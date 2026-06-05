TVB黃金時段大調動！終於放棄二線劇集引熱議 近40年黃金傳統一夜改寫
TVB正式確認黃金時段大調動
電視台剛於6月4日正式發布宣傳，確認洪永城和黃翠如這對金牌搭檔合體的全新AI旅遊資訊綜藝節目《走過歷史大地》將於6月15日星期一晚上9時30分在翡翠台首播。節目將接替6月12日大結局的劇集原時段，打破以往該時段必播長劇的傳統，改由30分鐘的重點綜藝接檔，共10集橫跨兩週播至6月26日。
內地劇收視表現強差人意
TVB安排播放配音內地劇其實並非收視保證，近年可稱得上「奇蹟熱潮」已要追溯到2018年的《延禧攻略》錄得31點收視。踏入2023年上半年，九點半黃金時段選播的內地劇已有四齣之多，播放時數確實一年多過一年，收視卻未見驚喜。即使2023年《夢華錄》由劉亦菲、陳曉等超強卡士陣容主演，以全劇平均直播收視計算也只有16至17點左右，而且劇集早在線上平台開播，香港觀眾只能看「二手劇」。
廣東網民直接點名樂易玲抗議
有小紅書用戶發文直接標記TVB高層樂易玲表示「相信很多廣東人看TVB就是因為喜歡港劇，麻煩TVB在9點半時段不要再播外購劇了，如果再播的話TVB真的會失去廣東市場了」。該言論引發熱議，不少廣東網民附和認為TVB應堅持製作港劇以維持競爭力。另有網民批評「10個睇TVB 10個都唔鍾意睇內地劇，睇內地劇使鬼睇TVB咩」，反映觀眾對外購劇策略的強烈不滿。
網民建議重播經典港劇
面對TVB外購劇數量激增的趨勢，網民意見兩極分化。懷舊派表示「寧願佢重播《創世紀》、《男親女愛》、《九五之尊》呢啲好過播大陸劇」，但隨即有人反駁指亞視末期正是因重播舊劇而失去市場。市場現實派則認為「其實TVB已經冇人拍劇，講真大陸劇我都係睇Netflix、愛奇藝，TVB呢個模式真係等執」，反映電視台面臨的嚴峻挑戰。數據顯示TVB近年黃金時段外購內地劇數量大幅增加，從2021年僅1套增至2023至2024年已播5套，2025年4 – 5 套《煙雨濛濛》、《長相思》系列、《承歡記》等陸續登場、2026年至少 6 套《宿敵契約》、《歡樂茶飯》、《機智女法醫2》、《大生意人》、《成何體統》、《女法醫解密》，反映節目策略的明顯轉變。