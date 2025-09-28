TVB獲國際4項提名！｜楊茜堯《黑色月光》宣傳片藏詭異細節 復仇女王一笑心寒？
楊茜堯《黑色月光》宣傳片驚艷國際 復仇女王詭異一笑藏玄機
《黑色月光》的入圍宣傳片畫面極具電影感，甫開場即見女主角楊茜堯身穿華麗晚裝，在神秘詭異的背景音樂下，獨自遊走於掛滿劇中角色人像照的陰暗長廊。氣氛愈發緊張之際，其中一幕楊茜堯將一杯紅酒用力推落地，酒杯應聲破碎，濺滿一地的紅酒，隨即緊接女主角的人像照由純白瞬間染紅，視覺效果震撼。宣傳片結尾，楊茜堯臉上更浮現一抹謎之笑容，完美呼應劇集的暗黑復仇主題，單是預告已充滿戲劇張力，成功引起觀眾高度期待。
幕後功臣解構得獎級製作 5,000張相加AI打造《說英雄》
團隊高級視像編導Patrick受訪時解構，《黑色月光》宣傳片聚焦刻畫楊茜堯角色「余滿月」內心的陰暗面，以呼應「Darkside of the Moon」主題，透過「內心藝廊」場景呈現其破碎的靈魂及復仇決心。而另一部入圍作品，外購劇《說英雄誰是英雄》的音樂宣傳短片同樣功架十足。入圍「最佳新晉幕後」的助理編導Moses透露，團隊整合並挑選了超過5,000張人像照，再配合Stop Motion及AI技術，打造出獨特的漫畫風格。他補充：「我哋喺後期都落咗啲功夫嘅，主要都係喺AI元素方面，例如江廷慧嘅踢腿畫面，其實佢只係影咗一張踢腳相、我哋之後用AI逐格逐格勾番個人同動作出嚟之餘、再將人跟後面的不同背景風格以Stop Motion連在一起，打造出空間變換嘅效果。」製作揉合武俠江湖與Y2K玩味元素，充滿現代感。
GEMA大獎前身猛料 獲提名等同衝出國際
這次TVB獲得提名的「GEMA Awards」，前身是國際娛樂行銷界極具代表性的「Promax Global Excellence Awards」，歷史更可追溯至1950年代，是業界公認的頂級獎項。獎項近年品牌重塑後，由Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences主辦，專門表揚在電影、電視與串流、音樂、體育及電子遊戲等領域中，擁有最出色策略及創意的市場推廣作品。因此，這次TVB團隊能獲得四項提名，無疑是對其製作水平及創意的高度肯定，絕對是衝出國際的實力證明。