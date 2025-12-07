TWICE香港演唱會VIP門票風波 花2,499元企位竟同1,799元無分別 粉絲轟3大中伏位！

韓國女團TWICE香港演唱會昨晚（6日）在啟德主場館舉行，原本應該是粉絲們的狂歡夜，卻因為門票分區安排引發軒然大波。花費2,499元購買VIP門票的觀眾發現自己與1,799元門票持有者竟然站在同一區域，僅僅多付700元只換來提早入場看sound check的權利，讓不少粉絲直呼被騙，現場怨聲鬧爆「做咗水魚」！