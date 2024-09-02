網民推薦TVB版《美麗40路》12位參加人選！此女神獲一面倒支持
1）43歲姚子羚23吋纖腰盡曬完美身材
現年43歲的姚子羚在劇集《反黑英雄》中飾演「林雪兒」，獲網民大讚演技大爆發，被力推為今年視后人選之一。姚子羚除了演技好之外，顏值、身材都非常好，經常在社交平台有意無意大曬性感身材，大派福利。
2）41歲李佳芯女神網民大讚冇得輸
向來有「氣質女神」之稱的李佳芯現年41歲。雖然已經年過40，但李佳芯依然keep得好好，少女味滿溢。網民都認為李佳芯假如參加《美麗40路》，一定能夠坐穩冠軍之位。
3）47歲謝安琪性感盡顯人妻魅力
現年47歲的謝安琪近年經常以性感造型示人，時不時在社交平台上傳低胸性感照，盡騷誘人身材，獲封為圈內「最索人妻」之一。
4）46歲楊卓娜獲網民大讚女人味十足
現年46歲的楊卓娜一直都是賢妻良母，無論外貌還是身材都保養得當，網民都認為楊卓娜除了顏值高，亦非常有女人味！
5）41歲苟芸慧減肥後顏值爆燈
現年41歲的苟芸慧自2018年婚後逐漸淡出娛樂圈，曾經一度因病暴肥的她，日前在社交平台上傳慶祝自己41歲生日的照片。從照片中可見苟芸慧減肥成功，無論外表定身材都重返參選華姐時期的絕佳狀態！
6）43歲陳茵媺素顏身材都保養得超好
現年43歲的陳茵媺貴為香港小姐冠軍，五官精致就不在話，不過生完3位小朋友的她依然零跌Watt。每次一有陳茵媺素顏生圖流出，網民都紛紛留言大讚陳茵媺真人靚過上鏡。
7）43歲黃翠如五官愈來愈精緻
將在年底踏入43歲的黃翠如（Priscilla）出道至今憑住鄰家女孩的性格和超強童顏被封作「翠如BB」，不過近年黃翠如不但擁有少女般的零毛孔皮膚，連蘋果肌、額頭亦相當飽滿，下巴亦顯得非常尖，因此被指外貌變得愈來愈精緻，引起外界猜疑有加工之嫌。
8）43歲唐詩詠離巢後少女味依然
43歲的唐詩詠又靚又童顏，今年5月就被網民野生捕獲在一間素食館慶生，唐詩詠身穿鮮綠色線衫襯恤衫，打扮好有文青Feel，素顏上陣的她更獲網民大讚好靚女添！
9）43歲陳自瑤憑《婚後事》人氣急升
早前播畢的TVB大熱劇集《婚後事》除了陳自瑤（Yoyo）被評為「癲婆式」演技，令其人氣急升。陳自瑤趁住七夕時節在社交平台晒出福利送畀支持者，大派小蠻腰福利，認真fit到爆！有網民笑指如果叫老公王浩信睇呢輯相，一定可以燃起愛火！
10）43歲港姐楊洛婷婚後生完子女 身材依然勁fit
43歲港姐楊洛婷（Rabeea）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）是圈中模範夫妻，經常人前人後放閃。楊洛婷婚後生了一對子女，但身材依然勁fit！
11）50歲陳煒身材keep住火辣
50歲的陳煒（煒哥）保養得十分好，稱得上是圈中的美魔女，雖然已經「入五」，不過身材keep住火辣！
12）43歲李施嬅港姐出身越變越靚
去年憑飾演《新聞女王》「張家妍」一角再次人氣急升的李施嬅，曾入行21年以來，無論是容貌還是身材跟入行時幾乎一樣。李施嬅日前就拍片分享保養心得，她指曾經每朝食一小匙花膠，平時就會堅持多飲水和保持充足睡眠。