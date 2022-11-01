TVB爆Seed發文質疑客戶喺小眾電視台落廣告 網民：要幾絕望先出Post？
TVB爆Seed發文控訴廣告客戶「匪夷所思」
TVB早前在官方Linkedin賬戶忽然發文控訴香港廣告客戶，以三大提問批評落廣告客戶的決定「匪夷所思」：「點解 CPRP Cost Per Rating Point）貴到咁都仲要買？」、「點解Ratings咁高都睇唔到?」、「點解Marketers唔要高ROI?」
此外，TVB以台慶劇《下流上車族》的23.2點高收視與對台ViuTV的3點收視做比較，暗指在ViuTV落廣告的客戶不夠精明：「23.2點即係成個劇集平均每分鐘都有150萬人睇緊，而另一個電視台同一時段嘅𝟯點收視，即係平均每分鐘約有19萬人睇。畀咁多廣告費得咁少人睇，CPRP 梗係貴啦！」
頓時成為廣告界熱話
TVB與Linkedin的發文頓時成為廣告界的熱話，引起眾多從事廣告界的網民討論。大部分網民都認為TVB的發文不合常理，雖然《下流上車族》的收視較高，但廣告商落廣告時除了考慮收視之餘，亦注重網上討論熱度和媒體報導數目等，所以不能只靠收視作指標。網民指出TVB的觀眾是屬於比較精打細算的老一輩，雖然ViuTV的觀眾群較細，但大多願意消費，加上有一群願意撐偶像的粉絲們，所以客戶不選擇TVB亦是有自己道理。
網民留言句句經典
對於此事件，不少網民的留言更句句經典：「其實要幾絕望先出到呢個post？」、「一句講晒，target audience唔啱買嚟托呀？！」、「其實好fair吖，睇target audience。旅行社廣告都無落Viu TV啦」、「我唔識乜嘢 marketing，一個女人仔去街市買餸都知嘅係：我要買牛肉，你賣雞肉、豬肉幾平都唔關我事，我都唔會買。」等。
TVB曾話不再公開收視
TVB曾經宣布以「不合時宜」為理由，宣布不再全面發放收視資料，認為未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況。無綫在新聞稿中解釋，
電視台每週發放的收視資料，向來是電視節目受歡迎程度的重要指標。隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等透過多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到 myTV SUPER 等網絡平台重溫，是以恆常於每周一發放電視直播收視資料已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況。」 由今日開始，TVB將會對電視收視公布方式將作調整，將重點聚焦於公布自己電視節目收視資料，以切合現時的收視數據公布環境。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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