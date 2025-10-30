TVB台慶劇玩咁大？｜末日香港震撼畫面曝光 再推情慾劇挑戰電視尺度 網民：真實感好強！
《N-Day 毀滅日》末日香港畫面曝光 尖沙咀變廢墟勁震撼
TVB今次重本製作末日科幻短劇《N-Day 毀滅日》，宣傳片一出即引起網民熱議！片中可見香港多個地標如尖沙咀、摩天輪等均被摧毀，變成一片頹垣敗瓦，末世景象的真實感令不少網民留言大讚：「真實感好強」。故事講述男主角灝瀧（Hugo 飾）一覺醒來，發現身處廢墟兼記憶全失，腦中只閃現神秘少女「子悠」的畫面。另一邊廂，病理學醫生柏然（Owen 飾）正全力研發世紀疫苗，卻遭逢突襲。兩位主角在末世中相遇，攜手求生並逐步揭開背後的可怕陰謀。劇集更找來早前青春劇《在我心中，你是獨一無二》的三位主角Hugo、Owen及Luna再度合作，默契十足，令人期待。
《被出軌人》挑戰情慾極限 人妻復仇佈局反擊渣男
除了科幻題材，另一套微短劇《被出軌的人》則大膽挑戰情慾極限，劇情極具爭議性。故事圍繞設計師Nicole揭發丈夫George與其同事Emily出軌，最終離婚收場。當所有人都以為Nicole是楚楚可憐的受害者時，劇情卻迎來驚人反轉，原來一切都是她精心策劃的復仇大計！劇中Nicole巧妙利用耳環、香水、甚至整個派對作為誘餌，將身邊人玩弄於股掌之中。宣傳片中充斥大量性感畫面，探討人性與慾望的灰色地帶，究竟Nicole是待宰的獵物，還是操控一切的獵人？劇集懸念重重，話題性十足。
《社畜求升 101》道盡打工仔辛酸 準時放工竟成罪名
至於第三套短劇《社畜求升 101》就主打寫實共鳴路線，以20個單元故事道盡辦公室打工仔的無奈與荒謬。劇中深刻描寫「社畜」作為辦公室最底層的悲歌，每日不僅要忍受上司的無理謾罵，放工後更要無止境地加班。劇中情節相當貼地，例如「準時放工」竟會成為被同事講閒話的理由，「已讀不回」更被視為十惡不赦的罪行。每個單元都彷彿是打工仔的真實寫照，充滿苦笑與共鳴，將「社畜地獄」活生生呈現於觀眾眼前，相信會引起廣大打工族的強烈共鳴。
網民熱議TVB短劇新攻勢 「真實感好強」留言洗版
TVB Plus與myTV SUPER繼早前推出《在我心中，你是獨一無二》及《AI930︰A.I.靈接觸》等短劇後，今次再度加碼，於台慶月前夕一口氣推出三套題材各異的AI微短劇，明顯是想以嶄新風格吸納年輕觀眾。消息一出，網上討論區反應熱烈，不少網民對《N-Day 毀滅日》的末日特效表示驚喜，紛紛洗版留言：「TVB肯拍科幻題材值得支持」、「個景好真，有誠意」、「真實感好強，睇到有啲心寒」。而《被出軌的人》的大膽劇情亦引起關注，有網民表示：「呢啲題材電視出得街？要睇下有幾激先！」可見今次TVB的新嘗試已成功製造話題。