Twins 25週年粉絲見面會｜阿Sa呼籲fans勿忘初心 社恐阿嬌零怯場狀態大勇

Twins出道25週年首個大型粉絲見面會昨日（13日）於西沙GO park舉行，這場五小時馬拉松式開騷不僅喚醒了無數歌迷的青春回憶，更見證了蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）與粉絲之間深厚的情感連結。現場氣氛熱烈到爆，阿Sa更在台上深情呼籲歌迷「勿忘初心」，要保持當年追星的熱情，而向來有社恐的阿嬌竟然零怯場，直言感受到現場的溫暖氛圍，令這場別具意義的見面會更添感動。