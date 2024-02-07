Twins演唱會｜阿Sa阿嬌尾場夾攻強吻容祖兒 爆笑透露有人差啲跳到嘔

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，在昨晚（6日）於紅館圓滿落幕。相隔8年再次在香港開演唱會，除了Twins十分興奮外，不少fans都同樣high到爆！而昨晚尾場的現場觀眾更唔願走，就算Twins2度上台encore都仍然群情洶湧！完show後接受訪問的2人都齊齊高呼超開心，仲大爆唔少今次演唱會的心路歷程！