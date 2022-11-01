TVB爆Seed發文質疑客戶喺小眾電視台落廣告 網民：要幾絕望先出Post？

有網民發現TVB突然與官方Linkedin賬戶爆Seed，提出三大點質疑香港客戶落廣告的決定「匪夷所思」。不少網民看到TVB的發文後，表示TVB的Markerting部門更加「匪夷所思」，難怪沒有客戶願意在TVB落廣告，句句留言都非常經典！