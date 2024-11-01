TVB同行創新節目巡禮2025｜6大重頭劇集 公報明年全新大製作劇情卡士
TVB同行創新節目巡禮2025目錄
《TVB同行創新節目巡禮2025》的主題將公布TVB秉承精益求精的專業精神，創製更多優質節目，務求為觀眾帶來更佳的收看體驗。
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TVB 2025 重頭劇｜《巨塔之后》「女王」系列第三輯
鐘澍佳監製重頭合拍劇，繼《新聞女王》及《黑色月光》之後又一齣職業女性主導的「女王/大女主」劇種，《巨塔之后》是TVB與優酷合作製作的醫療題材電視劇，由宣萱、陳展鵬、陳煒及劉佩玥領銜主演
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TVB 2025 重頭劇｜《執法者們》豪華陣容重本製作
由是邵氏及優酷聯合出品，豪華陣容包括黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、宣萱、羅子溢、胡鴻鈞、洪永城、梁競徽、劉佩玥、陳瀅、劉穎鏇、何依婷，導演為黃國強，監製為樂易玲。
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TVB 2025 重頭劇｜《刑偵12》 林保怡帶有張振朗查奇案
TVB與騰訊合作的2025新劇《刑偵12》除咗有林保怡重返娘家演主角，劇中另一主角張振朗將會挑戰高難度的「解離症」演出，分裂出另一人格由吳業坤飾演！
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TVB 2025 重頭劇｜《金式森林》郭晉安復出重頭劇
《金式森林》是由曾勵珍總監制，郭晉安、陳曉華、羅子溢、何依婷、何廣沛、羅天宇、郭柏妍與莊子璇等出演的電視劇。一齣與金飾行業有關的豪門恩怨劇集，同樣跨地域拍攝。內地平台企鵝合拍，全劇25集，早前主要拍攝已完成。
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TVB 2025 重頭劇｜電視電影《尋夢琴澳》
TVB相隔20年，再拍「電視電影」，卡士更雲集無綫當紅3生3旦，包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明、胡定欣、林夏薇及張曦雯Kelly。《尋夢琴澳》全程於珠海橫琴及澳門拍攝，24年9月更於橫琴舉行開機儀式 ！
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TVB 2025 重頭劇｜《痞子無間道》原班人馬再上陣
2022年8月播出的《痞子殿下》收視口碑俱佳，TVB早在《無綫節目巡禮2023》上已率先預告會以原班人馬開拍續集《痞子殿下2》，劇情簡介流出，講到明故事發生在「殿示城」，更有汪阿姐所講的「山頭林立」狀況出現，引發網友瘋狂聯想！
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TVB 2025 重頭劇｜《奪命提示》期待爆燈
早前《奪命提示》預告出爐後，不少網民覺得是劇情又有大規模槍戰，又有調查神秘組織，同前年《隱形戰隊》幾近似，風格十足姊妹作咁！不過《隱形戰隊》亦加了不少新面孔例如張振朗、丁子朗、郭柏妍等等。「吓？我仲以為呢個係隱形戰隊」、「隱形戰隊2！？」、「超能，隱形 原班人馬」。