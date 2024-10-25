《黑色月光》首播 王嘉慧變身眼鏡娘清純Look曝光 強大背景公開
王嘉慧網上分享劇中花絮 網民熱議其造型轉變
近日，現年29歲王嘉慧在社交媒體上分享了《黑色月光》的幕後花絮照片。照片中，她首次以「眼鏡娘」形象亮相，仙氣十足，讓人眼前一亮。不久後，她又換上了黑色西裝，展現出成熟的風格，與「眼鏡娘」的形象大相逕庭。王嘉慧在帖文中詢問粉絲：「大家喜歡前期還是後期的樣子？戴眼鏡還是不戴眼鏡好呢？」這似乎暗示她在劇中的角色可能會有重大轉變。
王嘉慧演藝生涯起步與社交媒體活躍
王嘉慧最初是通過參加《2021香港小姐競選》進入演藝圈的，起初她只是擔任《東張西望》的主持人，憑藉其美貌和長腿被稱為「東張女神」之一。近年來，她參演了多部重頭戲，如《新聞女王》和《逆天奇案2》。此外，她也活躍於社交媒體，經常分享美照，展現她的美好身段，吸引了大量網民的關注和追隨。
受無綫力捧 主持《東張西望》捲姦斬令
透過選港姐入行的王嘉慧，2022年於TVB《通靈之王》夥拍梁思浩、伍韻婷（Juliana）主持而人氣急升，《通靈之王》播出不久已經充滿話題性，除了節目內容和各位「通靈專家」新奇有趣之外，不少網民都將焦點放在女主持身上，明顯受TVB力捧，《通靈之王》之外王嘉慧又擔任《東張西望》主持，亦有份參與《愛回家之開心速遞》演出。而王嘉慧擔任《東張西望》女主持時，更疑因追訪個案收到「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復，事後TVB亦已報警處理。
王嘉慧是學霸 更有個富貴老豆
王嘉慧選《香港小姐2021》時，被看好可以殺入三甲位置，但最打入最後五強，當時已有不少起底資料大爆她是學霸，曾在倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，獲得一級榮譽及「Dean’s honours list」，之後又返港攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程，其父親王亞明更有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俬公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家底非常豐厚！
王嘉慧 去年碩士畢業
王嘉慧擁有相當高學歷，初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。
王嘉慧所修讀的法律博士（Juris Doctor）課程名字源於拉丁文，實質屬於碩士課程，在香港中大、城大、港大均有得讀，朱千雪在成為大律師前，就是修讀了城大的法律博士課程。
除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。
雖然有個富爸爸，但王嘉慧去年碩士畢業後，並無女承父業，也沒有從事心理或法律方面的工作，而是主力做模特兒，並考獲健身教練專業資格，成為了私人健身教練，她自言希望將來開一間屬於自己的健身室，可以幫助更多人改善健康。早前王嘉慧在港姐活動上，獲頒發「健美體態佳麗」獎，她透露在港姐才藝表演上，打算做空中瑜伽表演，現時她正忙於健身，希望能趕在正式比賽前重現自己的「人魚線」和「蜜桃臀」。
王嘉慧藝術天份出眾
學霸身份令人眼前一亮的王嘉慧（Cathy），除了考獲健身教練專業資格外，原來在藝術方面亦是精英中的精英！原來她畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」。Cathy事後透露，該批作品是用來投考GCSE (General Certificate of Secondary Education)藝術科目的功課，為了單一一個科目考核也能準備得如此認真，著實讓人佩服。Cathy憶述小時候家人為她安排了很多興趣班，其中一樣正是畫畫：「學吓學吓就真係愛上咗，大概學咗五至六年。依家我得閒都會畫吓畫，用嚟放鬆心情。」