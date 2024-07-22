Twins南京巡唱驚艷全場 阿嬌「金魚look」亮相 網友激讚：香港第一神顏

女子組合Twins近日在內地展開了一系列的巡迴演唱會，其中南京站的表演尤為引人注目，阿嬌（鍾欣潼）以其全新的「金魚look」亮相，不僅展示了她完美無瑕的美貌，更以fit爆身材狀態，贏得了現場粉絲和網友一致激讚：「香港第一神顏！」

