對金牌搭檔合體的全新AI旅遊資訊綜藝節目《走過歷史大地》將於6月15日星期一晚上9時30分在翡翠台首播。節目將接替6月12日大結局的劇集原時段，打破以往該時段必播長劇的傳統，改由30分鐘的重點綜藝接檔，共10集橫跨兩週播至6月26日。

內地劇收視表現強差人意

TVB安排播放配音內地劇其實並非收視保證，近年可稱得上「奇蹟熱潮」已要追溯到2018年的《延禧攻略》錄得31點收視。踏入2023年上半年，九點半黃金時段選播的內地劇已有四齣之多，播放時數確實一年多過一年，收視卻未見驚喜。即使2023年《夢華錄》由劉亦菲、陳曉等超強卡士陣容主演，以全劇平均直播收視計算也只有16至17點左右，而且劇集早在線上平台開播，香港觀眾只能看「二手劇」。

廣東網民直接點名樂易玲抗議

有小紅書用戶發文直接標記TVB高層樂易玲表示「相信很多廣東人看TVB就是因為喜歡港劇，麻煩TVB在9點半時段不要再播外購劇了，如果再播的話TVB真的會失去廣東市場了」。該言論引發熱議，不少廣東網民附和認為TVB應堅持製作港劇以維持競爭力。另有網民批評「10個睇TVB 10個都唔鍾意睇內地劇，睇內地劇使鬼睇TVB咩」，反映觀眾對外購劇策略的強烈不滿。

網民建議重播經典港劇

面對TVB外購劇數量激增的趨勢，網民意見兩極分化。懷舊派表示「寧願佢重播《創世紀》、《男親女愛》、《九五之尊》呢啲好過播大陸劇」，但隨即有人反駁指亞視末期正是因重播舊劇而失去市場。市場現實派則認為「其實TVB已經冇人拍劇，講真大陸劇我都係睇Netflix、愛奇藝，TVB呢個模式真係等執」，反映電視台面臨的嚴峻挑戰。數據顯示TVB近年黃金時段外購內地劇數量大幅增加，從2021年僅1套增至2023至2024年已播5套，2025年4 – 5 套《煙雨濛濛》、《長相思》系列、《承歡記》等陸續登場、2026年至少 6 套《宿敵契約》、《歡樂茶飯》、《機智女法醫2》、《大生意人》、《成何體統》、《女法醫解密》，反映節目策略的明顯轉變。

走過歷史大地 洪永城 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
走過歷史大地 黃翠如 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
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近年可稱得上「奇蹟熱潮」已要追溯到2018年的《延禧攻略》錄得31點收視（圖片來源：TVB）
TVB 慶餘年2 2023年《夢華錄》由劉亦菲、陳曉、柳岩、林允、徐海喬和代旭等主演，可算是內地超強卡士的陣容，以全劇平均直播收視計算，也只有16-17點左右，收視強差人意！（圖片來源：騰訊視頻）
2023年《夢華錄》由劉亦菲、陳曉、柳岩、林允、徐海喬和代旭等主演，可算是內地超強卡士的陣容，以全劇平均直播收視計算，也只有16-17點左右，收視強差人意！（圖片來源：騰訊視頻）
TVB 慶餘年2 TVB 9點半時段內地劇集《大奉打更人》上周播完，緊接將播出另一套內地劇《慶餘年2》。（圖片來源：TVB）
TVB 9點半時段內地劇集《大奉打更人》播完，緊接將播出另一套內地劇《慶餘年2》。（圖片來源：TVB）
TVB 慶餘年2 TVB連續多套內地劇佔據黃金時段，引發網民不滿。（圖片來源：小紅書圖片）
TVB連續多套內地劇佔據黃金時段，引發網民不滿。（圖片來源：小紅書圖片）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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