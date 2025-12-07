TWICE香港演唱會VIP門票風波 花2,499元企位竟同1,799元無分別 粉絲轟3大中伏位！
廣告
韓國女團TWICE香港演唱會昨晚（6日）在啟德主場館舉行，原本應該是粉絲們的狂歡夜，卻因為門票分區安排引發軒然大波。花費2,499元購買VIP門票的觀眾發現自己與1,799元門票持有者竟然站在同一區域，僅僅多付700元只換來提早入場看sound check的權利，讓不少粉絲直呼被騙，現場怨聲鬧爆「做咗水魚」！
VIP門票安排引發現場混亂
首先，根據網友在社交平台threads的爆料，演唱會開賣時的座位圖顯示2,499元VIP區與1,799元區域應該有所區別。然而實際情況卻是，除了VIP1-2區有固定座位外，VIP3-6區的觀眾只能提早入場觀看sound check，之後便會與1,799元門票持有者混合站在同一區域，外圍並沒有額外的分隔設施。由於舞台設計的關係，主要表演集中在特定方向，導致所有觀眾都會向最佳觀賞位置聚集，完全失去了VIP區域的意義。
現場工作人員證實無分區安排
第二個失望位是，有網友在現場向大會工作人員查詢後得到證實，VIP 2,499元與1,799元門票在下午4點後確實會「撈埋一齊企」，根本沒有分區安排。這個消息讓現場不少VIP門票持有者感到被誤導，認為主辦方刻意隱瞞真實情況，誘使粉絲購買更昂貴的門票。
TWICE粉絲痛訴花冤枉錢
第三個失望位是，一名購買2,499元VIP門票的粉絲在網上分享親身經歷，表示多付700元只換來提早入場看sound check的體驗，但入場後的企位與1,799元門票持有者完全沒有分別。更令人無奈的是，VIP觀眾一旦離開位置去洗手間，回來後就只能站在平價門票持有者的後面，完全失去了VIP應有的優勢。這名粉絲直言「係唔值」，認為主辦方的安排極不合理。
網民狠批主辦方欺騙行為：完全誤導
事件曝光後，網民紛紛在社交平台表達不滿，有人直接形容這是「大騙局，問左大會工作人員vip2499同1799根本無分區，4點後撈埋一齊企，完全誤導，呃人買貴飛」不少網友認為，如果VIP門票除了看sound check外與普通門票沒有分別，主辦方應該在售票時清楚說明，而不是讓消費者以為會有更好的觀賞體驗。有網友更質疑這種做法涉嫌虛假宣傳，呼籲其他粉絲在購買演唱會門票時要更加小心，避免重蹈覆轍。
圖片來源：IG@twicetagram、官方圖片、threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期