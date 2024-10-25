《黑色月光》首播 王嘉慧變身眼鏡娘清純Look曝光 強大背景公開

由優酷視頻和TVB聯合製作的台慶劇《黑色月光》將於下周一（28日）在翡翠台播出，主要演員包括楊蒨堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛及張頴康等。劇中楊蒨堯飾演的餘滿月（Moon姐）是一位公關客戶總監，她的下屬包括王嘉慧和羅孝勇，這對搭檔在劇中與楊蒨堯有不少精彩對手戲，觀眾可以期待他們之間的火花。

