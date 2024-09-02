網民推薦TVB版《美麗40路》12位參加人選！此女神獲一面倒支持

ViuTV新節目《美麗40路》40位參賽者名單公開後，引起大批網民熱烈討論。日前就有網民發文討論如果TVB版《美麗40路》最合適參賽人選揀邊個好，以下盤點12位40歲以上的女藝人，大家又最心水哪一位呢！

