TVB黃金時段離奇播詭異廣告 靈異畫面瘋傳！網民仲話唔止得1幕
網民發現更多靈異畫面
無綫電視昨晚在黃金時段意外播出了兩段令人毛骨悚然的廣告個廣告，大約2-5秒就播完，片段零碎無頭無尾就即刻跳去下個節目，令人有錯覺是否電視機出現異象。該影片中，觀眾可以看到一個鞦韆上的黑白影像，隨後一名頭髮凌亂紅衣女鬼的身影閃現，令人感到極度不安。緊接着，在接近午夜的時候，翡翠台再次播出了另一段靈異畫面。這次的畫面是一個工廈電梯內，燈光不斷閃爍，突然彈出了一個人影。雖然這段影片的恐怖程度不及之前的鞦韆影片，但仍然引起了觀眾的恐慌，甚至有網民以為撞鬼，立即上討論區求助，引起網民對此反應強烈，紛紛在網上發表意見。
有網民表示自己的家人看到後嚇得大叫，「啱啱我去緊廁所，我老婆大叫」，甚至有人說「嚇到我今晚訓唔著」。「TVB啱啱播咗個好恐怖嘅廣告，係唔係得我一個睇到？」「無啦啦播住個千秋有把聲係度叫，約2-5秒無咗，嚇一嚇」「又唔係7月14做咩播咁嘅廣告，我都見到有隻女鬼起到，冇頭冇尾」「諗嚇又唔係萬聖節，使唔使出黎道歉」「以為得自己見到，集體投訴佢投訴到佢X街」「嚇親啲小朋友，叫播個條友辭職」「明明播緊好笑野突然女鬼」「係咪有寓意？會唔會係 TVB 入面有冤魂？」
亦有網民錯過廣告片段，不斷追問「有片未？」「咩廣告嚟架」「係咪應該報番東張西望，要求賠償睇心理醫生錢」「依家mytv super 電視直播回放唔到，係咪封咗?」引起觀眾的不滿和恐懼，有些人甚至提出要集體投訴無綫電視。
疑似無綫新宣傳手法
這些異常的播放事件引起了網民的廣泛猜測，有人質疑這是否無綫電視新的宣傳手法，因為早前梁思浩曾表示將會主持靈異版的《東張西望》。也有觀眾認為，由於J2將與85台合併，可能有員工不滿而故意加插這些影片以嚇走觀眾。然而，在這次事件中，最無辜的莫過於占卜師麥玲玲，因為這些異常畫面都是在她的節目預告後播出的，導致有人對她產生了恐懼感，表達他們對TVB這種推廣新節目方式的不滿。
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