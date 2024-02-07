Twins演唱會｜阿Sa阿嬌尾場夾攻強吻容祖兒 爆笑透露有人差啲跳到嘔
蔡卓妍自爆show前一度質疑自己
蔡卓妍（阿Sa）在演唱會上感動表示：「22年後今日仲可以喺紅館開演唱會已經都係奇蹟，仲要14埸啊！」更自爆開show前曾質疑過自己：「其實一早確定咗話要開咁多場嘅時候，好多人都好擔心嘅，個個都覺得佢哋兩個掂唔掂架，搞到我都質疑自己。如果我哋再開會唔會再嚟支持先，講過要算數㗎。」
對於開足14場打破自身紀錄，阿Sa更透露：「會有巡迴，應該下半年嘅時候。」而阿嬌就表示今次演唱會聽翻好多side track，更大讚：「好多都好好聽」，而阿Sa亦表示：「好想有一個Side Track（演唱會）！」
鍾欣潼尾場唔打側手翻玩咀嘴
鍾欣潼（阿嬌）早前因身體不適而宣布取消表演中打側手翻的部分，而昨晚2人在演唱《跅跅步哈姆太郎》時，更超驚喜即興大玩咀嘴，令全場fans十分興奮！而鍾欣潼在接受訪問時亦向各位報平安：「我好翻喇」，更透露自己前幾日需取消側手翻的原因：「我係冇力囉，嗰日食咗藥，感冒」不過2人對於巡迴演出時會否打側手翻就未有公布，只表示：「到時先算啦。」
容祖兒關智斌擔任嘉賓契機
Twins今次的演唱會原定沒有嘉賓，但是在第16場時就邀請了在場的關智斌（Kenny）上台，Kenny更連打3個側手翻，炒熱全場氣氛！而尾場則迎來了容祖兒作為嘉賓，夠晒驚喜！TWINS在訪問時更大爆2人成為嘉賓的契機：「Kenny係畀我哋捉上嚟，（臨時啦㗎？）係啊。阿祖係我哋演唱會傳統嚟。」鍾欣潼更搞笑稱關智斌是飲醉，而蔡卓妍就續道：「佢差啲成為首個喺紅館嘔嘅男歌手。」
英皇「龍虎豹」冧掂老闆楊受成贊助旅行
蔡卓妍、鍾欣潼和容祖兒同為「英皇人」，3人更自封做「龍虎豹」，認真老友！昨晚容祖兒上台擔任嘉賓時，3位在看到台下的老闆楊受成時，容祖兒更表示完騷要跟Twins去旅行，仲大膽要求台下的英皇老闆楊受成贊助！蔡卓妍又指老闆的口型答：「冇所謂！」3人更馬上呼籲全場觀眾大聲說出：「多謝老闆楊受成。」
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