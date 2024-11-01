TVB同行創新節目巡禮2025｜6大重頭劇集 公報明年全新大製作劇情卡士

《TVB同行創新節目巡禮2025》在11月1日於電視城舉行，節目將於周六晚上9點播放，今次全台小生、花旦強勢列陣，向客戶們介紹來年將於翡翠台、TVB Plus、明珠台等頻道播放的王牌節目。2025年劇集陣容強大，除了有星級演員「回巢」演出，也有大熱話題之作推出續篇。綜藝節目亦包羅萬有，涵蓋旅遊、真人騷、音樂等不同範疇，讓觀眾目不暇給。