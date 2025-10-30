TVB台慶劇玩咁大？｜末日香港震撼畫面曝光 再推情慾劇挑戰電視尺度 網民：真實感好強！

無綫即將踏入58周年台慶，近日宣布將一口氣推出三套全新AI微短劇，當中末日科幻題材的《N-Day 毀滅日》預告片中，驚現香港變廢墟的震撼場面，而另一套《被出軌的人》更以情慾極限作為賣點，畫面極具衝擊！TVB Plus（82台）今次與myTV SUPER再度聯手，連串破格題材似乎銳意再闖新世代，究竟今次尺度有幾大膽？