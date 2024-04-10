TVB黃金時段離奇播詭異廣告 靈異畫面瘋傳！網民仲話唔止得1幕

無綫電視昨晚在黃金時段意外播出了兩段令人毛骨悚然的廣告，引起了觀眾的恐慌和熱烈討論。首先，在昨（9日）晚上11時15分左右，原本播放的是J2節目《玲玲友情報》的預告，卻突然間畫面變得詭異，轉而播出了一段靈異影片，這一幕讓不少網民在討論區紛紛發帖，有人甚至表示要向廣播局投訴此事。